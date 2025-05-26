İspanya, HÜRJET’in ardından Türkiye’den KAAN ve insansız hava aracı alacak iddiası

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ ile AIRBUS ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile HÜRJET’in İspanya’ya satışının önü açılmış ve ortak altyapı üretimi için mutabakat zaptı imzalanmıştı. İspanyol uzmanlardan gelen bilgilere göre iki ülke arasındaki savunma sanayi anlaşmaları HÜRJET ile sınırlı kalmayacak. Potansiyel olarak İspanya’nın KAAN ve insansız hava araçları da alabileceği değerlendiriliyor.

İspanya, KAAN ile ilgilenebilir

İspanya Savunma Bakanlığı ile Airbus projelerinde görev almış deneyimli savunma-havacılık uzmanı ve gazeteci Jaime Perez Guerra, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olduğunu vurgularken gelecekteki çalışma konularına da değindi.

“Hem İspanya hem de Türkiye için çok önemli bir dizi gelişme olacak. HÜRJET bunun mihenk taşı diyebiliriz. Ama iki ülkenin sanayileri birçok başka konuda işbirliği yolları bulacak. Mesela insansız hava araçları, mesela KAAN. Yeni bir dönemin başındayız. Türk savunma sanayinin son yıllardaki gelişimi gerçekten etkileyici. Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olacak.”

İspanya, HÜRJET için vitrin olacak

Tam Boyutta Gör Guerra’ya göre HÜRJET’in sahip olduğu süpersonik uçuş özellikleri İspanya’ya önemli katkılar sağlayacak. "HÜRJET, İspanya için çok önemliydi. Çünkü F-5’lerin yerine geçecek süpersonik bir uçak arıyorlardı. Diğer adaylar aynı özellikleri sunmuyordu. Bunun yanında İspanya ile Türkiye arasındaki hükümet düzeyindeki iyi ilişkiler, özellikle de ordular arasındaki yakın ilişki çok etkili oldu.” Bilindiği üzere HÜRJET, Boeing T-7, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346 ile anlaşma için yarışıyordu.

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Guerra’ya göre anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biriyse İspanya’da kurulacak NATO eğitim merkezinde HÜRJET’in kullanılması olacak; “İspanya'nın Badajoz kentine çok sayıda NATO pilotu gelecek ve HÜRJET bu merkezde kullanılacak. Bu da uçağın bir vitrini olacak. Tüm dünya HÜRJET'i görecek. Bu işbirliği diğer ülkelere de yol gösterecek”

HÜRJET'in özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı oldu. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

HÜRJET’in gemiden iniş ve kalkış yapabilen özel versiyonu için çalışmalar başladı. Bu versiyonun testlerine 2028 yılında başlanacağı açıklandı.

HÜRJET teknik özellikleri

Uzunluk : 13,7 m / 44,9 ft

: 13,7 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı : 9,5 m / 31,2 ft

: 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik : 4,1 m / 13,5 ft

: 4,1 m / 13,5 ft Kanat Al anı: 25 m2 /270 ft2

anı: 25 m2 /270 ft2 İtki : 17.700 lbf

: 17.700 lbf Menzil : 1.060 nmi

: 1.060 nmi Tırmanma Oranı : 48.500 fpm

: 48.500 fpm Servis Tavanı : 45.000 ft

: 45.000 ft Azami Kesintisiz G: 6.3 G @ 15.000 ft

G: 6.3 G @ 15.000 ft Yük Kapasitesi : 7.500 lbs

: 7.500 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri : +8g / -3g

: +8g / -3g Gelişmiş Jet Eğitimi

Öncü Avcı Eğitim Uçağı

Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)

Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi

Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)

Akrobatik Gösteri Uçağı

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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