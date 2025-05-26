İspanya, HÜRJET’in ardından Türkiye’den KAAN ve insansız hava aracı alacak iddiası

İspanya, KAAN ile ilgilenebilir
İspanya Savunma Bakanlığı ile Airbus projelerinde görev almış deneyimli savunma-havacılık uzmanı ve gazeteci Jaime Perez Guerra, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olduğunu vurgularken gelecekteki çalışma konularına da değindi.
“Hem İspanya hem de Türkiye için çok önemli bir dizi gelişme olacak. HÜRJET bunun mihenk taşı diyebiliriz. Ama iki ülkenin sanayileri birçok başka konuda işbirliği yolları bulacak. Mesela insansız hava araçları, mesela KAAN. Yeni bir dönemin başındayız. Türk savunma sanayinin son yıllardaki gelişimi gerçekten etkileyici. Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez bir ortak olacak.”
İspanya, HÜRJET için vitrin olacak
Guerra’ya göre anlaşmanın en dikkat çekici yanlarından biriyse İspanya’da kurulacak NATO eğitim merkezinde HÜRJET’in kullanılması olacak; “İspanya'nın Badajoz kentine çok sayıda NATO pilotu gelecek ve HÜRJET bu merkezde kullanılacak. Bu da uçağın bir vitrini olacak. Tüm dünya HÜRJET'i görecek. Bu işbirliği diğer ülkelere de yol gösterecek”
HÜRJET'in özellikleri neler?
HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkıyor. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. Bu motor; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında da kullanılıyor. TEI, HÜRJET'e yerli motor geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
HÜRJET’in gemiden iniş ve kalkış yapabilen özel versiyonu için çalışmalar başladı. Bu versiyonun testlerine 2028 yılında başlanacağı açıklandı.
HÜRJET teknik özellikleri
- Uzunluk: 13,7 m / 44,9 ft
- Kanat Açıklığı: 9,5 m / 31,2 ft
- Yükseklik: 4,1 m / 13,5 ft
- Kanat Alanı: 25 m2 /270 ft2
- İtki: 17.700 lbf
- Menzil: 1.060 nmi
- Tırmanma Oranı: 48.500 fpm
- Servis Tavanı: 45.000 ft
- Azami Kesintisiz G: 6.3 G @ 15.000 ft
- Yük Kapasitesi: 7.500 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
- Gelişmiş Jet Eğitimi
- Öncü Avcı Eğitim Uçağı
- Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)
- Eğitimlerde “Red Aircraft” Görevi
- Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)
- Akrobatik Gösteri Uçağı
HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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