Airbus'ın yarı helikopter, yarı uçak hava aracı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Airbus, yarı helikopter yarı uçak şeklindeki hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Acil müdahale, arama ve kurtarma ve şehirler arası shuttle servis gibi amaçlar için tasarlanan, helikopterden daha hızlı Racer isimli hava aracı, helikopter gibi üst pervanesi, uçak gibi kanatları ve kanatlara entegre öne bakan rotorlarıyla hibrit bir hava aracı niteliğinde.

Airbus, Racer'ın demo modelinin Fransa'nın güney liman kenti Marsilya'daki uçuşunu ilk defa paylaştı. Racer, Avrupa Birliği'nin Clean Sky 2 programı kapsamında daha düşük emisyonlu hava taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla geliştirilen taşıtlardan biri.

Projenin başkanı Julien Guitton, yapılan simülasyonlarda Racer'ın, aynı ağırlıktaki geleneksel uçaklar için yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını %20 azaltmaya yönelik Clean Sky 2 gerekliliklerini karşıladığını belirtiyor.

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Airbus Racer'ın özellikleri

Airbus'un 2010'daki Eurocopter X3 konsept helikopteri üzerine inşa edilen Racer, 400 km/h hıza ulaşabiliyor. Aerodinamik verimlilik için tasarlanmış iki parçalı kanat yapısına sahip hava aracı, hibrit metal kompozit gövdeye ve elektrikli hibrit motorlara sahip. Araçta yer alan çift motordan biri, seyir sırasında ihtiyaç duyulmadığında kapatılarak %30'a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

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