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    Anlık Bildirim

    Airbus'ın yarı helikopter, yarı uçak hava aracı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

    Airbus, yarı helikopter yarı uçak şeklindeki hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Helikopterden daha yüksek hızlara çıkabilen hibrit araç, yakıt tüketimi konusunda da iddialı.
    Airbus'ın yarı helikopter, yarı uçak aracı ilk uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Airbus, yarı helikopter yarı uçak şeklindeki hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Acil müdahale, arama ve kurtarma ve şehirler arası shuttle servis gibi amaçlar için tasarlanan, helikopterden daha hızlı Racer isimli hava aracı, helikopter gibi üst pervanesi, uçak gibi kanatları ve kanatlara entegre öne bakan rotorlarıyla hibrit bir hava aracı niteliğinde. 

    Airbus, Racer'ın demo modelinin Fransa'nın güney liman kenti Marsilya'daki uçuşunu ilk defa paylaştı. Racer, Avrupa Birliği'nin Clean Sky 2 programı kapsamında daha düşük emisyonlu hava taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla geliştirilen taşıtlardan biri.

    Projenin başkanı Julien Guitton, yapılan simülasyonlarda Racer'ın, aynı ağırlıktaki geleneksel uçaklar için yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını %20 azaltmaya yönelik Clean Sky 2 gerekliliklerini karşıladığını belirtiyor.

    Airbus Racer'ın özellikleri

    Airbus'un 2010'daki Eurocopter X3 konsept helikopteri üzerine inşa edilen Racer, 400 km/h hıza ulaşabiliyor. Aerodinamik verimlilik için tasarlanmış iki parçalı kanat yapısına sahip hava aracı, hibrit metal kompozit gövdeye ve elektrikli hibrit motorlara sahip. Araçta yer alan çift motordan biri, seyir sırasında ihtiyaç duyulmadığında kapatılarak %30'a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. 

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-unveils-half-plane-half-copter-quest-speed-2024-05-15/ https://www.airbus.com/en/innovation/disruptive-concepts/disruptive-design/racer
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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