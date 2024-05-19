Airbus'ın yarı helikopter, yarı uçak hava aracı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Airbus, Racer'ın demo modelinin Fransa'nın güney liman kenti Marsilya'daki uçuşunu ilk defa paylaştı. Racer, Avrupa Birliği'nin Clean Sky 2 programı kapsamında daha düşük emisyonlu hava taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla geliştirilen taşıtlardan biri.
Projenin başkanı Julien Guitton, yapılan simülasyonlarda Racer'ın, aynı ağırlıktaki geleneksel uçaklar için yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını %20 azaltmaya yönelik Clean Sky 2 gerekliliklerini karşıladığını belirtiyor.
Airbus Racer'ın özellikleri
Airbus'un 2010'daki Eurocopter X3 konsept helikopteri üzerine inşa edilen Racer, 400 km/h hıza ulaşabiliyor. Aerodinamik verimlilik için tasarlanmış iki parçalı kanat yapısına sahip hava aracı, hibrit metal kompozit gövdeye ve elektrikli hibrit motorlara sahip. Araçta yer alan çift motordan biri, seyir sırasında ihtiyaç duyulmadığında kapatılarak %30'a kadar yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-unveils-half-plane-half-copter-quest-speed-2024-05-15/ https://www.airbus.com/en/innovation/disruptive-concepts/disruptive-design/racer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.