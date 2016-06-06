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Aselsan, sınırları gözetleyecek mini zeplinler hazırlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırları gözetlemek için mini zeplinler kullanıyor. Aselsan’ın hazırlayacağı insansız gözetleme balonları, milli imkanlarla geliştirilecek ve sınırı gözetim altında tutacak.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan, sınırları gözetleyecek mini zeplinler hazırlıyor
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Sınırların gözetim altında tutulması ülkemizin coğrafi yapısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllardır en önemli sorunlarından biri olmuştur. Sınır karakollarına yapılan saldırılarda bu zamana kadar yüzlerce şehit veren Türkiye, şimdi Aselsan tarafından geliştirilen zeplinler ile elini güçlendiriyor.

Aselsan tarafından geliştirilen mini zeplinler, bir çeşit insansız hava aracı. Sınırdaki karakollara yakın noktalara konumlandırılacak olan zeplinler, civardaki hareketliliği önceden takip edebilmek adına askeri anlamda ciddi bir güç unsuru oluşturacak.

Aselsan tarafından yerli imkanlarla üretilecek olan minik zeplinler, 16 metre uzunluğa sahip. 1000 metre yüksekliğe çıkabilen balonlar, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da test edilmeye devam ediyor.

İki Farklı Model Hazırlanıyor 

“Su Damlası” ve “Küresel” olarak adlandırılan iki farklı modelde üretilecek olan zeplinler, gerçek zamanlı olarak görüntü alma ve yerdeki noktaya iletme özelliğine sahip. Gece görüş kameraları ile de desteklenen modeller, görüntüleri ilettiği yer istasyonundaki kumanda odasından kontrol edilebiliyor.

16 metre uzunluğa sahip balon en büyük olan model ve su damlası olarak adlandırılıyor. 180 metreküp hacmi bulunan bu araç, bahsedilen 1000 metre irtifaya çıkabilirken 35 metreküp hacimli küçük model, azami 500 metrede görev yapabiliyor.

Uzunca bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden ve TSK tarafından da denenen “Su Damlası” isimli model, 400 saati aşkın olarak sınır bölgelerinde görev yapmış ve hali hazırda da test odaklı denemeleri devam ediyormuş.


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Steve Dogs 2 yıl en beğenilen
Artık MİT tırları daha güvenli şekilde silah taşıyabilecek
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Fatic 2 yıl
1.Dünya savaşında kullanılan silahlara geçmek büyük bir adım.Uydu radar sistemleri zaten göz boyuyor sadece.Durmak yok yola devam.
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tavernac1 2 yıl
Eleştiren kaldırım mühendisi klavye şövalyesi zevat daha iyisini söyleyin daha iyi bir proje sunun görelim sizi. Bilimsel olarak açıklayın bize (merak etmeyin anlarız) mahsurlarını ve olması gerekeni bilelim doğruyu yanlışı, aksi halde susun kendi içinizde yaşayın aşağılık kompleksininizi.
Eleştiren kaldırım mühendisi klavye şövalyesi zevat daha iyisini söyleyin daha iyi bir proje sunun görelim sizi. Bilimsel olarak açıklayın bize (merak etmeyin a...
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EzioAditore 2 yıl
addidas_85
Fatic1.Dünya savaşında kullanılan silahlara geçmek büyük bir adım.Uydu radar sistemleri zaten göz boyuyor sadece.Durmak yok yola devam.
Einstein görüldüğü an veya ona ateş ettiği an zaten önlem alınmış olacak. Aklıma 3 idiots daki konuşma geçti. Milyon dolarlık araştırma ile uzayda kullanmak için kalem yapılıyor ama bizim 3 ahmaktan birisi neden kurşun kalem kullanılmadı ki diyor. Umarım sizin gibi üstün zekalı insanlar bu tür basit bir olayı anlayabilir

ve en sonunda hocada diyor ki o kalemin ucu kırıldığı zaman yerçekmsiz ortamda göre kulağa burna kaçabilecek kadar küçük o yüzden kullanılmadı.
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s_mail 2 yıl
bu kadar beyinden neyse...
Arkadaşım bu gözetleme balonu yaklaşık 15km yi bir seferde görür. Eleman diyorki yok efendim adam silahla indirecek. farz edelim 4 çeşit kameradan kaçtı eleman ateş etti düşürdü iyiya asker demiyecekmi arkadaş bu şey patladı önleminizi alın. Omuzunuzun üzerindeki yükten kurtulun bence.. :)
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WHITE_Wolf 2 yıl
ayyan

RailzArtık MİT tırları daha güvenli şekilde silah taşıyabilecek
Suriyeye yada pkkya tonla silah gönderenlere tek laf söylemezsiniz anca kendi devletinizi eleştirip durursunuz. Silahlı mücadele gerekiyorsa gönderilsin sonuna kadar arkasındayım.


Amerika kendi söylüyor zaten pyd yi terörist olarak görmüyorum diye Silahı geçtim incirlikten kalkan jetler kime hava desteği olarak gidiyor bilmiyormusunuz yok amerikan askerleri pyd arması taktı diye galayena geldiniz kimsenin aklına bu soruyu sormak gelmedi değil mi pyd şuan bir fiil olarak hem amerika hemde rusya tarafından destekleniyor tarihe geçti ilk kez iki düşman süper güç aynı anda destek veriyor.
Edit:imla
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Steve Dogs 2 yıl
ayyan
RailzArtık MİT tırları daha güvenli şekilde silah taşıyabilecek
Suriyeye yada pkkya tonla silah gönderenlere tek laf söylemezsiniz anca kendi devletinizi eleştirip durursunuz. Silahlı mücadele gerekiyorsa gönderilsin sonuna kadar arkasındayım.

ABD-Rusya gibi ülkelerin ne olduğu ortada. Benim eleştrip eleştirmem bir şeyi değiştirmez. Bu ülkelerle aradaki mesafeyi hükümet koyacak, gerekirse yaptırım uygulayacak. Ancak dış siyasette çuvalladığımız ise çok açık bir şekilde görülmekte. Ben ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi hükümetimi eleştirme hakkına sahibim ki iftira dahi atmıyorum. Ayrıca ben devleti değil hükümeti eleştiriyorum
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BekirTemel 2 yıl
Resimde pek mini durmuyor sanki
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ayyan 2 yıl
Railz
Artık MİT tırları daha güvenli şekilde silah taşıyabilecek

Suriye'ye yada pkk'ya tonla silah gönderenlere tek laf söylemezsiniz anca kendi devletinizi eleştirip durursunuz. Silahlı mücadele gerekiyorsa gönderilsin sonuna kadar arkasındayım.
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FatihAsl 2 yıl
yoksulseytan22
1 km çok alçak degilmi. Millet tüfek mermilerinden bahsetmiş ama güdümlü füzeler yahut uçak savar ile 1km mesafe havada kekliktir.

iyi güzel söylüyorsun da bu zeblinler menzile girmeden düşmanı fark etmek için değil mi. zaten menzil içine girdi ise iş işten geçmiş demektir. düşürseler ne olur düşürmeseler ne olur. onu düşürene kadar karakolu yaylım ateşine tutarlar.
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Akasha_Ether 2 yıl
Teröristler ısı güdümlü roket ile helikopter düşürüyor. Zengin?
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yoksulseytan22 2 yıl
1 km çok alçak degilmi. Millet tüfek mermilerinden bahsetmiş ama güdümlü füzeler yahut uçak savar ile 1km mesafe havada kekliktir.
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urazs 2 yıl
Ahanda Zeplinlere de geçiş yaptık!
Ein Volk, Ein Reich!
AAhahahahah.
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