Aselsan, sınırları gözetleyecek mini zeplinler hazırlıyor

Aselsan tarafından geliştirilen mini zeplinler, bir çeşit insansız hava aracı. Sınırdaki karakollara yakın noktalara konumlandırılacak olan zeplinler, civardaki hareketliliği önceden takip edebilmek adına askeri anlamda ciddi bir güç unsuru oluşturacak.
Aselsan tarafından yerli imkanlarla üretilecek olan minik zeplinler, 16 metre uzunluğa sahip. 1000 metre yüksekliğe çıkabilen balonlar, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da test edilmeye devam ediyor.
İki Farklı Model Hazırlanıyor
“Su Damlası” ve “Küresel” olarak adlandırılan iki farklı modelde üretilecek olan zeplinler, gerçek zamanlı olarak görüntü alma ve yerdeki noktaya iletme özelliğine sahip. Gece görüş kameraları ile de desteklenen modeller, görüntüleri ilettiği yer istasyonundaki kumanda odasından kontrol edilebiliyor.
16 metre uzunluğa sahip balon en büyük olan model ve su damlası olarak adlandırılıyor. 180 metreküp hacmi bulunan bu araç, bahsedilen 1000 metre irtifaya çıkabilirken 35 metreküp hacimli küçük model, azami 500 metrede görev yapabiliyor.
Uzunca bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden ve TSK tarafından da denenen “Su Damlası” isimli model, 400 saati aşkın olarak sınır bölgelerinde görev yapmış ve hali hazırda da test odaklı denemeleri devam ediyormuş.
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ve en sonunda hocada diyor ki o kalemin ucu kırıldığı zaman yerçekmsiz ortamda göre kulağa burna kaçabilecek kadar küçük o yüzden kullanılmadı.
Arkadaşım bu gözetleme balonu yaklaşık 15km yi bir seferde görür. Eleman diyorki yok efendim adam silahla indirecek. farz edelim 4 çeşit kameradan kaçtı eleman ateş etti düşürdü iyiya asker demiyecekmi arkadaş bu şey patladı önleminizi alın. Omuzunuzun üzerindeki yükten kurtulun bence.. :)
Amerika kendi söylüyor zaten pyd yi terörist olarak görmüyorum diye Silahı geçtim incirlikten kalkan jetler kime hava desteği olarak gidiyor bilmiyormusunuz yok amerikan askerleri pyd arması taktı diye galayena geldiniz kimsenin aklına bu soruyu sormak gelmedi değil mi pyd şuan bir fiil olarak hem amerika hemde rusya tarafından destekleniyor tarihe geçti ilk kez iki düşman süper güç aynı anda destek veriyor.
Edit:imla
ABD-Rusya gibi ülkelerin ne olduğu ortada. Benim eleştrip eleştirmem bir şeyi değiştirmez. Bu ülkelerle aradaki mesafeyi hükümet koyacak, gerekirse yaptırım uygulayacak. Ancak dış siyasette çuvalladığımız ise çok açık bir şekilde görülmekte. Ben ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi hükümetimi eleştirme hakkına sahibim ki iftira dahi atmıyorum. Ayrıca ben devleti değil hükümeti eleştiriyorum
Suriye'ye yada pkk'ya tonla silah gönderenlere tek laf söylemezsiniz anca kendi devletinizi eleştirip durursunuz. Silahlı mücadele gerekiyorsa gönderilsin sonuna kadar arkasındayım.
iyi güzel söylüyorsun da bu zeblinler menzile girmeden düşmanı fark etmek için değil mi. zaten menzil içine girdi ise iş işten geçmiş demektir. düşürseler ne olur düşürmeseler ne olur. onu düşürene kadar karakolu yaylım ateşine tutarlar.
Ein Volk, Ein Reich!
AAhahahahah.
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