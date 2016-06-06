Aselsan, sınırları gözetleyecek mini zeplinler hazırlıyor

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Sınırların gözetim altında tutulması ülkemizin coğrafi yapısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıllardır en önemli sorunlarından biri olmuştur. Sınır karakollarına yapılan saldırılarda bu zamana kadar yüzlerce şehit veren Türkiye, şimdi Aselsan tarafından geliştirilen zeplinler ile elini güçlendiriyor.

Aselsan tarafından geliştirilen mini zeplinler, bir çeşit insansız hava aracı. Sınırdaki karakollara yakın noktalara konumlandırılacak olan zeplinler, civardaki hareketliliği önceden takip edebilmek adına askeri anlamda ciddi bir güç unsuru oluşturacak.

Aselsan tarafından yerli imkanlarla üretilecek olan minik zeplinler, 16 metre uzunluğa sahip. 1000 metre yüksekliğe çıkabilen balonlar, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da test edilmeye devam ediyor.

İki Farklı Model Hazırlanıyor

“Su Damlası” ve “Küresel” olarak adlandırılan iki farklı modelde üretilecek olan zeplinler, gerçek zamanlı olarak görüntü alma ve yerdeki noktaya iletme özelliğine sahip. Gece görüş kameraları ile de desteklenen modeller, görüntüleri ilettiği yer istasyonundaki kumanda odasından kontrol edilebiliyor.

16 metre uzunluğa sahip balon en büyük olan model ve su damlası olarak adlandırılıyor. 180 metreküp hacmi bulunan bu araç, bahsedilen 1000 metre irtifaya çıkabilirken 35 metreküp hacimli küçük model, azami 500 metrede görev yapabiliyor.

Uzunca bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden ve TSK tarafından da denenen “Su Damlası” isimli model, 400 saati aşkın olarak sınır bölgelerinde görev yapmış ve hali hazırda da test odaklı denemeleri devam ediyormuş.