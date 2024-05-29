Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüsünü gerçekleştiriyor

ABD tam otonomi istiyor
Yaklaşık 9 ay önce ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı katmak istediğini sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz ay ise Anduril ve General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması için İşbirlikçi Savaş Uçağı ya da CCA adı verilen yeni bir tür otonom savaş uçağını üretmek için seçildi. Anduril, ihale kapsamında Boeing, Lockheed Martin ve Northrup Grummond gibi dünyanın en büyük savunma şirketlerini geçmeyi başardı.
Anduril’in hızlı büyümesi aslında iyi okunmalı. Firma, insansız hava araçları, denizaltılar ve gelişmiş yazılımlarla aşılanmış diğer donanımları nispeten düşük maliyetle hızlı bir şekilde teslim etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla köklü savunma firmalarının tam tersi bir iş modeline sahip. Bu aynı zamanda ABD’nin savaş teknolojilerine olan bakışının da değiştiğini gösteriyor. ABD artık yazılım ve otonomi içeren daha ucuz sistemleri öne alıyor.
Anduril, Fury aracını inşa ediyor
ABD, yeni nesil CCA İHA’ların mevcut mürettebatsız araçlardan daha yetenekli ve daha bağımsız olmasını istiyor. Bu uçakların keşif, hava saldırıları ve elektronik harp dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri tek başlarına ya da insan pilot veya başka bir otonom uçakla işbirliğiyle yapması planlanıyor. Şöyle düşünün, F-35’i süren pilot, saldırı için bu hava araçlarını çok uzaktayken kullanabilecek veya araç, kendi altyapısıyla doğrudan angaje olabilecek. Yani aslında ABD, şu anda otonom olarak ifade edilen ancak aslında insanlar tarafından kontrol edilen İHA’ların gerçekten “otonom” olduğu yapay zekalı bir düzene geçiş yapıyor.
Anduril, bu ezici çoğunluğu ürünün en temel parçası olan yazılım platformu Lattice ile birleştiriyor. Lattice platformu, farklı sensörleri ve silah sistemlerini birbirine bağlamak ve koordine etmek için kullanılabiliyor ve savaş alanının görselleştirmesini sağlıyor.
Elbette bu tür otonom hava araçları, sivil kaybı açısından büyük endişeler de yaratıyor ancak ABD, bu konuda kararlı görünüyor. Ülke, gelecekteki sözleşmeler de dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde CCA programı için yaklaşık 6 milyar dolar harcamayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.