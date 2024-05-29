Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüsünü gerçekleştiriyor

    ABD ordusu, işbirlikçi olan ve sürüler halinde düşman savunmalarını alt eden otonom dronlar inşa etmek istiyor. Bunun için en uygun seçenek ise yenilikçi Anduril’in Fury dronu olabilir.
    Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüleri inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Oculus'u Facebook'a sattıktan sonra Palmer Luckey tarafından 2017 yılında kurulan savunma girişimi Anduril, son dönemlerde kendinden sıklıkla söz ettiriyor. Başlarda ABD’nin köklü savunma şirketleri arasında bir şansının olmadığı düşünülse de Anduril, dev firmalarla bırakın rekabet etmeyi onları yenen yetenekler ortaya koyuyor. Ve şimdilerde ise Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüsünü inşa ediyor.

    ABD tam otonomi istiyor

    Yaklaşık 9 ay önce ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı katmak istediğini sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz ay ise Anduril ve General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması için İşbirlikçi Savaş Uçağı ya da CCA adı verilen yeni bir tür otonom savaş uçağını üretmek için seçildi. Anduril, ihale kapsamında Boeing, Lockheed Martin ve Northrup Grummond gibi dünyanın en büyük savunma şirketlerini geçmeyi başardı.

    Anduril’in hızlı büyümesi aslında iyi okunmalı. Firma, insansız hava araçları, denizaltılar ve gelişmiş yazılımlarla aşılanmış diğer donanımları nispeten düşük maliyetle hızlı bir şekilde teslim etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla köklü savunma firmalarının tam tersi bir iş modeline sahip. Bu aynı zamanda ABD’nin savaş teknolojilerine olan bakışının da değiştiğini gösteriyor. ABD artık yazılım ve otonomi içeren daha ucuz sistemleri öne alıyor.

    Anduril, Fury aracını inşa ediyor

    Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüleri inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Anduril'ın Fury adlı prototip CCA uçağı henüz geliştirme aşamasının başlarında. Bir başka uçak da MQ-9 Reaper’ı üreten General Atomics tarafından geliştirilecek. Anduril, Fury için güvenilir ve işbirliğine dayalı otonomi sağlayan yüksek performanslı, çok görevli bir “grup 5” sınıfı bir otonom hava aracı tanımlamasını yapıyor. Bu grup sınıflandırması ABD’nin İHA’lar için yaptığı bir kategoriyi ifade ediyor. Grup 5, yetenek, irtifa ve hız açısından en üst seviyeye işaret ediyor.

    ABD, yeni nesil CCA İHA’ların mevcut mürettebatsız araçlardan daha yetenekli ve daha bağımsız olmasını istiyor. Bu uçakların keşif, hava saldırıları ve elektronik harp dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri tek başlarına ya da insan pilot veya başka bir otonom uçakla işbirliğiyle yapması planlanıyor. Şöyle düşünün, F-35’i süren pilot, saldırı için bu hava araçlarını çok uzaktayken kullanabilecek veya araç, kendi altyapısıyla doğrudan angaje olabilecek. Yani aslında ABD, şu anda otonom olarak ifade edilen ancak aslında insanlar tarafından kontrol edilen İHA’ların gerçekten “otonom” olduğu yapay zekalı bir düzene geçiş yapıyor.

    Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüleri inşa ediyor Tam Boyutta Gör
    Elbette nihai hedef bu otonom ve ucuz sistemlerden çok sayıda yapmak. Bu sürüler ise havada uçan bir pilota eşlik edecek. F-35’in veya Türkiye için konuşursak KAAN’ın yanına bir filo KAAN daha koymak yerine bu tip otonom, yüksek hızlı, yoğun mühimmatlı yeni nasıl hava araçları konulabilir ve savaş alanında ezici çoğunluk sağlanabilir.

    Anduril, bu ezici çoğunluğu ürünün en temel parçası olan yazılım platformu Lattice ile birleştiriyor. Lattice platformu, farklı sensörleri ve silah sistemlerini birbirine bağlamak ve koordine etmek için kullanılabiliyor ve savaş alanının görselleştirmesini sağlıyor.

    Elbette bu tür otonom hava araçları, sivil kaybı açısından büyük endişeler de yaratıyor ancak ABD, bu konuda kararlı görünüyor. Ülke, gelecekteki sözleşmeler de dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde CCA programı için yaklaşık 6 milyar dolar harcamayı planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    limon ağacındaki karıncalardan nasıl kurtuluruz ilk kez hamama gideceklere tavsiyeler 10 40 yağ ile 15 40 yağ arasındaki fark xiaomi 13 pro imei atılıyor mu sol ayak altı kaşınması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız