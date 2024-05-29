Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüsünü gerçekleştiriyor

Tam Boyutta Gör Oculus'u Facebook'a sattıktan sonra Palmer Luckey tarafından 2017 yılında kurulan savunma girişimi Anduril, son dönemlerde kendinden sıklıkla söz ettiriyor. Başlarda ABD’nin köklü savunma şirketleri arasında bir şansının olmadığı düşünülse de Anduril, dev firmalarla bırakın rekabet etmeyi onları yenen yetenekler ortaya koyuyor. Ve şimdilerde ise Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüsünü inşa ediyor.

ABD tam otonomi istiyor

Yaklaşık 9 ay önce ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı katmak istediğini sizlere aktarmıştık. Geçtiğimiz ay ise Anduril ve General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması için İşbirlikçi Savaş Uçağı ya da CCA adı verilen yeni bir tür otonom savaş uçağını üretmek için seçildi. Anduril, ihale kapsamında Boeing, Lockheed Martin ve Northrup Grummond gibi dünyanın en büyük savunma şirketlerini geçmeyi başardı.

Anduril’in hızlı büyümesi aslında iyi okunmalı. Firma, insansız hava araçları, denizaltılar ve gelişmiş yazılımlarla aşılanmış diğer donanımları nispeten düşük maliyetle hızlı bir şekilde teslim etmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla köklü savunma firmalarının tam tersi bir iş modeline sahip. Bu aynı zamanda ABD’nin savaş teknolojilerine olan bakışının da değiştiğini gösteriyor. ABD artık yazılım ve otonomi içeren daha ucuz sistemleri öne alıyor.

Anduril, Fury aracını inşa ediyor

Tam Boyutta Gör Anduril'ın Fury adlı prototip CCA uçağı henüz geliştirme aşamasının başlarında. Bir başka uçak da MQ-9 Reaper’ı üreten General Atomics tarafından geliştirilecek. Anduril, Fury için güvenilir ve işbirliğine dayalı otonomi sağlayan yüksek performanslı, çok görevli bir “grup 5” sınıfı bir otonom hava aracı tanımlamasını yapıyor. Bu grup sınıflandırması ABD’nin İHA’lar için yaptığı bir kategoriyi ifade ediyor. Grup 5, yetenek, irtifa ve hız açısından en üst seviyeye işaret ediyor.

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ABD, yeni nesil CCA İHA’ların mevcut mürettebatsız araçlardan daha yetenekli ve daha bağımsız olmasını istiyor. Bu uçakların keşif, hava saldırıları ve elektronik harp dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri tek başlarına ya da insan pilot veya başka bir otonom uçakla işbirliğiyle yapması planlanıyor. Şöyle düşünün, F-35’i süren pilot, saldırı için bu hava araçlarını çok uzaktayken kullanabilecek veya araç, kendi altyapısıyla doğrudan angaje olabilecek. Yani aslında ABD, şu anda otonom olarak ifade edilen ancak aslında insanlar tarafından kontrol edilen İHA’ların gerçekten “otonom” olduğu yapay zekalı bir düzene geçiş yapıyor.

Tam Boyutta Gör Elbette nihai hedef bu otonom ve ucuz sistemlerden çok sayıda yapmak. Bu sürüler ise havada uçan bir pilota eşlik edecek. F-35’in veya Türkiye için konuşursak KAAN’ın yanına bir filo KAAN daha koymak yerine bu tip otonom, yüksek hızlı, yoğun mühimmatlı yeni nasıl hava araçları konulabilir ve savaş alanında ezici çoğunluk sağlanabilir.

Anduril, bu ezici çoğunluğu ürünün en temel parçası olan yazılım platformu Lattice ile birleştiriyor. Lattice platformu, farklı sensörleri ve silah sistemlerini birbirine bağlamak ve koordine etmek için kullanılabiliyor ve savaş alanının görselleştirmesini sağlıyor.

Elbette bu tür otonom hava araçları, sivil kaybı açısından büyük endişeler de yaratıyor ancak ABD, bu konuda kararlı görünüyor. Ülke, gelecekteki sözleşmeler de dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl içinde CCA programı için yaklaşık 6 milyar dolar harcamayı planlıyor.

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Anduril, ABD’nin hayallerini süsleyen dron sürüleri inşa ediyor