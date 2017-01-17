Airbus'ın uçan arabası bu yıl içinde test uçuşlarına başlayacak

Yüz yıl önce yer altına inen kentsel ulaşımı gökyüzüne çıkarmak istediklerini söyleyen Enders, uçan araba üretmek için teknik bilgiye ve birikime sahip olduklarını da vurguladı. Bu yıl içinde prototipi üretilerek test sürüşlerine başlanılacak olan uçan araba, 8 pervane ve 2 kanadı ile dikey ya da yatay uçabilme özelliğine sahip olacak. Güvenlik açısından ve hava trafiğindeki en ufak hatanın kara trafiğine göre çok ciddi tehlikelere neden olabileceği için eleştirilen uçan araba 2018’den itibaren çok sayıda üretilerek 2020’ye kadar deneme uçuşları yapacak. Airbus’ın uzun vadedeki hedefi ise 2020’de projeyi tamamen hayata geçirerek insanların uçan arabalara aşina olmasını sağlamak.
Enders açıklamasında bu uçan taşıtların altyapı maliyetlerini azaltacağını ve Airbus’ın bu araçları mümkün olduğunca çevre dostu yapmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.
https://www.cnet.com/roadshow/news/airbus-plans-on-making-a-self-driving-flying-car-by-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerizekalının teki (muhtemelen bir şekilde para tura sahibi) bir balkona girer,
alkollü çıkar , ölüme ve yaralanmaya taksirli veya taksirsiz sebebiyet verir,mahkemede "Sn.Hakim ben insan sevgisiyle doluyum ,bol bol Mesnevi okurum ..." der ,mahkeme 1 seneye mahkum eder ,onu da para cezasına çevirir...Ölen ölür,aynı gerizekalı pişkin pişkin para bende nasıl olsa diye uçan arabasıyla Etiler'de lahmacuncuya gider.
Adaletini...