Airbus'ın uçan arabası bu yıl içinde test uçuşlarına başlayacak

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Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus, geçen yıl trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için uçan ve kendi kendini sürebilen taksi projesi Vahana’yı tanıtmış ve 2020 de hayata geçirileceğini duyurmuştu. Airbus CEO’su Tom Enders, bugün Münih’te düzenlenen Dijital Yaşam Tasarım Konferansı(DLD)’nda araba prototipinin 2018’e kadar hazır olacağını ve test uçuşlarına başlanacağını duyurdu.

Yüz yıl önce yer altına inen kentsel ulaşımı gökyüzüne çıkarmak istediklerini söyleyen Enders, uçan araba üretmek için teknik bilgiye ve birikime sahip olduklarını da vurguladı. Bu yıl içinde prototipi üretilerek test sürüşlerine başlanılacak olan uçan araba, 8 pervane ve 2 kanadı ile dikey ya da yatay uçabilme özelliğine sahip olacak. Güvenlik açısından ve hava trafiğindeki en ufak hatanın kara trafiğine göre çok ciddi tehlikelere neden olabileceği için eleştirilen uçan araba 2018’den itibaren çok sayıda üretilerek 2020’ye kadar deneme uçuşları yapacak. Airbus’ın uzun vadedeki hedefi ise 2020’de projeyi tamamen hayata geçirerek insanların uçan arabalara aşina olmasını sağlamak.

Enders açıklamasında bu uçan taşıtların altyapı maliyetlerini azaltacağını ve Airbus’ın bu araçları mümkün olduğunca çevre dostu yapmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.

https://www.cnet.com/roadshow/news/airbus-plans-on-making-a-self-driving-flying-car-by-2018/