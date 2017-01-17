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Airbus'ın uçan arabası bu yıl içinde test uçuşlarına başlayacak

Bilim kurgu filmlerindeki uçan arabalar kısa bir süre sonra hayatımıza girebilir. Bunu hayata geçirmek isteyen firma ise havacılık sektörünün devi olan Airbus.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Airbus'ın uçan arabası bu yıl içinde test uçuşlarına başlayacak
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Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus, geçen yıl trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için uçan ve kendi kendini sürebilen taksi projesi Vahana’yı tanıtmış ve 2020 de hayata geçirileceğini duyurmuştu. Airbus CEO’su Tom Enders, bugün Münih’te düzenlenen Dijital Yaşam Tasarım Konferansı(DLD)’nda araba prototipinin 2018’e kadar hazır olacağını ve test uçuşlarına başlanacağını duyurdu.

Yüz yıl önce yer altına inen kentsel ulaşımı gökyüzüne çıkarmak istediklerini söyleyen Enders, uçan araba üretmek için teknik bilgiye ve birikime sahip olduklarını da vurguladı. Bu yıl içinde prototipi üretilerek test sürüşlerine başlanılacak olan uçan araba, 8 pervane ve 2 kanadı ile dikey ya da yatay uçabilme özelliğine sahip olacak. Güvenlik açısından ve hava trafiğindeki en ufak hatanın kara trafiğine göre çok ciddi tehlikelere neden olabileceği için eleştirilen uçan araba 2018’den itibaren çok sayıda üretilerek 2020’ye kadar deneme uçuşları yapacak. Airbus’ın uzun vadedeki hedefi ise 2020’de projeyi tamamen hayata geçirerek insanların uçan arabalara aşina olmasını sağlamak.

Enders açıklamasında bu uçan taşıtların altyapı maliyetlerini azaltacağını ve Airbus’ın bu araçları mümkün olduğunca çevre dostu yapmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.


https://www.cnet.com/roadshow/news/airbus-plans-on-making-a-self-driving-flying-car-by-2018/ Yorum Yaz
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sendemail 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de satılmasın da ...
Gerizekalının teki (muhtemelen bir şekilde para tura sahibi) bir balkona girer,
alkollü çıkar , ölüme ve yaralanmaya taksirli veya taksirsiz sebebiyet verir,mahkemede "Sn.Hakim ben insan sevgisiyle doluyum ,bol bol Mesnevi okurum ..." der ,mahkeme 1 seneye mahkum eder ,onu da para cezasına çevirir...Ölen ölür,aynı gerizekalı pişkin pişkin para bende nasıl olsa diye uçan arabasıyla Etiler'de lahmacuncuya gider.
Adaletini...
Türkiye'de satılmasın da ...Gerizekalının teki (muhtemelen bir şekilde para tura sahibi) bir balkona girer,alkollü çıkar , ölüme ve yaralanmaya taksirl...
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DH Misafiri 2 yıl
Gelmiş geçmiş en iyi uçan araba geleceğe dönüşteki delorean yemesinler bizi şimdi...
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DoubleDragon 2 yıl
Back to the Future'da olduğu gibi uçsaydı uçan araba derdik.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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asosyal mühendis 2 yıl
Ne gerek var. Al bir helikopter...
Bunu alcaz bir de evin önünde pist mi yapcaz?
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asılsız.ihbar 2 yıl
Her yıl yeni bir icat, bunu sonucu olarak dunyada daha fazla kirlenme radyasyon artışı insan nufusunun çogalması, bence salgın hastalık çıkartıp nufusu azaltırlar yada yapımına devam edilen gemilere devam başka bir dunyaya uygun adım marş
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kadirirdem 2 yıl
resimdeki gibi olursa olmaz.Arabaya benzesin az...
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sendemail 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de satılmasın da ...
Gerizekalının teki (muhtemelen bir şekilde para tura sahibi) bir balkona girer,
alkollü çıkar , ölüme ve yaralanmaya taksirli veya taksirsiz sebebiyet verir,mahkemede "Sn.Hakim ben insan sevgisiyle doluyum ,bol bol Mesnevi okurum ..." der ,mahkeme 1 seneye mahkum eder ,onu da para cezasına çevirir...Ölen ölür,aynı gerizekalı pişkin pişkin para bende nasıl olsa diye uçan arabasıyla Etiler'de lahmacuncuya gider.
Adaletini...
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Fistful of Dollars 2 yıl
Bunun neresi araba.
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stalker(1979) 2 yıl
Uçan araba değil de insan taşıyabilen büyük drone deseler daha doğru olurmuş:)
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Guest-F8946C419 2 yıl
Normal helikopterler fırın tepsisi üzerinde kayarak mı kalkışa hazırlanıyor?
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Kerim5100 2 yıl
Bu uçan araba değil, bildiğin tekerli helikopter :/
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