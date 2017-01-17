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AnTuTu en iyi Android ve iOS akıllı cihazları açıkladı

Mobil cihazların donanım ve yazılım performansını ölçen AnTuTu, yenilenen algoritmasıyla yaptığı testlerle şu an piyasada alabileceğiniz en iyi Android ve iOS işletim sistemli cihazları açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
38,9b
1
100
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarı için oldukça hareketli geçen 2016 yılında birbirinden güçlü donanım özelliklerine sahip onlarca ürün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mobil cihazlar için performans testi uygulaması olan AnTuTu ise revize ettiği yeni algoritmasıyla 2016 yılının en iyi telefonlarını yayınladı.
Bazı cihazların hileli yüksek puanlarını kaldıran ve test sırasında kapanarak eksik puan çıkaran cihazlara düzenleme getiren uygulama, diğer taraftan "puan istikrarı" adı verilen özellik ile yeni bir referans faktörüne kavuşarak daha güvenli ve doğru ölçümler yapıyor.
Ortalama puanlar baz alınarak paylaşılan en iyi akıllı telefon sıralamasında 181,316 puan alan iPhone 7 Plus liderlik koltuğunda yer alıyor. Hemen arkasında iPhone 7 (172,001 puan), OnePlus 3T (163.013 puan) ve LeEco Le Pro3 (159,911 puan ) takip ediyor. Listeye göre en iyi Android işletim sistemli telefon One Plus 3T, en yüksek performansa sahip iOS cihaz ise 12,9 inç boyutundaki iPad Pro oldu. 

2016 yılının en iyi akıllı telefonları

1) iPhone 7 Plus : 181,316 puan
2) iPhone 7 : 172,001 puan
3) OnePlus 3T : 163,013 puan
4) LeEco Le Pro 3 : 159,911 puan
5) Moto Z : 148,820 puan
6) OnePlus 3 : 147,495 puan
7) Xiaomi Mi 5s : 145,093 puan
8) Asus ZenFone 3 : 144,610 puan
9) Xiaomi Mi 5s Plus : 143,788 puan
10) ZTE Axon 7 : 143,463 puan 

2016 yılının en iyi Android akıllı telefonları

1) OnePlus 3T : 163,013 puan
2) LeEco Le Pro 3 : 159,911 puan
3) Moto Z : 148,820 puan
4) OnePlus 3 : 147,495 puan
5) Xiaomi Mi 5s : 145,093 puan
6) Asus ZenFone 3 : 144,610 puan
7) Xiaomi Mi 5s Plus : 143,788 puan
8) ZTE Axon 7 : 143,463 puan
9) Google Pixel XL : 141,367 puan
10) Google Pixel : 140,340 puan 

2016 yılının en iyi iOS cihazları

1) iPad Pro (12.9 inç) : 194.838 puan
2) iPhone 7 Plus : 181,316 puan
3) iPad Pro (9.7 inç) : 173,140 puan
4) iPhone 7 : 172,001 puan
5) iPhone 6s Plus : 138,159 puan
6) iPhone 6s : 135,248 puan
7) iPhone SE : 132,807 puan
8) iPad Air 2 : 104,229 puan
9) iPad mini 4 : 84,725 puan
10) iPhone 6 Plus : 83,289 puan 

http://www.antutu.com/en/doc/107650.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
koyunsavar 2 yıl en beğenilen
Antutunun algoritmasi ile ekremin algoritması birbirine çok benziyor galiba ikisinide aynı ekip tasarladı
1 Yanıt Yanıtla +80
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Angel of the Lord 2 yıl
AnTuTu'dan 50.000 alan G2'm ile mutluyum..
4 Yanıt Yanıtla +31
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Hala daha Apple telefonları çöp diyor bir kesim. Eksikleri kesinlikle var da Android kusursuz mu sanki? One M8 de kullandım iPhone da, ikisinin de artıları da var eksileri de. Yalnız hem donanım hem yazılım yapmaya çalışan bir firma var o da Apple.
Diğerleri Google'ın verdiğini yamarken Apple bir taraftan iOS'la uğraşıyor bir taraftan donanım işleriyle. Yazılımı bedavaya alıp Çin'den en iyi parçaları getirerek yüksek kalite telefonu listede de görüldüğü üzere herkes yapabiliyor artık.
Hala daha Apple telefonları çöp diyor bir kesim. Eksikleri kesinlikle var da Android kusursuz mu sanki? One M8 de kullandım iPhone da, ikisinin de artıları da...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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1 Avatar
Quard 10 ay
2017 yılındaki en iyi telefonları merak ettim doğrusu
Ayrıca 2016 yılında Samsungun olmaması ilginç geldi ama 2017 yılında olacağını düşünüyorum.
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WmGMD 10 ay
Şu şişen arayuzu bi ben göremedim marka fani değilim bu nesil samsung kullanırım sonra apple yada başka bişey para benim elimde sonuçta firmalar benim köpegim olsun her ne ise s6 edge plus kullanıyorum en büyük eksisi sd kart girişi olmaması telefonda 400 mb yer kaldı hala herhangi bir donma yavaşlama ibaresi göremedim. Ha bu sene aldığım nokia 8 çok daha hızlı çalışıyor ama ne kaderine ihtiyaç var düşündürür . Birbirinizi kırmayın şu saçma aletler için yok elmacilar yok zamzungcular diye , high end herhangi bir cihaz kronik sorunu yoksa nerdeyse herkesi memnun eder zaten debugün high end cihazlar öyle fiyatlara geldi ki kaç kişi alabiliyor zaten , alanlar da sanırım bir kaç nesil kullanırlar umarım öyle yaparlar mesela iphone 7 den 8 e yada x e niye geçer insanlar merak konusu yada s7 edge den s9 a vs. Kamera dışında ahım şahım fark yok arada ki paraya kit lensli dslr alırsınız gözünüzü seveyim .
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aycibin 2 yıl
antutu = mastürbasyon
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Guest-1DFD8C17B 2 yıl
Iphone tokatlayıp geçmiş
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expressimo 2 yıl
Geekbench lisi ni de isteriz.
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10ff 2 yıl
156.867 puan s7 edge sp 820 cihazim nerede
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aycibin 2 yıl
buradaki puanlara göre telefon alanlara acıyorum
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FIRAT_G_ 2 yıl
En iyi cihaz; insanların ihtiyaçlarını maximum düzeyde karşılayan en ucuz cihazdır. Yemişim antutusunu [8\|]
64 bit mobil işlemcilerden sonra antutunun bir esprisi kalmadı benim gözümde çünkü snapdragon 410 bile 2gb ram ile kasmadan çalışıyor.
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Aelthalyste 2 yıl
LeEco Le Pro 3
bim telefon çıkartıp piyasayı dağıtmış beyler
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drjacob 2 yıl
7 Plus'ım 181588 puan aldı , cihaz iyi :)
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