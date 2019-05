AnTuTu en iyi Android ve iOS akıllı cihazları açıkladı

Akıllı telefon pazarı için oldukça hareketli geçen 2016 yılında birbirinden güçlü donanım özelliklerine sahip onlarca ürün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mobil cihazlar için performans testi uygulaması olan AnTuTu ise revize ettiği yeni algoritmasıyla 2016 yılının en iyi telefonlarını yayınladı.

Bazı cihazların hileli yüksek puanlarını kaldıran ve test sırasında kapanarak eksik puan çıkaran cihazlara düzenleme getiren uygulama, diğer taraftan "puan istikrarı" adı verilen özellik ile yeni bir referans faktörüne kavuşarak daha güvenli ve doğru ölçümler yapıyor.

Ortalama puanlar baz alınarak paylaşılan en iyi akıllı telefon sıralamasında 181,316 puan alan iPhone 7 Plus liderlik koltuğunda yer alıyor. Hemen arkasında iPhone 7 (172,001 puan), OnePlus 3T (163.013 puan) ve LeEco Le Pro3 (159,911 puan ) takip ediyor. Listeye göre en iyi Android işletim sistemli telefon One Plus 3T, en yüksek performansa sahip iOS cihaz ise 12,9 inç boyutundaki iPad Pro oldu.

2016 yılının en iyi akıllı telefonları

1) iPhone 7 Plus : 181,316 puan

2) iPhone 7 : 172,001 puan

3) OnePlus 3T : 163,013 puan

4) LeEco Le Pro 3 : 159,911 puan

5) Moto Z : 148,820 puan

6) OnePlus 3 : 147,495 puan

7) Xiaomi Mi 5s : 145,093 puan

8) Asus ZenFone 3 : 144,610 puan

9) Xiaomi Mi 5s Plus : 143,788 puan

10) ZTE Axon 7 : 143,463 puan

2016 yılının en iyi Android akıllı telefonları

1) OnePlus 3T : 163,013 puan

2) LeEco Le Pro 3 : 159,911 puan

3) Moto Z : 148,820 puan

4) OnePlus 3 : 147,495 puan

5) Xiaomi Mi 5s : 145,093 puan

6) Asus ZenFone 3 : 144,610 puan

7) Xiaomi Mi 5s Plus : 143,788 puan

8) ZTE Axon 7 : 143,463 puan

9) Google Pixel XL : 141,367 puan

10) Google Pixel : 140,340 puan

2016 yılının en iyi iOS cihazları

1) iPad Pro (12.9 inç) : 194.838 puan

2) iPhone 7 Plus : 181,316 puan

3) iPad Pro (9.7 inç) : 173,140 puan

4) iPhone 7 : 172,001 puan

5) iPhone 6s Plus : 138,159 puan

6) iPhone 6s : 135,248 puan

7) iPhone SE : 132,807 puan

8) iPad Air 2 : 104,229 puan

9) iPad mini 4 : 84,725 puan

10) iPhone 6 Plus : 83,289 puan

http://www.antutu.com/en/doc/107650.htm