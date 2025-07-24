TUSAŞ, HÜRJET’in İspanya’ya satışı için imzayı attı: 30 uçak satılacak

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği HÜRJET Jet Eğitim Uçağı için İspanya ile kritik bir adım attı. TUSAŞ ile Airbus arasında imzalanan mutabakatla, HÜRJET’in Avrupa pazarına açılmasını sağlayacak ihracat süreci resmiyet kazandı. HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik ilk adımlar Mayıs ayında atılmıştı.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, “HÜRJET Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerine yer verilirken, bu iş birliğinin Türkiye’nin havacılık teknolojilerindeki yetkinliğini Avrupa’da daha da görünür kılacağı vurgulandı. Mutabakat, sadece uçak satışını değil aynı zamanda mühendislik iş birliği, sistem entegrasyonu ve yerelleştirme süreçlerini de kapsıyor.

İlk aşamada 30 uçaklık teslimat

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Airbus ile yürütülen sürecin üçüncü aşamasına geçildiğini belirtti. Anlaşma ile Airbus ile projenin çerçevesi netleştirildi. Tarafların sorumlulukları belirlendi. Demiroğlu, “Hedefimiz inşallah Eylül sonuna kadar İspanya Savunma Bakanlığıyla Airbus ile beraber kurduğumuz ortaklığın imzalaması kaldı. Onu da biz Eylül sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Ekim ayı içerisinde en geç bu imzaların atılıp projeye başlanılması hedefleniyor” dedi.

İlk etapta 30’dan fazla HÜRJET için mutabakat sağlandığını belirten Demiroğlu, bu sayının 36’ya kadar çıkabileceğini ifade etti. Bu sayının ise hükümetler tarafından belirleneceğine değindi.

İki aşamalı teslimat olacak

Tam Boyutta Gör İhracat planı, iki ana fazdan oluşuyor. İlk fazda yaklaşık 18 adet uçak, doğrudan Türkiye’den teslim edilecek. İkinci fazda ise İspanya’da üretilecek bazı alt sistemlerin HÜRJET’e entegre edilmesi planlanıyor. Son aşamada ise Türkiye’den gönderilen uçakların İspanyol ağ sistemlerine uyumlu hâle getirilmesi, yani yerlileştirme süreci gerçekleştirilecek.

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Bu sayede HÜRJET, NATO uyumlu sistemlerle donatılmış, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş bir yapı kazanacak. İspanya, bu yeni konfigürasyonla HÜRJET’i aktif envantere dahil edecek.

Bu anlaşma, HÜRJET’in yalnızca İspanya’da değil, Avrupa’daki diğer NATO ülkelerinde de potansiyel bir aday hâline gelmesine zemin hazırlıyor. Airbus ile kurulan iş birliği sayesinde HÜRJET’in uluslararası tanınırlığı artarken, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında da önemli bir adım atılmış oldu.

HÜRJET, süpersonik hızlara ulaşabilen, ileri seviye aviyoniklere sahip bir jet eğitim uçağı olarak hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde kullanılabiliyor. Bu yönüyle, modern hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe sahip.

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TUSAŞ imzaları attı: İspanya'ya 30 adet HÜRJET satılacak

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