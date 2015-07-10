Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Airbus'un elektrikli uçak modeli E-Fan, Manş Denizi'ni geçmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Airbus'un elektrikli uçak modeli E-Fan, Manş Denizi'ni geçmeyi başardı
 
Airbus tarafından geliştirilen ve %100 elektrik ile çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken uçak modeli E-Fan, bugün önemli bir kilometre taşını geride bırakarak Büyük Britanya Adası ile Fransa'yı birbirinden ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.
Halka açık ilk uçuş testini 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştiren Airbus E-Fan, Manş Denizi geçişini ise İngiltere Lydd'den kakıp Fransa Calais'e doğru yaptığı 36 dakikalık başarılı bir uçuş ile gerçekleştirdi. Teknik olarak 6.7 metre uzunluğa ve 9.5 metre kanat açıklığına sahip olan uçak, gücünü kanatlarına yerleştirilen 250 V lityum-iyon polimer bataryalarından alıyor (1 saat uçuş süresi) ve belirtildiği kadarıyla 2 adet pervaneli motoruyla 60 kW güç sağlayabiliyor.
Bu altyapısı ve karbon fiber gövdesiyle oldukça sessiz çalışan ve standart uçaklara göre daha düşük uçuş maliyeti ortaya koyan Airbus E-Fan,  E-FADEC enerji yönetim sistemiyle elektronik bileşenleri otomatik olarak yönetebiliyor ve tekerlerinde taşıdığı 6 kW'lık elektrik motorlarıyla da kalkış için gereken 60km hızı kolaylıkla yakalayabiliyor.. 
İki koltuklu güncellenmiş versiyonuyla 2017 yılında üretime girmesi beklenen Airbus E-Fan, elektrikli uçakların geleceği için çok büyük bir önem taşıyor.
Airbus'un elektrikli uçak modeli E-Fan, Manş Denizi'ni geçmeyi başardı
 

http://www.theverge.com/2015/7/10/8927841/airbus-e-fan-electric-aircraft-english-channel Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tropik17 4 yıl
Param olsa alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPhone Şarj Rehberi 4 yıl 2si1 "İftar sonrası çay tadında" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim