Akamai'den 2012 yılı ilk çeyrek internet durum raporu

Her gün daha fazla büyüyen internet kullanıcıları nedeniyle altyapılar gelişiyor ve hızlar da artıyor. Akamai, yılın ilk çeyreğinde internet altyapısının geldiği son noktayı yeni araştırmasında kamuoyu ile paylaştı.





Araştırmada internet benimsenme oranı, mobil bağlantı hızları, saldırı trafiğinin kaynağı ve global ve bölgesel bağlantı hızları incelendi. Akamai platformuna bağlı 238 bölge veya ülkeden 666 milyon IP adresi araştırmaya dahil edildi.





İnternette saldırı amaçlı gelen trafik incelendiğinde trafiğin yüzde 16'sı Çin'den, yüzde 11'i ABD'den, yüzde 7'si Rusya'dan, yüzde 5.7'si Türkiye'den, yüzde 5.3'ü ise Tayvan'dan geliyor.





Saldırıların yüzde 42'si 445 nolu Microsoft-DS portuna gelirken, yüzde 11'i Telnet'in 23 nolu portuna, yüzde 5'i HTTP protokolünün 80 nolu portuna yapıldı.





IPv4 adresleri sayıldığında ilk çeyrekte 666 113 448 adet benzersiz adrese ulaşıldığı, bunun 146 milyonunun ABD'de, 92 milyonunun Çin'de, 40 milyonunun ise Japonya'da olduğu görülüyor.





Ülkeye göre ortalama internet hızları bakımından ilk çeyrekte global olarak 2.6Mbps ortalama değeri elde edilmiş. En hızlı internet 15.7Mbps ile Güney Kore'de. Ardından 10.9Mbps ile Japonya, 9.3Mbps ile Hong Kong, 8.8Mbps ile Hollanda ve 8.8 ile Letonya geliyor.





Ulaşılan en yüksek internet hızı bakımından ise global olarak 13.5Mbps, Hong Kong 49.3Mbps, Güney Kore 47.8Mbps, Japonya 39.5 Mbps, Romanya 38.8Mbps, Letonya 33.5Mbps, Hollanda 29.4Mbps, Belçika 29.2Mbps, ABD 28.7Mbps şeklinde sıralanıyor.





10Mbps üzeri olarak kabul edilen yüksek genişbant internet ise global olarak yüzde 10 oranında, Güney Kore'de yüzde 53 oranında, Japonya'da yüzde 37 oranında, Hong Kong'da yüzde 28 oranında, Letonya'da yüzde 26 oranında, Hollanda'da yüzde 24 oranında kullanıma sahip.





Türkiye ise yüzde 2.9Mbps ortalama internet hızı ile dünya sıralamasında 58. sırada, en yüksek internet hızı olarak ise 18.5Mbps ile 43. sırada yer alıyor.Türkiye'nin yüksek genişbant internet kullanım oarnı yüzde 0.4. 4Mbps üzeri genişbant internet kullanım oranı ise yüzde 12. Operatörlerin ulaştığı ortalama mobil internet hızı 1.8Mbps, en yüksek hız ise 9.1Mbps olarak belirlenmiş.