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Akamai'den 2012 yılı ilk çeyrek internet durum raporu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Her gün daha fazla büyüyen internet kullanıcıları nedeniyle altyapılar gelişiyor ve hızlar da artıyor. Akamai, yılın ilk çeyreğinde internet altyapısının geldiği son noktayı yeni araştırmasında kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada internet benimsenme oranı, mobil bağlantı hızları, saldırı trafiğinin kaynağı ve global ve bölgesel bağlantı hızları incelendi. Akamai platformuna bağlı 238 bölge veya ülkeden 666 milyon IP adresi araştırmaya dahil edildi.

İnternette saldırı amaçlı gelen trafik incelendiğinde trafiğin yüzde 16'sı Çin'den, yüzde 11'i ABD'den, yüzde 7'si Rusya'dan, yüzde 5.7'si Türkiye'den, yüzde 5.3'ü ise Tayvan'dan geliyor.

Saldırıların yüzde 42'si 445 nolu Microsoft-DS portuna gelirken, yüzde 11'i Telnet'in 23 nolu portuna, yüzde 5'i HTTP protokolünün 80 nolu portuna yapıldı.

IPv4 adresleri sayıldığında ilk çeyrekte 666 113 448 adet benzersiz adrese ulaşıldığı, bunun 146 milyonunun ABD'de, 92 milyonunun Çin'de, 40 milyonunun ise Japonya'da olduğu görülüyor.

Ülkeye göre ortalama internet hızları bakımından ilk çeyrekte global olarak 2.6Mbps ortalama değeri elde edilmiş. En hızlı internet 15.7Mbps ile Güney Kore'de. Ardından 10.9Mbps ile Japonya, 9.3Mbps ile Hong Kong, 8.8Mbps ile Hollanda ve 8.8 ile Letonya geliyor.

Ulaşılan en yüksek internet hızı bakımından ise global olarak 13.5Mbps, Hong Kong 49.3Mbps,  Güney Kore 47.8Mbps, Japonya 39.5 Mbps, Romanya 38.8Mbps, Letonya 33.5Mbps, Hollanda 29.4Mbps, Belçika 29.2Mbps, ABD 28.7Mbps şeklinde sıralanıyor. 

10Mbps üzeri olarak kabul edilen yüksek genişbant internet ise global olarak yüzde 10 oranında, Güney Kore'de yüzde 53 oranında, Japonya'da yüzde 37 oranında, Hong Kong'da yüzde 28 oranında, Letonya'da yüzde 26 oranında, Hollanda'da yüzde 24 oranında kullanıma sahip.

Türkiye ise yüzde 2.9Mbps ortalama internet hızı ile dünya sıralamasında 58. sırada, en yüksek internet hızı olarak ise 18.5Mbps ile 43. sırada yer alıyor.Türkiye'nin yüksek genişbant internet kullanım oarnı yüzde 0.4. 4Mbps üzeri genişbant internet kullanım oranı ise yüzde 12. Operatörlerin ulaştığı ortalama mobil internet hızı 1.8Mbps, en yüksek hız ise 9.1Mbps olarak belirlenmiş.

http://www.akamai.com/dl/whitepapers/akamai_soti_q112.pdf?curl=/dl/whitepapers/akamai_soti_q112.pdf&solcheck=1& Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
letonya bile yüksek hızda internet kullanıyo biz hala elizabeth
tabi teröristlerin yuva yaptığı bir ülkede başbakanın çalıp çırptığı bir ülkede ttnetin bizi soymasına şaşırmamak lazım
letonya bile yüksek hızda internet kullanıyo biz hala elizabethtabi teröristlerin yuva yaptığı bir ülkede başbakanın çalıp çırptığı bir ülkede ttnetin bizi ...
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JohnLord 6 yıl BrkyVRNGL
BrkyVRNGL

programmer_onur

Akamai'de amma fişlemiş, izlemiş dünyayı. Vay.

Bu arada TTNET'in lisansını bir senelik olsun iptal ederse ulaştırma bakanlığı, anca o şekilde sıralamada otomatikman yükseliriz :)

Binali Yıldırım'ı bugüne kadar TTNET ve Avea dışında hiçbir şirketi desteklerken görmedim . Ya TTNET i övüyor ya da Avea'nın çağrı merkezi açılışlarına katılıyor . Ben nedense bakanımızı hiç Turkcell'i veya SuperOnline'ı desteklerken göremedim . Şu şartlarda bırakın TTNET'in lisansını durdurmayı rekabeti durdurmak için çalışıyorlar . Zira örneği önümüzde ; SuperOnline'ın kazı yapması engellenerek Telekom tekeli devam ettirilmeye çalışılıyor


Geçen süperonline ile konuştum sizin orada kazı yapılması yasak engellenmiş dedi, şaşırdım ttneti kapattırıcam mk dedim turkcell alcam dedim, bana sınırsız paket ayarlayın 60 liraya almayanı sksnler dedim
BrkyVRNGLprogrammer_onurAkamai'de amma fişlemiş, izlemiş dünyayı. Vay.Bu arada TTNET'in lisansın...
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chiangyao08 6 yıl
pek çok etken giriyor bunun içine. Bu yüzden bu hız hesapları kafadan yapılacak şeyler değil.
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programmer_onur 6 yıl
Akamai'de amma fişlemiş, izlemiş dünyayı. Vay.

Bu arada TTNET'in lisansını bir senelik olsun iptal ederse ulaştırma bakanlığı, anca o şekilde sıralamada otomatikman yükseliriz :)
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35fatih 6 yıl
Türkiye ise yüzde 2.9Mbps ortalama internet hızı ile dünya sıralamasında 58. sırada, en yüksek internet hızı olarak ise 18.5Mbps ile 43. sırada yer alıyor.
Burada ki yüzde 2.9 mbps nedir nasil bir tabirdir. Ceviriyi bile yanlis yapiyorsunuz ya da yanlisi hic okumadan oldugu gibi yapistiriyorsunuz.
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fatihburak95 6 yıl
TTnet ah be ttnet... şu çekik gözlü arkadaşlarımızı örnek alsana be...
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
letonya bile yüksek hızda internet kullanıyo biz hala elizabeth
tabi teröristlerin yuva yaptığı bir ülkede başbakanın çalıp çırptığı bir ülkede ttnetin bizi soymasına şaşırmamak lazım
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furion07 6 yıl
Arkadaşlar Türkiye'de max ulaşılabilir hız mobil olarak 9.1 mbit olarak gösterilmiş bununla ilgili bir sorum var.Ulaşılabilir hızı 7.2 mbit olan bir modem %50 sinyal seviyelerinde 3.6 mbit olarak internete bağlanıyorsa,aynı yerde ulaşılabilir hızı 43.2 mbit olan modem de kapasiteden dolayı gene 3.5 mbit olarak mı bağlanıyor yoksa önceki modemin sinyal seviyesi ile orantılı olarak 21.6 mbit'lerde mi bağlanıyor?Cevaplarsanız sevinirim.
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sis651 6 yıl furion07
furion07

Arkadaşlar Türkiye'de max ulaşılabilir hız mobil olarak 9.1 mbit olarak gösterilmiş bununla ilgili bir sorum var.Ulaşılabilir hızı 7.2 mbit olan bir modem %50 sinyal seviyelerinde 3.6 mbit olarak internete bağlanıyorsa,aynı yerde ulaşılabilir hızı 43.2 mbit olan modem de kapasiteden dolayı gene 3.5 mbit olarak mı bağlanıyor yoksa önceki modemin sinyal seviyesi ile orantılı olarak 21.6 mbit'lerde mi bağlanıyor?Cevaplarsanız sevinirim.

Buna direkt olarak doğru bir cevap vermek mümkün değil. Anca bulunduğunuz bölgede canlı test ederek bir sonuca varılabilir.
Şöyle ki, o 3.6 Mbit hızın nedeni sizin cihazınızdaki %50 sinyal seviyesi mi? Şebekenin yük durumu ne? Baz istasyonu anteninin çıkış gücü ve bant genişliği ne kadar, frekans bandı genişliği ne kadar? Vs. vs... pek çok etken giriyor bunun içine. Bu yüzden bu hız hesapları kafadan yapılacak şeyler değil.

Ama sorunuza kısa bir cevap verecek olursak 3.5 Mbit değil, 21 Mbit civarı hız ile bağlanabilir diyebiliriz. Tabi bu hız 10 - 15 Mbit'e düşebileceği gibi 25 - 30 Mbit'e de yükselebilir. Farklı hızları destekleyen cihazların farklı özelliklerine ve şebekelerin bunlara verdiği hıza bağlı şeyler...
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Yetkili Bi Abi 6 yıl
ilk 100e girmişiz ortalama en yüksek hızda bu da bişeydir
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