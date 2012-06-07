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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akasa'nın amiral gemisi konumundaki soğutucusu Venom Medusa ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,1b
1
18
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Global pazarın önde gelen soğutma çözümü üreticilerinden Akasa, Venom serisi dahilindeki işlemci soğutucularına yepyeni bir üye daha kazandırdı: Venom Medusa. Alüminyum yapraklardan oluşan çift kuleye sahip Venom Medusa, Intel cephesinde LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde FM1, FM2, AM3, AM3+ formundaki işlemcilerle uyumlu olarak kullanılabiliyor.
8 adet nikel kaplamalı bakır ısı borusunun eşlik ettiği Venom Medusa'nın ön yüzünde 120 mm'lik, ortasında ise 140 mm'lik fan bulunuyor. Gerekli görüldüğü takdirde işlemci soğutucusuna 120 mm'lik üçüncü fan eklenebiliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
herşey çok güzel ama akasa şu sarı renkten bi vazgeçemedi
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kagansozen 7 yıl
sarı ve siyah gücü mü ne temsil ediyor. Sanırım bu yüzden xD
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DH Misafiri 7 yıl
Bunun fiyatı nedir d14 den ucuz olursa aslında iyi rekabet olur :) Belki biz de bu rekabetten faydalanırız.
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bahtiyar61 7 yıl
big king extra gibi olmuş medusa
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kagansozen 7 yıl
Duyurdu diyo nezaman satılacak xD nekadar olur ki d14 le aynı fiyat olsa medusayı alırım
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 7 yıl
playstyle

en sesiz fan bile zamanla havadaki toz toprağı toplaya toplaya zamanla sürtünmeden ötürü ses çıkarmaya başlıyor fan sesi duymaktan sıkıldım artık ! :( su motoru bile daha az ses çıkartıyor !


Alırsın bir tane Akasa Apache S-Flow 12Cm fan. Bir tane de Thermalright Ultra 120 Extreme Rev.C falan alırsın. Takarsın üzerine. Çıt çıkmaz.

Çıkarsa da suratıma tükürürsün.

Bu arada Akasa Apache S-Flow fan da IP54 Military Standart toz ve nem sertifikası var. Ne kadar tozlansa da ses çıkmayacağını da garanti ederim...


http://www.teknobiyotik.com/overclock-sogutucu-modding/kasa-fani/akasa-apache-s-flow-kanatli-12cm-kasa-fani.html

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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marseltalon 7 yıl
Venom medusayı beğendim...
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nazmi123 7 yıl
herhalde 3 fanıda takınca 1,5 kilo olur
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xsalix 7 yıl
X Predator Kasamda İ7 2700K Max 52 Derece Venom Voodoo İle Sağlam Marka
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bocekgrafik 7 yıl
D14'e yeni rakip :-)
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Tunyukuk 7 yıl
Talep var demekki
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SEO-Uzmanı 7 yıl
en sesiz fan bile
zamanla havadaki toz toprağı toplaya toplaya
zamanla sürtünmeden ötürü ses çıkarmaya başlıyor
fan sesi duymaktan sıkıldım artık ! :(
su motoru bile daha az ses çıkartıyor !
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