Akasa'nın amiral gemisi konumundaki soğutucusu Venom Medusa ortaya çıktı

Haber Editörü
Global pazarın önde gelen soğutma çözümü üreticilerinden Akasa, Venom serisi dahilindeki işlemci soğutucularına yepyeni bir üye daha kazandırdı: Venom Medusa. Alüminyum yapraklardan oluşan çift kuleye sahip Venom Medusa, Intel cephesinde LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde FM1, FM2, AM3, AM3+ formundaki işlemcilerle uyumlu olarak kullanılabiliyor.
8 adet nikel kaplamalı bakır ısı borusunun eşlik ettiği Venom Medusa'nın ön yüzünde 120 mm'lik, ortasında ise 140 mm'lik fan bulunuyor. Gerekli görüldüğü takdirde işlemci soğutucusuna 120 mm'lik üçüncü fan eklenebiliyor.
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Alırsın bir tane Akasa Apache S-Flow 12Cm fan. Bir tane de Thermalright Ultra 120 Extreme Rev.C falan alırsın. Takarsın üzerine. Çıt çıkmaz.
Çıkarsa da suratıma tükürürsün.
Bu arada Akasa Apache S-Flow fan da IP54 Military Standart toz ve nem sertifikası var. Ne kadar tozlansa da ses çıkmayacağını da garanti ederim...
http://www.teknobiyotik.com/overclock-sogutucu-modding/kasa-fani/akasa-apache-s-flow-kanatli-12cm-kasa-fani.html
zamanla havadaki toz toprağı toplaya toplaya
zamanla sürtünmeden ötürü ses çıkarmaya başlıyor
fan sesi duymaktan sıkıldım artık ! :(
su motoru bile daha az ses çıkartıyor !