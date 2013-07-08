Akıllı cep telefonları için en küçük şarj cihazı: CulCharge





Akıllı cep telefonlarının artan enerji ihtiyaçları nedeniyle günümüzde birçok kişi şarj cihazlarını yanında gezdirmek durumunda kalıyor. Bu sorunun farkına varan Slovakya merkezli CulTul firması, CulCharge isimli şarj cihazı ile Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.

En ufak şarj cihazı olarak lanse edilen CulCharge, esnek ve ince yapısı ile cep telefonu kılıfları içerisinde bile taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bir ucu standart USB girişiyle hazırlanan aparat, Apple'ın 30-pin ve Lightning portları yanında mini USB ve micro USB portlarına sahip akıllı cep telefonlarını rahatlıkla şarj edebiliyor. Aynı zamanda bağlı cihazlar arasında veri aktarımına da izin veren CulCharge, 60mm uzunluğa ve 3mm kalınlığa sahip.

Site üzerinde başlatılırken konan 15,000$ hedefin, bitimine 34 gün kalan 12,157$'lık kısmını toplayan CulCharge projesi, site üzerinde yapılacak 8$ (5$ kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebiliyor.

CulCharge hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/culcharge-smallest-usb-charge-and-data-cable-for-iphone-and-android