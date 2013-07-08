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Akıllı cep telefonları için en küçük şarj cihazı: CulCharge

5 yıl
1,5b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları için en küçük şarj cihazı: CulCharge
Akıllı cep telefonlarının artan enerji ihtiyaçları nedeniyle günümüzde birçok kişi şarj cihazlarını yanında gezdirmek durumunda kalıyor. Bu sorunun farkına varan Slovakya merkezli CulTul firması, CulCharge isimli şarj cihazı ile Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.
En ufak şarj cihazı olarak lanse edilen CulCharge, esnek ve ince yapısı ile cep telefonu kılıfları içerisinde bile taşınabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bir ucu standart USB girişiyle hazırlanan aparat, Apple'ın 30-pin ve Lightning portları yanında mini USB ve micro USB portlarına sahip akıllı cep telefonlarını rahatlıkla şarj edebiliyor. Aynı zamanda bağlı cihazlar arasında veri aktarımına da izin veren CulCharge, 60mm uzunluğa ve 3mm kalınlığa sahip.
Site üzerinde başlatılırken konan 15,000$ hedefin, bitimine 34 gün kalan 12,157$'lık kısmını toplayan CulCharge projesi, site üzerinde yapılacak 8$ (5$ kargo) bağış ile Ekim ayında elde edilebiliyor.
CulCharge hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı cep telefonları için en küçük şarj cihazı: CulCharge

http://www.indiegogo.com/projects/culcharge-smallest-usb-charge-and-data-cable-for-iphone-and-android Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fuckulteli 5 yıl en beğenilen
fatih-8
ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :D

Bir ucu standart USB girişi, diğer ucu telefonun şarj giriş ucu olan 6cm'lik ince dayanıklı bir kablo bu sadece.. USB uçlu kısmı bir güç kaynağına bağlayarak telefonunu veya bir başka cihazını şarj ediyorsun. 6cm'lik bir ürün oluşu, hafifliği, esnekliğiyle dikkat çekmiş bir ürün..
fatih-8ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :DBir ucu stan...
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swat882 5 yıl fatih-8
fatih-8

ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :D

okumadın mı içinde atom parçacıkları var ve sonsuz enerji üreterek asla şarj sız kalmamamızı sağlıyor
fatih-8ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :D
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 5 yıl
Tabletlerdede kullanilabiliyormu birde ne zaman turkiyeye gelecek
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digimoney 5 yıl
telefonlarin pil sorunu oldugunu böyle yüzüne vurun iste .
sonra cözüm bulduk abanin,atlayin,ziplayin.
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arel.gr 5 yıl
farkli yerlere asilabiliyor,antiyalama guvenligi varmi ?
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fuckulteli 5 yıl en beğenilen
fatih-8
ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :D

Bir ucu standart USB girişi, diğer ucu telefonun şarj giriş ucu olan 6cm'lik ince dayanıklı bir kablo bu sadece.. USB uçlu kısmı bir güç kaynağına bağlayarak telefonunu veya bir başka cihazını şarj ediyorsun. 6cm'lik bir ürün oluşu, hafifliği, esnekliğiyle dikkat çekmiş bir ürün..
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Erkansins 5 yıl
bütün firmalar bataryaların uzun ömürlü olması için ortak bir arge projesi yürütsün. telefonlar o kadar gelişiyor batarya sektörü yerinde sayıyor. note 2 de 3100 mah batarya var şarj dayanmıyor alete.
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fatih-8 5 yıl
ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :D
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swat882 5 yıl fatih-8
fatih-8

ben anlamadım işin açığı kaç mah bu diyicem ama bunun içine pil sığar mı ki, yani sığan pil kaç mah olabilir ki :D

okumadın mı içinde atom parçacıkları var ve sonsuz enerji üreterek asla şarj sız kalmamamızı sağlıyor
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DH Misafiri 5 yıl
İlk resim araba anahtarı gibi :D
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Srcn81 5 yıl
Akıllı telefonların tek sorunu şarjın çabuk bitmesi zaten.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl
iphone'un yeni dock girişi bir işe yaradı sonunda.Eskisi çok büyük böyle anahtarlık gibi olmaz.
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