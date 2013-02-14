Akıllı cep telefonlarının ekranlarını korumak için yeni bir alternatif,"Rhino Shield"









Kickstarter üzerinde Evolutive Labs tarafından başlatılan yeni bir proje olan Rhino Shield, en gelişmiş ve sağlam ekran koruyucuları arasında gösteriliyor.

Klasik ekran koruyucuları telefon ekranlarını belirli güçteki darbe ve çiziklere karşı korumada yeterli olsalar da, ciddi orandaki darbelerde koruma görevlerini yerine getiremiyorlar. Bu amaçla geliştirilmiş bir ürün olan Rhino Shield, altı farklı katmandan oluşturulmuş ve buna rağmen 0.28mm kalınlığında bir ekran koruyucusu. Özel teknolojisi sayesinde darbelerin enerjilerini 5 kata kadar emebilen ürün, oldukça şeffaf, parmak izi bırakmayan ve kolay temizlenebilen bir yapıya sahip.

Oldukça sağlam yapıları ile bilinen Gorilla Glass ekranlar ile kullanıldığında, bu ekranların güçlerini ciddi oranda arttıran Rhino Shield ekran koruyucusu, projeye başlanırken konan 77.500$ hedefinin henüz 214 bağış ile 5,400$'lık kısmını toplamış durumda. Farklı akıllı telefonlar için farklı bağış miktarları ile Kickstarter üzerindeki bağışlardan elde edilebilen ürün, nisan ayında dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca bitimine 27 gün kalan ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1081571316/rhino-shield-the-impact-resistant-screen-protector

http://www.kickstarter.com/projects/1081571316/rhino-shield-the-impact-resistant-screen-protector