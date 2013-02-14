Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı cep telefonlarının ekranlarını korumak için yeni bir alternatif,"Rhino Shield"

6 yıl
855
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı cep telefonlarının ekranlarını korumak için yeni bir alternatif,

Kickstarter üzerinde Evolutive Labs tarafından başlatılan yeni bir proje olan Rhino Shield, en gelişmiş ve sağlam ekran koruyucuları arasında gösteriliyor.
Klasik ekran koruyucuları telefon ekranlarını belirli güçteki darbe ve çiziklere karşı korumada yeterli olsalar da, ciddi orandaki darbelerde koruma görevlerini yerine getiremiyorlar. Bu amaçla geliştirilmiş bir ürün olan Rhino Shield, altı farklı katmandan oluşturulmuş ve buna rağmen 0.28mm kalınlığında bir ekran koruyucusu. Özel teknolojisi sayesinde darbelerin enerjilerini 5 kata kadar emebilen ürün, oldukça şeffaf, parmak izi bırakmayan ve kolay temizlenebilen bir yapıya sahip.
Oldukça sağlam yapıları ile bilinen Gorilla Glass ekranlar ile kullanıldığında, bu ekranların güçlerini ciddi oranda arttıran Rhino Shield ekran koruyucusu, projeye başlanırken konan 77.500$ hedefinin henüz 214 bağış ile 5,400$'lık kısmını toplamış durumda. Farklı akıllı telefonlar için farklı bağış miktarları ile Kickstarter üzerindeki bağışlardan elde edilebilen ürün, nisan ayında dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca bitimine 27 gün kalan ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekte nasıl performans verdiğini görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/1081571316/rhino-shield-the-impact-resistant-screen-protector 
 
Akıllı cep telefonlarının ekranlarını korumak için yeni bir alternatif,
Akıllı cep telefonlarının ekranlarını korumak için yeni bir alternatif,

http://www.kickstarter.com/projects/1081571316/rhino-shield-the-impact-resistant-screen-protector Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
saltooo 6 yıl
Güzel alması alinir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
İlk defa demeyeyim ama epeyden beri, Zihni Sinir projesi gibi olmayan ve gerçekten de iyi ve yararlı olan bir Kickstarter projesi görüyorum.
Bir ekrandan beklenen her şeyi sunuyor. Parmak izi tutmama, kolay temizlenebilme, sağlamlık ve incelik.
Hakikaten alkışlanacak ürün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tamtamam 6 yıl
eşşek yüküynen para verdim,eşşek gibide kullanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeriyibas 6 yıl
istidiği kadar iyi olsun orijinal görüntüsü kadar iyi olmaz,
niye 1500-2000 lira verdiğimiz makinaya gözümüz gibi bakmakmıyorsonuz anlamıyorum ki...
söz gene cihazlara bakımdan açılınca aklıma gene elma resmi gözüksün diye ekranı tarafını masanın üzerine koyup ekranı boydan boya çizilen ayılar aklıma geldi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carantinas 6 yıl
Koruması haricinde parmak izi olayına çözüm getirmesi de başlıbaşına olay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 6 yıl
Zagg gibi pütürlü bir görüntü verecekse kalsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Will 6 yıl
H34RTL3SS
gokooo28mm değil de 2,8mm olabilir mi acaba?
0.29mm ilk videoda katmanları saydıktan sonra söylüyor

sitesinden altıntı 0.028 cm
Thin and Transparent High transparency. Yet, only 0.028 cm in thickness, which makes it very case-friendly. (thickness of typical screen protector, ranges from 0.015 to 0.020 cm)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kngndr 6 yıl
ben iphone 4 için zagg invisible shield kullanıyorum daha iyisini gormedim, bu ürün insallah zagg dan da iyi olur,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 6 yıl
Planlı eskitme nedir ne değildir herkez bilmeli hdbelgesel.net/... adresindeki belgeseli izlerseniz planlı eskitmeden bir haber olan arkadaşlar için oldukça yararlı olacaktır. O zaman bu teknoloji şirketlerinin ne derece kan emici şirketler olduğunu o kadar para verdiğimiz ürünlerin nasıl aslında maliyet açısından firmalara bir yükü yokken daha dandik ürünler yaptıklarını anlayacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetmuhsin 6 yıl med_cezir91
med_cezir91

Planlı eskitme nedir ne değildir herkez bilmeli hdbelgesel.net/... adresindeki belgeseli izlerseniz planlı eskitmeden bir haber olan arkadaşlar için oldukça yararlı olacaktır. O zaman bu teknoloji şirketlerinin ne derece kan emici şirketler olduğunu o kadar para verdiğimiz ürünlerin nasıl aslında maliyet açısından firmalara bir yükü yokken daha dandik ürünler yaptıklarını anlayacaksınız.

Arkadaşım. Böyle bir videodan haberdar olmama vesile olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum.
Gerçekten bilinçli tüketime bu zamanda çok ihtiyacımız var. Umarım izleyecek olan kişilerde tüketim bilinci açısından bir farkındalık meydana getirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuncay altuntoprak 6 yıl
aynı videoları bir de klasik koruyucu ile çekselermiş daha iyi olurdu çıplak camla karşılaştırmaktan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Ne kadar acaba fiyatı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 6 yıl
Bu bağış olayı falan saçma geldi bana, eğer ürün bu kadar başarılı ise bu girişim zaten üretim şirketleri tarafından desteklenir. Viral reklam yapmışlar. Ayrıca bodyguardz, zagg gibi firmaların da bu tarz ürünleri var. youtube da dayanıklılık testlerini bulabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
855 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Kingston SSDNow E100 Kurumsal SSD video inceleme 6 yıl Panasonic 2013 Plazma, LED IPS ve OLED TV Serisi hakkındaki bütün detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim