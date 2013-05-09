Akıllı saatlerin ufak ekranlarında yazı yazmayı kolaylaştırması beklenen sistem, "ZoomBoard"

Akıllı cep telefonları kadar popüler olması beklenen akıllı saatler, ufak boyutları ile kullanıcılara çok büyük imkanlar vaat ediyorlar. Sony, Samsung ve Apple gibi devlerin yanında bağımsız araştırmacıların da çalışma gösterdiği akıllı saat teknolojileri, boyutları nedeniyle bazı soru işaretleri de oluşturuyorlar.

Bu doğrultuda Carnegie Mellon Üniversitesi doktora öğrenicilerinden Chris Harrison ve Stephen Oney, geliştirdikleri "ZoomBoard" isimli sistem ile ufak ekranlarda yazı yazma işlemlerini kolaylaştırıyorlar. Tam boyutlu QWERTY klavye üzerine hazırlanmış olan sistem ile ekrana iki kademeli yakınlaşma yapmak mümkün hale geliyor ve bu sayede çok daha kolay yazı yazılabiliyor. Ekran üzerinde sağdan sola doğru kaydırma işlemi silme görevini görürken, aşağıdan yukarı doğru kaydırma işlemi ile klavye üzerinde kullanılacak diğer semboller karşımıza geliyor.

16 x 6mm ekran üzerinde yapılan testler sonucunda dakikada 10 kelime civarında yazılabildiği belirtilen sistem halen geliştirme sürecine tabi tutuluyor. ZoomBoard'u piyasada yer alan ses tanıma sistemlerinin çok başarılı ya da yeterli olmaması ve akıllı saatler üzerinde çok uzun metinlerin yazılmayacağı için oldukça yeterli bir sistem olarak gören Chris Harrison ve Stephen Oney, hazırladıkları sistem için bir de tanıtım videosu yayınladılar.









http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2013/april/april30_zoomboard.html