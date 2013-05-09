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Akıllı saatlerin ufak ekranlarında yazı yazmayı kolaylaştırması beklenen sistem, "ZoomBoard"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı saatlerin ufak ekranlarında yazı yazmayı kolaylaştırması beklenen sistem,
Akıllı cep telefonları kadar popüler olması beklenen akıllı saatler, ufak boyutları ile kullanıcılara çok büyük imkanlar vaat ediyorlar. Sony, Samsung ve Apple gibi devlerin yanında bağımsız araştırmacıların da çalışma gösterdiği akıllı saat teknolojileri, boyutları nedeniyle bazı soru işaretleri de oluşturuyorlar.
Bu doğrultuda Carnegie Mellon Üniversitesi doktora öğrenicilerinden Chris Harrison ve Stephen Oney, geliştirdikleri "ZoomBoard" isimli sistem ile ufak ekranlarda yazı yazma işlemlerini kolaylaştırıyorlar. Tam boyutlu QWERTY klavye üzerine hazırlanmış olan sistem ile ekrana iki kademeli yakınlaşma yapmak mümkün hale geliyor ve bu sayede çok daha kolay yazı yazılabiliyor. Ekran üzerinde sağdan sola doğru kaydırma işlemi silme görevini görürken, aşağıdan yukarı doğru kaydırma işlemi ile klavye üzerinde kullanılacak diğer semboller karşımıza geliyor.
16 x 6mm ekran üzerinde yapılan testler sonucunda dakikada 10 kelime civarında yazılabildiği belirtilen sistem halen geliştirme sürecine tabi tutuluyor. ZoomBoard'u piyasada yer alan ses tanıma sistemlerinin çok başarılı ya da yeterli olmaması ve akıllı saatler üzerinde çok uzun metinlerin yazılmayacağı için oldukça yeterli bir sistem olarak gören Chris Harrison ve Stephen Oney, hazırladıkları sistem için bir de tanıtım videosu yayınladılar.



http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2013/april/april30_zoomboard.html Yorum Yaz
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Meakka 6 yıl en beğenilen
Paradan klavye yansıtıp masanın üstünde yazıyorlar sanarak geldim.
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Kurshoo 6 yıl
bi kişide demiyor ki saati bile her gün şarj mı edecez ? saat alıyorum 4-5 yıl pili bitmiyor. saat saatliğini yapsın telefon telefonluğunu.
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teknoforum-bs 6 yıl
Görünüşe göre yazmak hiçte kolay değil.Bende yansıtarak büyük bir klavye elde ediliyor sandım.Ama hayatımdan 1.18 dk çaldı
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yc#1 6 yıl
Casio saatim ve SE MW600 bluetooth kulakığım bana yetiyor. Ayrıyeten bir de akıılı saate para vermem.
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aozgec 6 yıl
yakında akıllı insan yaparlar o zaman bize de gerek kalmaz. hep yapar hem takarlar. [:8]
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caglet 6 yıl
Klavyeyi kolumuza yansitsa hiçte fena olmaz haa
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Erkansins 6 yıl
akıllı saatlerin en büyük problemi şarj olacaktır. akıllı telefonlar kadar popüler olacağını düşünmüyorum. ufak çapta bir popülerlik sağlıyabilir.
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Kurshoo 6 yıl
bi kişide demiyor ki saati bile her gün şarj mı edecez ? saat alıyorum 4-5 yıl pili bitmiyor. saat saatliğini yapsın telefon telefonluğunu.
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Firaristt 6 yıl
Sesli algılama veyahut benzeri bir teknoloji daha iyi olur diye düşünüyorum. Zira ufacık bir ekranda yazı yazmak oldukça zor olacaktır. Yaklaştırıp da yazmak da ayrı bir zaman kaybı. Veya gelişmiş bir swype sistemi olabilir.
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lyridder 6 yıl
Akıllı saatler için yapılan çalışmalar gerçekten güzel ve pek çok yeniliği beraberinde hayatımıza getirebilecekler ama gelecekleri çok parlak olmayabilir gibi geliyor...
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InViSiBLePLaYeR 6 yıl
bu geçiçi bir çözüm bence eğer tutulursa akıllı saatler yansıtmalı bir klavye koyabilirler gelecekte güzel olur mesela kolumuza yansıtır klavyeyi ya da masamıza
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Meakka 6 yıl en beğenilen
Paradan klavye yansıtıp masanın üstünde yazıyorlar sanarak geldim.
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