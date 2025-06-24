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    Galaxy Watch 8 ve Ultra 2'nin tasarımı ortaya çıktı

    Samsung Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, yeni akıllı saat modellerinin (Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2) tasarımını net bir şekilde gösteren basın görselleri paylaşıldı.

    samsung galaxy watch 8 & ultra 2 tasarım Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir sonraki Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da gerçekleşecek. Yeni katlanır telefonların yanı sıra akıllı saatler de merak ediliyor. Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra 2 modelinin renk ve kayışlarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

    Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2

    samsung galaxy watch 8 & watch ultra 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung, iki yerine üç akıllı saat modeli sunacak. Temel model olan Galaxy Watch 8, fiziksel dönen çerçeve öğesini Ultra benzeri kıvrımlı bir tasarımla birleştiren Galaxy Watch 8 Classic ve 2024 modeliyle hemen hemen aynı görünen ancak farklı bir renkle gelecek Galaxy Watch Ultra 2025.

    Üç Galaxy Watch modeli de BioActive sensörüyle geliyor ve aynı bilek kayışı kilitleme mekanizmasına sahip. Standart Galaxy Watch 8'de iki yan düğme bulunurken, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra (2025) benzer iki düğmeli + dijital crown tasarımını paylaşıyor.

    Yeni Samsung akıllı saatler, muhtemelen One UI 8 Watch ile gelecek. Güncelleme, Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberliği, Koşu Koçu ve Vasküler Yük olmak üzere dört yeni özellik getiriyor. One UI 8 Watch güncellemesi yıl sonundan önce çoğu eski Galaxy Watch modeline de sunulacak.

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