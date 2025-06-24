Galaxy Watch 8 ve Ultra 2'nin tasarımı ortaya çıktı

Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2
Üç Galaxy Watch modeli de BioActive sensörüyle geliyor ve aynı bilek kayışı kilitleme mekanizmasına sahip. Standart Galaxy Watch 8'de iki yan düğme bulunurken, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra (2025) benzer iki düğmeli + dijital crown tasarımını paylaşıyor.
Yeni Samsung akıllı saatler, muhtemelen One UI 8 Watch ile gelecek. Güncelleme, Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberliği, Koşu Koçu ve Vasküler Yük olmak üzere dört yeni özellik getiriyor. One UI 8 Watch güncellemesi yıl sonundan önce çoğu eski Galaxy Watch modeline de sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: