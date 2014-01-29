Akıllı şort modeli Mbody, kas aktivitesini ölçerek akıllı telefonlardan bilgi verebiliyor

Aktif olarak spor ile uğraşan kişilerin kas gruplarını eşit oranda çalıştırıp çalıştırmadıkları her zaman düşündükleri konular arasında yer alır. Tam olarak bu noktada devreye giren akıllı şort Mbody, bacakların kas aktivitesini ölçerek akıllı telefonlardan bilgi veriyor.

Tercih edilen malzeme ve tasarımı ile standart şort modellerinden farklı bir çizgi ortaya koyamayan Mbody, esas farkını üzerinde yer alan farklı sensörler ve bu sensörlerden gelen verilerin topladığı MCell modülü (Yıkama sırasında çıkartılabiliyor) ile koyuyor. Bu modül sensörlerden aldığı kas aktivite verilerini Bluetooth üzerinden Android işletim sistemli telefonlara yüklenen özel uygulamaya gönderiyor ve kişiler direkt olarak telefonlarından sağ ya da sol bacağın ne düzeyde çalıştığını görebiliyorlar. Bu sayede çalışma sürecinin daha az çalışan bacağa verilmesine imkan tanıyan akıllı şort, gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve GPS üzerinden yapılan hız ile mesafe hakkında da bilgi sağlayabiliyor. Akıllı şortun aynı zamanda ortak veri / bilgi paylaşımı yapılabilen özel bir sosyal ağı da bulunuyor.

Dört farklı boyut ile hazırlanan Mbody, 1200$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.mbody.fi/frontpage#story