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    CGI değil: Eşi benzeri olmayan dünyanın en büyük küresel yapısı tanıtıldı

    Las Vegas'taki dünyanın en büyük küresel yapısı MSG Sphere tüm endamıyla tanıtıldı. MSG Sphere, ayrıca daha birçok yönüyle şimdiden rekorlar kırıyor ve muazzam bir görsel şölen yaşatıyor.
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    Eşi benzeri olmayan dünyanın en büyük küresel yapısı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İnsanlık tarihi mimari anlamdaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Las Vegas’ta inşa edilen ve bir süre önce tüm endamıyla tanıtılan MSG Sphere, henüz halka açık olamasa da her detayıyla kendi alanında lider konumda. Bu bina, dünyanın en büyük küresel yapısı konumundayken aynı zamanda dünyanın en büyük ekranı özelliğini de taşıyor.

    Bilgisayar efekti gibi görünüyor

    Eşi benzeri olmayan dünyanın en büyük küresel yapısı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    111 metre yüksekliğinde ve 157 metre genişliğindeki MSG Sphere esasında bir müzik ve eğlence arenası konumunda. Türünün en büyüğü olan 54,000 metrekarelik LED ekranı yüzeyinde barındıran yapının arkasında New York Madison Square Garden bulunurken tasarım ayağında ise Populous yer alıyor. Tamamlandığında canlı eğlence ve konserlere ev sahipliği yapacak olan Sphere, dış cephesinde geniş bir yelpazede görsel içerik sergileyecek.

    MSG Sphere kıdemli başkan yardımcısı Guy Barnett "Exosphere bir ekran ya da reklam panosundan çok daha fazlası; Bu, yaşayan bir mimari ve dünyanın hiçbir yerinde var olan bir şeye benzemiyor" dedi. Bu devasa ekranda şimdiye kadar havai fişek gösterileri, çarpıcı su altı sahneleri, yıldızlar ve ay yüzeyi gibi çeşitli animasyonlar sergilendi. MSG Sports COO'su David Hopkinson, Exosphere’i “360 derecelik bir tuval” olarak nitelendiriyor.

    Dünyadaki en büyük LED ekran

    Exosphere, her biri 256 milyon farklı renk gösterebilen 48 ayrı LED barındıran yaklaşık 1.2 milyon diskten oluşuyor. The Sphere'in iç mekanı ise 15.000 m2 büyüklüğünde, 16k çözünürlüklü, etrafı saran bir LED ekranla donatılacak. Bu ekran dünyanın en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekranı olacak. Küre aynı zamanda 164.000 hoparlöre sahip olacak. Aynı zamanda koku ve rüzgar da dahil olmak üzere 4D özellikleri de barındıracak. Sphere'in toplam kapasitesi ise 20.000 kişilik olacak. Projenin toplam maliyeti ise 2,3 milyar dolar. Mekan, 29 Eylül'de İrlandalı popüler rock grubu U2'nin vereceği konserle halka açılacak. MSG Sphere, muhtemelen 19 Kasım’da yapılacak olan F1 Las Vegas GP’nin de ana odağı olacak.

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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