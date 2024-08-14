Disney, ESPN ve FOX’un spor platformu Venu Sports’a Türkiye'den onay!

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Tam Boyutta Gör Warner Bros Discovery, Disney ve FOX tarafından hayata geçirilecek dijital spor yayın platformuna ülkemizdeki Rekabet Kurumu’ndan izin çıktı. Venu Sports’un Türkiye’de yayına başlaması için önündeki bir engel kalktı.

Rekabet Kurumu, bugün bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı. Kuruldan yapılan Venu Sports başlıklı açıklamada, “Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation tarafından spor odaklı bir sanal çok kanallı video program dağıtımcısı olan yeni ve tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.” ifadelerine yer verildi. Böylelikle Venu Sports’un Türkiye’de kullanıma sunulması için bürokratik engel ortadan kalkmış oldu.

Tam Boyutta Gör Venu Sports ilk etapta sadece ABD’de faaliyet gösterecek. Platformun sonbahar aylarında kullanıma sunulması planlanıyor. Türkiye’de ve diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz resmi bir karar alınmış değil.

Venu’da neler var?

Venu platformunda ESPN, TNT, Fox Sports gibi kanalların aralarında olduğu 14 canlı spor kanalı, spor videoları, spor belgeselleri, spor filmleri ve ESPN+ entegrasyonu bulunacak. Spor yayını için çok sayıda platforma abone olmak istemeyen kullanıcıları tek bir platformda buluşturacak. ABD’deki Venu aboneleri NBA, NFL, FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaları izleyebilecek.

Venu fiyatı ne kadar?

Venu platformunun fiyatı aylık 42,99 dolar olarak belirlendi. İlk aboneliklerde 7 gün ücretsiz deneme seçeneği sunuluyor. Ayrıca Disney+, Hulu veya Max gibi dijital platform abonelikleriyle birlikte alındığında daha uygun fiyata gelecek.

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Dijital spor yayın platformu Venu Sports’a Rekabet’ten onay