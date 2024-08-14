Disney, ESPN ve FOX’un spor platformu Venu Sports’a Türkiye'den onay!

Rekabet Kurumu, bugün bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı. Kuruldan yapılan Venu Sports başlıklı açıklamada, “Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation tarafından spor odaklı bir sanal çok kanallı video program dağıtımcısı olan yeni ve tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.” ifadelerine yer verildi. Böylelikle Venu Sports’un Türkiye’de kullanıma sunulması için bürokratik engel ortadan kalkmış oldu.
Venu’da neler var?
Venu platformunda ESPN, TNT, Fox Sports gibi kanalların aralarında olduğu 14 canlı spor kanalı, spor videoları, spor belgeselleri, spor filmleri ve ESPN+ entegrasyonu bulunacak. Spor yayını için çok sayıda platforma abone olmak istemeyen kullanıcıları tek bir platformda buluşturacak. ABD’deki Venu aboneleri NBA, NFL, FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaları izleyebilecek.
Venu fiyatı ne kadar?
Venu platformunun fiyatı aylık 42,99 dolar olarak belirlendi. İlk aboneliklerde 7 gün ücretsiz deneme seçeneği sunuluyor. Ayrıca Disney+, Hulu veya Max gibi dijital platform abonelikleriyle birlikte alındığında daha uygun fiyata gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.