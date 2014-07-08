Akıllı telefon temelinde çalışan SandPiper, akciğerin performans ölçümünü portatif hale getiriyor

Genel iletişimi sağlamaları yanında son dönemde sağlık ölçümleri için de ciddi oranda kullanılmaya başlanan akıllı telefonlar, özellikle taşınabilir yapılarıyla hem sağlık sistemlerinin kötü olduğu ülkelerde hem de bireysel ölçümlerde inanılmaz olanaklar ortaya koyabiliyor. Bunun en son örnekleri arasında yer alan ve yine akıllı telefon temelinde çalışan SandPiper, akciğer performans ölçümünü portatif hale getirerek hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Solunum fonksiyon testi yapımında kullanılan ve içinden geçen havanın birim zamandaki şiddeti ile hızını ölçerek görev yapan "spirometre" isimli cihazın sunduklarını direkt olarak iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara getiren SandPiper, üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış gövdesiyle kulaklık girişinden bağlantı kuruyor. Ölçüm işlemini ise yüksek miktarda üflenen havanın hacmini dahili sensörüyle ölçerek belirleyen ürün, bu sayede akciğer kapasitesi, nefes alma ile verme hızı, bir saniyede verilen hava akımı, akciğerin ne kadar hava tutabildiği, akciğerin iç ve dış hareketi, doktorlar için faydalı hava akış limiti (Bu sayede KOAH gibi hastalıklar tespit edilebiliyor) ve test sürecinde ölçülen genel hava akış süresi gibi inanılmaz faydalı bilgileri özel uygulaması üzerinden gözler önüne serebiliyor. Tıp dünyasında kullanılan alternatiflerine göre hem daha ucuz hem de çok daha taşınabilir olan SandPiper, RMT adı verilen Solunum Kas Eğitimi sayesinde de sporcuların genel performanslarını geliştirmesine aktif olarak yardımcı olabiliyor.

Seri üretime geçebilmek ve uygulamasını daha iyi hale getirmek için Indiegogo üzerinden 275,000$ bağış ile yolan çıkan SandPiper, yapılacak en az 55$ (25$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/sandpiper