Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon ve tabletlerle birlikte dijital çizgi roman trendi de yükseliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,7b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son birkaç yıldır akıllı telefon ve tabletlere olan tüketici eğilimi inanılmaz derecede artmış durumda. Bu artış üreticileri oldukça sevindiriyor. Pek çok sektör bu yükseliş karşısında eski rağbetini kaybetmiş olsa da yatırımını bu alana yapan firmalar yukarı doğru bir ivme kazanıyor.

Superman ve Batman gibi kahramanların yaratıcısı DC Comics popüler çizgi romanlarını dijital ortama taşıyarak bu alanda büyümesini artıran firmalardan birisi. DC Comics çizgi roman hizmetini bir adım daha öteye taşıyarak Same Day Digital programını başlattı. 

iOS, Android ve PC gibi pek çok platform için uyumlu olan programda basılı olarak yayınlanan çizgi romanların dijital versiyonlarını aynı gün kullanıcılara sunuyor. İlk gün 2.99$ olan fiyat 4 hafta sonra 1.99$'a iniyor.  

Benzer programlar farklı yayınevleri tarafından deneniyor ancak DC Comics elini biraz çabuk tuttu.

Programın ilk yayını DC Comics'in efsane 52 adet karakterinin ilk sayılarını yeniden tasarlayarak sunmayı amaçlayan New 52 oldu.  Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman gibi karakterler bu program için ilk basıldıkları ana geri döndüler. DC Comics bu programın çok tutacağına inanıyor.

Programın iPad uygulamasının çok başarılı olduğu deneyenler tarafından rapor ediliyor. Uygulamada sosyal ağlarda paylaşım desteği de bulunuyor.

DC Comics, yapımlarının dijital sürümlerine oldukça önem veriyor. Green Lantern DVD setinin içerisinde hayranlarına dijital bir çizgi roman da hediye ediliyor. DC Comics ileride farklı çizim ve tasarımların olduğu delüks sürümleri de yayınlamayı planlıyor.

Bunun yanında DC Comics basılı yayınların zarar görmemesi için perakendecilerine satılan her dijital yayının karından yüzde 30 pay bırakmaya karar verdi. Marvel'ın da kendi kahramanlarını dijital olarak yayınladığı bir uygulaması mevcut.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 8 yıl
yeni terend 3d çizgiromanmı kaldı birader?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulaulas 8 yıl
hiii men
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
sis xvier
çizgi roman değilde anime diziler hazırlasalar bence süper olur eğer kaliteli olursa sır bunun için cihaz bile satın alırım hem sadece tablet değil telefonda da olsunki aklımıza geldiğinde açıp arkadaşa gösterebilelim...

3G internet paketi dayanmaz. Ama evde de izlenebilir tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
soyle galaxy s2 de uykusuz,penguen,leman ıyı gıder
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
çizgi roman değilde anime diziler hazırlasalar bence süper olur eğer kaliteli olursa sır bunun için cihaz bile satın alırım hem sadece tablet değil telefonda da olsunki aklımıza geldiğinde açıp arkadaşa gösterebilelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim