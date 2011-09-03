Akıllı telefon ve tabletlerle birlikte dijital çizgi roman trendi de yükseliyor

Son birkaç yıldır akıllı telefon ve tabletlere olan tüketici eğilimi inanılmaz derecede artmış durumda. Bu artış üreticileri oldukça sevindiriyor. Pek çok sektör bu yükseliş karşısında eski rağbetini kaybetmiş olsa da yatırımını bu alana yapan firmalar yukarı doğru bir ivme kazanıyor.





Superman ve Batman gibi kahramanların yaratıcısı DC Comics popüler çizgi romanlarını dijital ortama taşıyarak bu alanda büyümesini artıran firmalardan birisi. DC Comics çizgi roman hizmetini bir adım daha öteye taşıyarak Same Day Digital programını başlattı.





iOS, Android ve PC gibi pek çok platform için uyumlu olan programda basılı olarak yayınlanan çizgi romanların dijital versiyonlarını aynı gün kullanıcılara sunuyor. İlk gün 2.99$ olan fiyat 4 hafta sonra 1.99$'a iniyor.





Benzer programlar farklı yayınevleri tarafından deneniyor ancak DC Comics elini biraz çabuk tuttu.





Programın ilk yayını DC Comics'in efsane 52 adet karakterinin ilk sayılarını yeniden tasarlayarak sunmayı amaçlayan New 52 oldu. Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman gibi karakterler bu program için ilk basıldıkları ana geri döndüler. DC Comics bu programın çok tutacağına inanıyor.





Programın iPad uygulamasının çok başarılı olduğu deneyenler tarafından rapor ediliyor. Uygulamada sosyal ağlarda paylaşım desteği de bulunuyor.





DC Comics, yapımlarının dijital sürümlerine oldukça önem veriyor. Green Lantern DVD setinin içerisinde hayranlarına dijital bir çizgi roman da hediye ediliyor. DC Comics ileride farklı çizim ve tasarımların olduğu delüks sürümleri de yayınlamayı planlıyor.





Bunun yanında DC Comics basılı yayınların zarar görmemesi için perakendecilerine satılan her dijital yayının karından yüzde 30 pay bırakmaya karar verdi. Marvel'ın da kendi kahramanlarını dijital olarak yayınladığı bir uygulaması mevcut.