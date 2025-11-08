Marvel 1943: Rise of Hydra bir kez daha ertelendi

Marvel 1943: Rise of Hydra, 2026 Sonlarına Kaldı
Çünkü Marvel 1943: Rise of Hydra'nın çıkışı bir kez daha ertelendi. Skydance Games, oyun için yeni bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak konuya yakın kaynaklar oyunun 2026'nın sonlarına doğru çıkacağını söylüyor..
Marvel ve Skydance iş birliğinde geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise Kaptan Amerika (Steve Rogers) ve Black Panther yer alıyor.Ancak bu filmlerden tanıdığımız Black Panther (T'Challa) değil, onun dedesi olan Azzuri olacak. Rise of Hydra'da oyuncular bu iki kahramanın yanı sıra bir Amerikan askeri ile bir Wakanda ajanını da kontrol edecek. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, oyunda Kaptan Amerika ile Black Panther'ın karşı karşıya da geleceğini gösteriyor.
Marvel 1943: Rise of Hydra, 2019 yılında kurulan Skydance New Media'nın ilk oyunu olacak. Bu yüzden oyuna karşı temkinli yaklaşılıyor. Ancak işin başında Uncharted serisinden tanıdığımız Amy Hennig'in olması, oyuna dair beklentileri biraz yükseltiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...