    HBO Max, Superman filminin uzantısı olacak bir Jimmy Olsen dizisi hazırlıyor

    DC Sinematik Evreni büyümeye devam ediyor. Bu yıl çıkan Superman filminin uzantısı olarak hazırlanan Jimmy Olsen dizisi, adım adım gerçeğe dönüşüyor. Diziyi hazırlayacak isim belli oldu.

    HBO Max, Superman filminin uzantısı olacak bir Jimmy Olsen dizisi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Superman filmiyle birlikte yeni sinematik evrenini resmen başlatan DC Studios, şimdi bu evreni daha da genişletecek projeler hazırlıyor. Bu projelerden biri de Jimmy Olsen dizisi olacak gibi görünüyor. Bir süredir gündemde olan bu dizi için artık çok daha somut adımlar atılmaya başlandı.

    DC Stuidos, bu diziyi hazırlaması için Dan Perrault ve Tony Yacenda ikilisi ile anlaştı. Perrault ve Yacenda, American Vandal ile övgü toplamayı başarmıştı.

    Jimmy Olsen Dizisi, Daily Planet'ta Çalışan Gazetecilere Odaklanacak

    Superman hikâyelerinde Daily Planet'ta çalışan bir gazeteci olarak karşımıza çıkan Jimmy Olsen, James Gunn'ın Superman filminde de başlıca yan karakterlerden biriydi. Filmde Lois Lane ve Clark Kent'in iş arkadaşı olarak gördüğümüz Olsen, bu yeni dizide de gazeteci kimliğiyle karşımıza çıkacak. Dizi, Olsen ve iş arkadaşlarının, süper güçlere sahip kişilerle ilgili davaları araştırmasını konu alacak. İlk sezonun odaklanacağı ana davanın, Flash çizgi-romanlarının meşhur kötülerinden Gorilla Grodd ile alakalı olacağı söyleniyor.

    James Gunn'ın yapımcılığını üstleneceği dizide Jimmy Olsen'ı aynı Superman filminde olduğu gibi Skyler Gisondo canlandıracak. Gisondo dışında başka hangi oyuncuların bu dizinin parçası olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Jimmy Olsen dizisinin HBO Max için hazırlandığı düşünülüyor. Çünkü Green Lantern ve The Penguin gibi daha prestijli işler HBO dizisi olarak izleyicilere sunulurken, Peacemaker ve Creature Commandos gibi daha az bilinen seriler HBO Max'e gönderiliyor. Jimmy Olsen'ın da HBO Max'te yayınlanacak bu yan dizilerden biri olacağı düşünülüyor.

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

