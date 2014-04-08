Aktivite takibi için hazırlanan SmartMove, verilerini ayakkabı içerisinden topluyor

Daha önce de benzerlerini gördüğümüz şekilde ayakkabı altlığı şeklinde hazırlanan SmartMove, son dönemde popülerliği artan kişisel aktivite takibi amacıyla görev yapıyor ve hayata geçebilmek adına Kickstater üzerinde destek arıyor.

Projeyi başlatan ekibe göre hemen hemen bütün ayakkabı modelleri içerisine konumlandırılabilen SmartMove, bünyesinde oldukça ince sensörler (Basınç, ivme ölçer, mikro işlemci) barındırıyor ve buradan kişilerin yaptıkları yürüyüş, koşma, bisiklete binme gibi aktiviteleri kayıt altına alabiliyor. Oturulan zamanı dahi algılayabilen ürün, yakılan kalori ya da yapılan mesafe gibi verileri Bluetooth teknolojisi üzerinden iOS (Sonra Android) uygulamasına aktarabiliyor ve elde ettiği verilere göre bazı önerilerde bulunabiliyor. SmartMove, belirtildiği kadarıyla CR2032 pil ile 2 ay kullanım ömrü sunabiliyor ve su ile darbelere karşı rahatlıkla dayanabiliyor.

Site üzerinde koyduğu 100,000$ hedefin bitimine 49 gün kalan henüz 6,401$'lık kısmını toplayabilen SmartMove, belirtildiği kadarıyla 150$ (Bağış sadece ABD temelli) fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkacak. Ürünün yapabildiklerini anlatan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/smartmove/smartmove-accuracy-you-can-trust-change-made-easy