Alcatel OneTouch Ride-Fi ile otomobillerde 4G keyfi

Araç içi bilgi ve eğlence sistemleri artık hiç olmadığı kadar gelişmiş durumda. Elbette bu noktada, internet bağlantısı da olmazsa olmazlar arasına giriyor. Pek çok otomotiv üreticisi, yerleşik olarak WiFi veya LTE bağlantısı sunabilmek için çalışmalar yapıyor ancak şimdilik en kolay erişim yolu üçüncü taraf modemlerden geçiyor.





Alcatel'in piyasaya sürdüğü OneTouch Ride-Fi aparatı, aracın çakmak girişine bağlanarak çalışıyor ve 4G LTE kablosuz bağlantı noktası görevini görüyor. Ride-Fi, simültane olarak 8 cihaza kadar WiFi üzerinden kablosuz interneti dağıtabiliyor. Ayrıca dahili bataryası sayesinde yanınızda da taşıyabiliyorsunuz. Bu esnada USB 2.0 üzerinden şarj etme imkanı sunuluyor. Adaptörün rakiplerine göre en büyük farkı, çakmak girişinden enerji sağlayabilmesi.









Sürekli hareket halinde olan ve tatilleri seven kullanıcılar için tasarlanmış olan Alcatel OneTouch Ride-Fi, şimdilik sadece Sprint operatörü tarafından dağıtılıyor. Aylık 7$ ödemesi olan adaptör, 24 ay taahhütle toplamda 170$ civarında bir fiyata denk geliyor.

http://www.talkandroid.com/285099-alcatel-onetouch-ride-fi-hotspot-available-through-sprint/