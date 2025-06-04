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    Split Fiction filmini Amazon MGM stüdyoları uyarlayacak

    İki kişinin aynı anda oynadığı ve zihinleri ele geçirilmeye çalışılan iki karakteri oynadığınız Split Fiction büyük ilgi görünce, uyarlama filmi için rekabet de kızıştı. 

    Split Fiction
    Şimdiden yılın en başarılı oyunları arasına adını yazdıran Split Fiction yapımının sinema uyarlaması da bir o kadar rekabete konu oluyor. Önemli film stüdyoları uyarlamanın haklarını satın almak için yarış halinde ancak Amazon MGM stüdyoları zafere daha yakın. 

    Amazon MGM rekabeti kazandı

    Gelen bilgilere göre Sony, Amazon MGM ve diğer stüdyoların kıyasıya mücadele ettiği Split Fiction filminin yapım haklarını 2 milyon dolar civarında bir bedelle Amazon MGM satın almış durumda. Wicked filminden tanıdığımız Jon M. Chu’nun yöneteceği filmde Sydney Sweeney başrolü oynayacak. 

    Stüdyoların rekabete girişmesi elbette doğal zira Split Fiction oyunu 4 milyonu geçen satış rakamı ile sinemada büyük bir potansiyel taşıdığını gösterdi. Hazelight Studios’un ilk oyunu It Takes Two da 20 milyon yakın satış yapmış ve çıktığı dönemde ödülleri silip süpürmüştü. 

    Amazon MGM stüdyolarının Split Fction yanında It Takes Two filminin de yapım haklarını aynı sözleşme içerisinde satın aldığı belirtiliyor. Henüz iki yapım ile ilgili net tarihler mevcut değil. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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