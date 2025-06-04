Split Fiction filmini Amazon MGM stüdyoları uyarlayacak

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Şimdiden yılın en başarılı oyunları arasına adını yazdıran Split Fiction yapımının sinema uyarlaması da bir o kadar rekabete konu oluyor. Önemli film stüdyoları uyarlamanın haklarını satın almak için yarış halinde ancak Amazon MGM stüdyoları zafere daha yakın.

Amazon MGM rekabeti kazandı

Gelen bilgilere göre Sony, Amazon MGM ve diğer stüdyoların kıyasıya mücadele ettiği Split Fiction filminin yapım haklarını 2 milyon dolar civarında bir bedelle Amazon MGM satın almış durumda. Wicked filminden tanıdığımız Jon M. Chu’nun yöneteceği filmde Sydney Sweeney başrolü oynayacak.

Split Fiction filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni belli oldu 1 ay önce eklendi

Stüdyoların rekabete girişmesi elbette doğal zira Split Fiction oyunu 4 milyonu geçen satış rakamı ile sinemada büyük bir potansiyel taşıdığını gösterdi. Hazelight Studios’un ilk oyunu It Takes Two da 20 milyon yakın satış yapmış ve çıktığı dönemde ödülleri silip süpürmüştü.

Amazon MGM stüdyolarının Split Fction yanında It Takes Two filminin de yapım haklarını aynı sözleşme içerisinde satın aldığı belirtiliyor. Henüz iki yapım ile ilgili net tarihler mevcut değil.

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