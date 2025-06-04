SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kulaklık duyuruldu

SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless özellikleri ve fiyatı
SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kablosuz kulaklık modeli biraz daha uygun fiyata odaklanan bir oyuncu kulaklığı olarak öne çıkıyor. Nova dinamik sürücüler ile zengin basslar elde eden kulaklık, 360 derecelik uzamsal ses de sunuyor.
Bluetooth 5.3 ve 2.4G USB-C aparat ile gelen kulaklık, her iki mod arasında akıcı geçiş yapıyor ve modlar için atanmış profiller otomatik olarak aktif oluyor. Profiller uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor ve geçişler için ekstra bir atanmış tuş bulunuyor.
ClearCast 2.X çıkarılabilir mikrofon 32KHz/16 bit ses sunarken bant genişliğini de iki katına çıkarıyor. 2.4G ile 30 saat, Bluetooth ile 40 saat üzerinde kullanım süresi sunan kulaklık, 15 dakikalık şarj ile de 9 saatlik süre kazanıyor. Mikrofonu sessize almak için özel bir tuşu da olan SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kablosuz kulaklık modeli 110$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!