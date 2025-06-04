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    Anlık Bildirim

    SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kulaklık duyuruldu

    SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kablosuz kulaklık firmanın kendi geliştirdiği ses sürücülerini kullanırken daha performanslı bir mikrofona da yer veriyor.    

    SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless Tam Boyutta Gör
    Oyunculara yönelik Arctis Nova kablosuz kulaklık serisine devam eden SteelSeries markası, hem iki farklı bağlantı teknolojisi kullanan hem de uzun kullanım süreleri sunan yeni bir oyuncu kulaklığı tanıttı. 

    SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kablosuz kulaklık modeli biraz daha uygun fiyata odaklanan bir oyuncu kulaklığı olarak öne çıkıyor. Nova dinamik sürücüler ile zengin basslar elde eden kulaklık, 360 derecelik uzamsal ses de sunuyor. 

    Bluetooth 5.3 ve 2.4G USB-C aparat ile gelen kulaklık, her iki mod arasında akıcı geçiş yapıyor ve modlar için atanmış profiller otomatik olarak aktif oluyor. Profiller uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor ve geçişler için ekstra bir atanmış tuş bulunuyor. 

    SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    ClearCast 2.X çıkarılabilir mikrofon 32KHz/16 bit ses sunarken bant genişliğini de iki katına çıkarıyor. 2.4G ile 30 saat, Bluetooth ile 40 saat üzerinde kullanım süresi sunan kulaklık, 15 dakikalık şarj ile de 9 saatlik süre kazanıyor. Mikrofonu sessize almak için özel bir tuşu da olan SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless kablosuz kulaklık modeli 110$ fiyat etiketine sahip. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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