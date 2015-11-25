Alcatel Onetouch Watch raflara çıkıyor





Yıl başındaki CES 2015 fuarında tanıtılan Alcatel Onetouch Watch akıllı saati, fiyatıyla orta seviyeye hitap eden bir saat ve donanım açısından yüksek vaatlerde bulunmuyor. Örneğin üst seviye modellerde rastlanan GPS, WiFi gibi bağlantı seçenekleri ile mikrofon gibi sesli arama için gerekli bileşenler kullanılmamış.





1.22 inçlik 240x204 piksel çözünürlükteki ekran dokunmatik. Farklı sürükleme hareketleriyle menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca saatte nabız ölçer gibi önemli bir detay unutulmamış. Alcatel kendi işletim sistemi ile kullanıcının temel anlamda bildirimleri görebilme, hatırlatmalar, adım sayar kurabilme, müzik oynatıcı kontrolü gibi fonksiyonlara erişebilmesini sağlıyor. Cihaz Android ve iOS ile uyumlu.





Saatin yuvarlak ve estetik tasarımı farklı otoriteler tarafından ödüle layık görülmüştü. Paslanmaz çelik gövde ve sağlam kauçuk kayış cihazın şıklığını artırıyor. Saatin yuvarlak ekranının çevresinde saatleri gösteren çizgilerden oluşan sabit bir şerit var. Asıl ekran bunun içerisinde yer alıyor. IP67 ile suya karşı dayanıklı olan saatin USB çıkışı da kordonun ucuna saklanmış. Böylece ek bir kablo ihtiyacı duyulmuyor. 210mAh kapasiteli bataryanın normal kullanımda 5 güne kadar idare edeceği belirtiliyor. Pahalı modellerden uzak duran ve uygun fiyatlı bir alternatif arayan kullanıcılara hitap eden model 470-499TL fiyat aralığında seyrediyor.