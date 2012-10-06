Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alcatel, giriş seviyesindeki 7 inçlik OneTouch T10 tabletini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Daha çok Çin pazarına yönelik akıllı telefon ürünleriyle tanıdığımız Alcatel, tablet piyasasına adım attığı yeni OneTouch T10 modelini tanıttı.

Giriş seviyesi segmente hitap eden modelde ARM COrtex-A8 tabanlı 1GHz hızında çalışan Rockchip RK2918 işlemciye yer verildiğini görüyoruz. 7 inçlik ekranda 480 x 800 piksel çözünürlük bulunuyor. 

1GB DDR3 RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, WiFi, 0.3MP ön kamera, 3000 mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi modelin sunulan diğer özellikleri.

Ürün kısa süre sonra ABD ve Avrupa'da 170$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://www.alcatelonetouch.com/global-en/products/tablets/one_touch_t10.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
FERFEROS 7 yıl
Bu fiyata satamazlar. 199 dolara Nexus 7 veya Kindle Fire HD varken bunu alanın aklından şüphe ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 yıl
Ekran çözünürlüğüne bakın! Pikselleri rahat rahat sayarsınız...
800 tane soldan sağa 480 tane yukardan aşağı ...
100 $ bile yapmaz... Bunu alacak akla şaşarım...
7" en az 1280x800 olmalı ...
Parça maliyetine bakılırsa emin olun 100 $ ın altındadır ...
Kazık ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Bir uyanık daha.
50 dolarlık tablete 170 dolar fiyat etiketi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 7 yıl
Sünnet çocuğuna hediye niyetine bile alınmaz :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeona 7 yıl
bunu alacak akilli var mi ki acep :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 7 yıl
hindistanın 35 dolarlık tabletleriyle aynı kefeye koyarım ben bunu onlar hiç yoktan ürünün hakkını yazmışlar bu ne ya şaka gibi ilk çıkan tabletler bundan iyi hatta cep telefonu seviyesinde bile değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Linkmaster 7 yıl

170$-Alcatel, 1ghz, 0gpu, 480x800.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 7 yıl
170 dolar bu tablet için çok fazla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 25. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" (Ses Düzeltildi) 7 yıl 2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim