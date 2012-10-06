Alcatel, giriş seviyesindeki 7 inçlik OneTouch T10 tabletini tanıttı

Haber Editörü
Daha çok Çin pazarına yönelik akıllı telefon ürünleriyle tanıdığımız Alcatel, tablet piyasasına adım attığı yeni OneTouch T10 modelini tanıttı.
Giriş seviyesi segmente hitap eden modelde ARM COrtex-A8 tabanlı 1GHz hızında çalışan Rockchip RK2918 işlemciye yer verildiğini görüyoruz. 7 inçlik ekranda 480 x 800 piksel çözünürlük bulunuyor.
1GB DDR3 RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, WiFi, 0.3MP ön kamera, 3000 mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi modelin sunulan diğer özellikleri.
Ürün kısa süre sonra ABD ve Avrupa'da 170$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
http://www.alcatelonetouch.com/global-en/products/tablets/one_touch_t10.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
800 tane soldan sağa 480 tane yukardan aşağı ...
100 $ bile yapmaz... Bunu alacak akla şaşarım...
7" en az 1280x800 olmalı ...
Parça maliyetine bakılırsa emin olun 100 $ ın altındadır ...
Kazık ...
50 dolarlık tablete 170 dolar fiyat etiketi...