Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alcatel ve TCL'den 17 inçlik dev mutfak tableti geliyor

Alcatel, mutfak kullanımına yönelik olarak tasarlanmış 17 inç ekrana sahip Xess marka tabletin, 22 Nisan itibariyle 499 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını duyurdu.
3 yıl
2,3b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alcatel, mutfakta yaşamak için tasarlanmış 17.3 inç boyutlarında Xess marka dev tablet modelinin 22 Nisan itibariyle 499 dolarlık fiyat etiketiyse satışa sunulacağını duyurdu. Alcatel'in ana markası TCL ortaklığında inşa edilen ve TCL markasını taşıyan Xess, tablet ve hepsi bir arada (all-in-one) bilgisayar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırırken, mutfakta ortamında kullanılmaya yönelik yazılımlarla geliyor.
Cihaz 17.3 inç Full HD ekran, çift 3 watt JBL hoparlör, 1.5GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 32GB (microSD yuvasıyla genişletilebilir) depolama alanına sahip. Ayrıca evde herhangi bir yere konumlandırılarak Xess aracılığıyla uzaktan izlenebilen bir IP kamera ile geliyor. Alcatel, Xess'in aileler düşünülerek tasarlandığını söylerken, şovlar ve uygulamlar gibi Nickelodeon içeriği yüklü şekilde geldiğini belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 satış başarısı, Galaxy Note 6 lansmanını öne çekebilir"
Uzaktan izleme kamerasıyla bir bebek monitörü olarak kullanılabilen Xess, mutfak kullanımı için ideal bir tablet olarak tanımlanıyor. Cihazdaki entegre yemek tarifi uygulamları ve sevilen yemeklerle ilgili nasıl yapılır videoları mutfaktaki aile bireyine adım adım yardımcı olurken, yüklü gelen alışveriş uygulamaları kolayca market alışverişi yapılabilmesini sağlıyor.
Stylus kalem, destek ayakları, 9600mAh pil ve iki adet USB 2.0 bağlantı noktasına sahip Xess tablet, geniş ekranından yararlanmak için tasarlanmış özel bir launcher uygulamasına sahip. Ancak cihaz standart Android Lollipop işletim sistemiyle çalışıyor.

http://www.theverge.com/2016/4/7/11383496/alcatel-tcl-xess-kitchen-tablet-price-availability Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cngzmls 3 yıl en beğenilen
Hanım görmesin, yanarım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sui_cast 3 yıl
Mutfak dışında çalışmıyor mu? İçine alışveriş programı ve yemek tarifi koyunca mutfak tableti olarak adlandırmak ilginç.. iki müzik uygulaması koysalar stüdyo tableti, iki çizim uygulaması koysalar inşaat tableti mi diyecekler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 3 yıl
Anneler gününde hediye alayım anneme :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Bununla ne gazete okunur be (tuvalette)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Sadece bir odaya yönelik bir ürüne başarılı denebilir mi? Tabii ki de hayır. Her odaya yönelik bir sürü ürün var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
negüzel tek mutfak içinmi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReiCheN 3 yıl
değişik bir ürün olmuş. Fiyatı da iyi gibi sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Mutfakta kullanılacaksa; çizilmelere, ısıya, buhara, sıvıya, düşmelere, lekelere karşı da dayanıklı olması lâzım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
samsung'un da var bir de bu çıktı :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinar 3 yıl
TCL-Alcatel önce kendi ürettiği telefonların ekranları için düzgün kapasitif ekran/digitizer üretsin de sonra tablet işine girsin.
Daha küçük ekranlı telefonlarda ekran iyi çalışmazken, tableti düşünemiyorum...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 3 yıl
ocağın yanıda yemek yaparken ucundan yakmasınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2327 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tablet, alcatel ve
6 etiket daha pc tcl mutfak Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple Watch 2 daha ince olacak 3 yıl Kült çizgi roman serisi The Boys dizi oluyor 3 yıl Facebook artık kullanıcılara hava durumunu da bildirecek 3 yıl SpaceX Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor 3 yıl 2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Playstation 4'e artık 4 TB hard disk takılabiliyor 3 yıl Microsoft Edge tarayıcısı da Flash animasyonları otomatik olarak durduracak 3 yıl HBM 2 bellek modüllerinin boyutları ortaya çıktı 3 yıl Galaxy Note 6 iris tarayıcısı ve su geçirmezlik sertifikasıyla gelebilir 3 yıl Türkiye Uzay Ajansı 3 ay içinde kuruluyor 3 yıl Hayat Beklemez 4 - Mobil Ödeme 3 yıl Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal artık masaüstünde 3 yıl Java ile mahkemelik olan Android, Apple'ın Swift diline yönelebilir 3 yıl Facebook Messenger 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 3 yıl Android N önizleme sürümü, Nexus dışındaki cihazlara da gelecek 3 yıl Volvo Çin'in yollarında 100 adet sürücüsüz araç denemeyi planlıyor 3 yıl Huawei P9 inceleme videosu "Çift Leica kameralı, fotoğraf uzmanı" 3 yıl İskoçya, elektriğinin %57.7'sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor 3 yıl Sürücüsüz araba yarışları Nvidia ile başlıyor 3 yıl Bir milyarıncı iPhone, bu yıl satılabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alcatel ve TCL'den 17 inçlik dev mutfak tableti geliyor Sonraki Usulsüzlük iddiaları, Marvell eş başkanlarını koltuğundan etti 3 yıl Hollanda'da 2025 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışının yasaklanması isteniyor 3 yıl Samsung, ilk çeyrek tablolarında artış bekliyor 3 yıl Nvidia Drive PX 2 sistemi detaylanıyor 3 yıl Rogue One: A Star Wars Story'nin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl iOS 10'da ön yüklü gelen uygulamalar gizlenebilecek 3 yıl Sürücünün duygularını anlayan yeni bir otomobil teknolojisi 3 yıl Teknotel'in Yeni Web Sitesi Yayında! 3 yıl Playstation 4'ün remote-play'i Windows 7'yi desteklemiyor 3 yıl HTC 10 için yayınlanan son teaser beklentileri yükseltmeye devam ediyor 3 yıl Facebook Live'a event ve group desteği geliyor 3 yıl Turkcell, 4.5G kullanımına ilişkin rakamları paylaştı 3 yıl Vestel Venus 3 5020 özellikleri ve fiyatı: ilk defa DonanımHaber'de! 3 yıl Turkcell T70 Mayıs ayında tanıtılacak 3 yıl Asphalt 8: Airborne için yeni içerik güncellemesi yayınlandı 3 yıl Continental'ın arttırılmış gerçeklik teknolojisi yolları renklendiriyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 satış başarısı, Galaxy Note 6 lansmanını öne çekebilir 3 yıl Spielberg'in yeni filmi The BFG'den yeni fragman 3 yıl Opportunity gözlem aracı "toz şeytanı" görüntüledi 3 yıl Samsung, dahili kamerası bulunan bir akıllı lens geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim