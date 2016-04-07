Alcatel ve TCL'den 17 inçlik dev mutfak tableti geliyor

Alcatel, mutfakta yaşamak için tasarlanmış 17.3 inç boyutlarında Xess marka dev tablet modelinin 22 Nisan itibariyle 499 dolarlık fiyat etiketiyse satışa sunulacağını duyurdu. Alcatel'in ana markası TCL ortaklığında inşa edilen ve TCL markasını taşıyan Xess, tablet ve hepsi bir arada (all-in-one) bilgisayar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırırken, mutfakta ortamında kullanılmaya yönelik yazılımlarla geliyor.

Cihaz 17.3 inç Full HD ekran, çift 3 watt JBL hoparlör, 1.5GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3GB RAM, 32GB (microSD yuvasıyla genişletilebilir) depolama alanına sahip. Ayrıca evde herhangi bir yere konumlandırılarak Xess aracılığıyla uzaktan izlenebilen bir IP kamera ile geliyor. Alcatel, Xess'in aileler düşünülerek tasarlandığını söylerken, şovlar ve uygulamlar gibi Nickelodeon içeriği yüklü şekilde geldiğini belirtiyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S7 satış başarısı, Galaxy Note 6 lansmanını öne çekebilir"

Uzaktan izleme kamerasıyla bir bebek monitörü olarak kullanılabilen Xess, mutfak kullanımı için ideal bir tablet olarak tanımlanıyor. Cihazdaki entegre yemek tarifi uygulamları ve sevilen yemeklerle ilgili nasıl yapılır videoları mutfaktaki aile bireyine adım adım yardımcı olurken, yüklü gelen alışveriş uygulamaları kolayca market alışverişi yapılabilmesini sağlıyor.

Stylus kalem, destek ayakları, 9600mAh pil ve iki adet USB 2.0 bağlantı noktasına sahip Xess tablet, geniş ekranından yararlanmak için tasarlanmış özel bir launcher uygulamasına sahip. Ancak cihaz standart Android Lollipop işletim sistemiyle çalışıyor.

http://www.theverge.com/2016/4/7/11383496/alcatel-tcl-xess-kitchen-tablet-price-availability