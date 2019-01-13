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Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı

4 ay
11,9b
1
tüketici hakları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Marketlerde verilen poşetler artık 25 kuruştan satılıyor. Peki bu yeterli mi? Yeni yasa çevreyi korumaya yeter mi? Sadece markette ki poşetler mi ücretli olacak dahası var mı?
Aldığımız ücretli poşetleri iade edebilir miyiz?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun bir tüketici olarak haklarımızı anlattığı Tüketici Haklı isimli programımızda konumuz ücretli poşetler.

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Akbell 4 ay en beğenilen
Amaç doğayı korumaksa iadeye neden karşı çıkılıyor?
4 Yanıt Yanıtla +58
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gizanagi 4 ay
Böyle doğa korumak olmaz. Lafa geldiğinde Avrupa'da da böyle deniliyor ama değil. Avrupa'da plastik torbalar parayla satılıyor ama o torbalar kalın. 10 defa da kullansan, 20 defa da kullansan yırtılmayan poşetler. Üstelik içerisine doldurulan ürünler torbanın çok ağır olmasına da sebep olsa yırtılmadığı, kopmadığı için taşınabiliyor. Farklı kalınlıkta ve tipte torbalar da satılıyor farklı fiyatlarda. Türkiye'de ise adi torbalar zaten daha yolda yırtılıyor ve kullanılmaz hâle geliyor. Bir sonraki market alışverişinde tekrar tekrar torba alınmak zorunda kalınıyor ama geri dönüşüm yok ve yırtılmış ya da delinmiş eski torbalar çöpe gidiyor. Fileyle gitmek falan da buna bir çözüm değil. Her şeyi tepeleme şekilde bir yere doldurmak bir çözüm olamaz.
Bir diğer nokta ise bu plastik torbaların Türkiye'de çöp torbası olarak kullanılması. Şimdi çöp torbası olarak kullanılamayacağı için insanlar bir de çöp torbası alacaklar. Ne oldu azaldı mı plastik kullanımı? Şimdi hem marketten plastik torba alınıyor hem de çöp torbası alınıyor. Plastik kullanımı aynı ama cepten market torbaları için para çıktığı gibi bir de çöp torbaları için para çıkıyor. Plastikten tasarruf olmuyor, üzerine, bir de vatandaş ektra para ödüyor.
Doğa ön plana çıkartılıyorsa videoda bahsedildiği gibi insanların geri dönüşüme teşvik edilmesi gerekiyor. Kim plastikleri, camları, tenekeleri evinde ayırıyor? Ayırdık diyelim; var mı ki geri dönüşüm konteynerleri?
Son bir nokta daha var. Alınan 25 kuruşların 15 kuruşu devlet hazinesine gidiyormuş. Bizim ülkemizde devlet hesap vermez, hele bu hükümet hiç vermez ama soru soran da yok. O toplanan 15 kuruşlardan biriken parayla doğa için ne yapılacak açıklandı mı? Doğa bahane edilerek girişilen bu işte o paranın doğa için harcanması gerekmez mi?
Bu parayla torba satma olayı az da olsa hazineye gelir sağlamak için ortaya çıkartılmıştır. Aksi halde yukarıda yazdıklarımın olması gerekirdi ama maalesef.
Böyle doğa korumak olmaz. Lafa geldiğinde Avrupa'da da böyle deniliyor ama değil. Avrupa'da plastik torbalar parayla satılıyor ama o torbalar kalın. 10 defa da ...
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3 Yanıt Yanıtla +54
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leocorte 4 ay
Doğayı nasıl koruyorsunuz? Cevap; poşet satarak. Zaten bir silah tacirinin de tek dileği; silahlar sussun.
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azon-abros 4 ay
Kullandığımız sim kart başkasının aboneliği olduğu zaman aboneliği kendi üzerimize almak için neden yüklü miktarda para istiyorlar. Bu yasal mı?
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DH Misafiri 4 ay
Sayın aydın ağaoğlu, poşete konulan ürünler poşete konduktan sonra yırtılıp patlar çatlar ise ücret iadesi isteyebilir diyorsunuz. Sorum şu poşet ücretsiz iken aldığı ürünleri 5 poşete zor sığdıran kişiler şimdi poşet ücretli olduğu için 1 poşete alış verişini sığdırmaya çalışıyor hâliyle tabi poşet dayanmıyor ozaman kırılan patlayan çatlayan ürünler ne olacak?
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xpugur 4 ay
bence bilgi hatası var ...
""p) Çok hafif plastik torbalar: Kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan, açık gıdalar için birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbaları,"
......... yani 15 mikron olacak YA DA açık gıdalar yani, kuruyemiş manav fırından ekmek almada kullanılan poşetler için ücret alınmayacak! .................
"m) Ülke genelinde plastik torba kullanımının, yıllık kişi başına kullanılan adedin 31/12/2019'a kadar 90’ı, 31/12/2025'e kadar ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması esastır. Çok hafif plastik torbalar, bu hedeflerin dışındadır.
n) Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır."""""
........................ (( "muaftır" diyor, belki bu poşetlerden para alan firmalar parayı komple cebe indiriyordur... kuruyemiş poşetinden para alınması gerekmiyor, fırından manavdan vs...))﻿
resmigazete.gov.tr/...
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smart0201 4 ay xpugur
bizim burada fırın market ekmek poşetlerini bile para ile satıyor
her gun sabit alınıyor ekmek ayda 7.50 tl yapar
1 yılda 91.25 TL yapar paraya bak
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Persona_Non_Grata 4 ay
Ben böyle ölücülük görmedim
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mcrew 4 ay
Bu ülkede işini en iyi yapan kişilerden biri Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sanırım.
Twitter da elinden geldiğince herkese destek oluyor. Sosyal medyada olduğu gibi, donanimhaber gibi forum sitelerinde ve tv programlarında sürekli karşımıza çıkıyor. Tüketici kanunları hakkında insanları bilinçlendirmeye çalışıyor.
Umarim başına bir şey gelmez. Kan emici patronların çok canını sıkıyor.
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ilkerinanç 4 ay
Almanyada gittim alışveriş de yaptım gördüm poşet parayla ve bildiğin plastik poşet kalın ince falan değil alelade BİM,Şok poşeti gibi.
Söyleyeceğim bu kadar.
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susesa 4 ay
Bravo doğrusu..... keşke yasalar böyle emr-i vaki olmasa da sosyal medyada öneriye açılsa.....
Siyasiler kendi geliştirdikleri projelerden ziyade halkın taleplerini ne kadar dinledikleriyle değerlendirilse eminim o da olur....
O sebeple, top bizde ??
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byJuck 4 ay
Kapanış cümlesine bir ek yapayım... Kimse duymayacak ve kimse bir şey yapmayacak. Tüm olacaklar çıkar ilişkisine göre ilerleyecek ta ki çok geç olana kadar.
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Çağdaş 4 ay
Poşetten ziyade ambalaj türevi de sıkıntı, güya piknik yapmaya gelen insan görünümlü mutantlar yediğini içtiğini olduğu gibi bırakıyorlar. Poşete para alacaklarına bu insan azmanlarına güzel ceza kesseler daha iyi olmaz mı? He birde dibinde çöp kutusu olduğu halde gelişine güzel yere atan tiplemeler var poşete paraı geçin, özensizlere ceza yardırın
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cabriyo 4 ay
her işin arkasını anlamak için parayı tekip edin. bu poşet işinden dolayı kimin cebi doluyor?
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