Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı

Marketlerde verilen poşetler artık 25 kuruştan satılıyor. Peki bu yeterli mi? Yeni yasa çevreyi korumaya yeter mi? Sadece markette ki poşetler mi ücretli olacak dahası var mı?

Aldığımız ücretli poşetleri iade edebilir miyiz?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun bir tüketici olarak haklarımızı anlattığı Tüketici Haklı isimli programımızda konumuz ücretli poşetler.