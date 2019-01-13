Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı

Genel Yayın Yönetmeni
Marketlerde verilen poşetler artık 25 kuruştan satılıyor. Peki bu yeterli mi? Yeni yasa çevreyi korumaya yeter mi? Sadece markette ki poşetler mi ücretli olacak dahası var mı?
Aldığımız ücretli poşetleri iade edebilir miyiz?
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun bir tüketici olarak haklarımızı anlattığı Tüketici Haklı isimli programımızda konumuz ücretli poşetler.
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Bir diğer nokta ise bu plastik torbaların Türkiye'de çöp torbası olarak kullanılması. Şimdi çöp torbası olarak kullanılamayacağı için insanlar bir de çöp torbası alacaklar. Ne oldu azaldı mı plastik kullanımı? Şimdi hem marketten plastik torba alınıyor hem de çöp torbası alınıyor. Plastik kullanımı aynı ama cepten market torbaları için para çıktığı gibi bir de çöp torbaları için para çıkıyor. Plastikten tasarruf olmuyor, üzerine, bir de vatandaş ektra para ödüyor.
Doğa ön plana çıkartılıyorsa videoda bahsedildiği gibi insanların geri dönüşüme teşvik edilmesi gerekiyor. Kim plastikleri, camları, tenekeleri evinde ayırıyor? Ayırdık diyelim; var mı ki geri dönüşüm konteynerleri?
Son bir nokta daha var. Alınan 25 kuruşların 15 kuruşu devlet hazinesine gidiyormuş. Bizim ülkemizde devlet hesap vermez, hele bu hükümet hiç vermez ama soru soran da yok. O toplanan 15 kuruşlardan biriken parayla doğa için ne yapılacak açıklandı mı? Doğa bahane edilerek girişilen bu işte o paranın doğa için harcanması gerekmez mi?
Bu parayla torba satma olayı az da olsa hazineye gelir sağlamak için ortaya çıkartılmıştır. Aksi halde yukarıda yazdıklarımın olması gerekirdi ama maalesef.