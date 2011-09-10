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Alibaba işletim Aliyun'u İngilizce olarak da yayınlayacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en kalabalık nüfusu ve 450 milyon internet kullanıcısıyla kapalı bir ekosistem içerisinde yaşayan Çin'deki yerel teknolojik atılımlar Google, Twitter, Facebook gibi hizmetlerin yasak olması nedeniyle daha çok ilgi görüyor ve daha çabuk gelişiyor. Bu sayede küresel alanda mücadele edebilecek seviyeye geliyor.

Çin'in en büyük arama motoru Baidu'nun geçtiğimiz hafta Android kerneli üzerinde inşa ettiği mobil işletim sistemi Yi'yi duyurmasının ardından daha önce Çinli ticaret sitesi Alibaba tarafından geliştirilen Aliyun OS ile ilgili önemli bir haber daha geldi.

Aliyun OS firmanın bulut bilişim departmanı tarafından geliştirilen HTML5, Javascript ve bulut bilişim tabanlı bir mobil işletim sistemi. Bu işletim sistemini taşıyan ilk akıllı telefon da aynı anda piyasaya sürülmüştü. 

Alibaba şimdi işletim sistemini küresel pazara açmaya hazırlanıyor. Firma Aliyun'un İngilizce versiyonunu bu ay içerisinde yayınlamayı düşündüğünü duyurdu. Bu versiyonu taşıyan yeni bir tablet modelini ise iki ay içerisinde piyasaya sürecek. Tablet modelinin adı K-Touch W700 olacak ancak fiyatlandırma ve donanım bilgisi henüz açıklanmadı. Alibaba donanım üreticileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Çinli firmaların yaşadığı bu hareketliliğin ilerleyen yıllarda Android ve Apple'ın karşısına nasıl bir rekabet çıkarabileceğini zaman gösterecek. 

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jehan 8 yıl
Bl00dyHell
aoktar bizde de bu tarz girişimler olmalı ve desteklenmeli, dünya çapında herhangi bir yazılımımız yok diye biliyorum
Tubitakın geliştirdiği bir GNU/Linux dağıtımı olan Pardus var

64 Biti bile var. 18 Mart universitenden genc arkadaslar gelistirdi ustelik 64 bitini.
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NecroCyber-777 8 yıl
Alibabanın bir çiftliği var çiftliğinde smart phoneları var " ANDROID , ANDROID " diye bağırır çiftliğinde Alibabanın :))
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Mühendis Kafası 8 yıl
kilit ekranında open sesame open yazar artık...
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MR.METAL 8 yıl
Sitenin kurucusu bir röportajda ismin hikayesinden bahsetmiş. İsim "Ali Baba ve Kırk Haramiler"den esinlenerek konulmuş. Kurucusunun aklına Newyork'ta bir barda demlenirken gelmiş, hemen barmene sormuş, "alibaba" senin için bir şey ifade ediyor mu diye, barmende hemen "open sesame open"(açıl susam açıl) demiş. Çinli girişimci bir kaç kişiye daha sorup herkesin bu hikayeyi bir şekilde bildiğini görünce bu isim tutar demiş.
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utanan ayı 8 yıl
sen google ı ülkende yasakla sonra google ın geliştirdiği android işletim sistemi kernelinden kendi os unu yap bundan pay çıkar!
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Bl00dyHell 8 yıl utanan ayı
berkspm

sen google ı ülkende yasakla sonra google ın geliştirdiği android işletim sistemi kernelinden kendi os unu yap bundan pay çıkar!


Android'in çekirdeğini Google geliştirmedi ki. Linux çekirdeğini isteyen kişi kullanabilir.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Bl00dyHell

aoktar bizde de bu tarz girişimler olmalı ve desteklenmeli, dünya çapında herhangi bir yazılımımız yok diye biliyorum
Tubitakın geliştirdiği bir GNU/Linux dağıtımı olan Pardus var


tüm dünyada 300 e yakın linux dağıtımını geride bırakıp ilk beşe girmiş bir sistemdir pardus... keşke bir yeni sistem de biz geliştirsek isteyenlerin akıllı telefonlarına kurabileceği bir mobil linux dağıtımı ? umarım o da olur bir gün ....
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aoktar 8 yıl
bizde de bu tarz girişimler olmalı ve desteklenmeli, dünya çapında herhangi bir yazılımımız yok diye biliyorum
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Bl00dyHell 8 yıl aoktar
aoktar

bizde de bu tarz girişimler olmalı ve desteklenmeli, dünya çapında herhangi bir yazılımımız yok diye biliyorum


Tubitak'ın geliştirdiği bir GNU/Linux dağıtımı olan Pardus var
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Bl00dyHell 8 yıl
Pek şansları olduğunu sanmıyorum, hatta İngilizce'ye çevirmekle uğraşmasınlar bile.
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acmtncy 8 yıl
çaba göstermeleri güzel birşey ama küresel pazarda hiç şansları yok.
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realstars 8 yıl
*Professor Chaos*
Yalnız AliBabayı Türk zannetmiştim ben :(Bide Dünyaya kapalı olmasından mıdır bilinmez ama Çin Kuzey Kore Küba gibi ülkedeki teknolojik gelişmelerin olduğu haberleri heyecanla okuyorum.

Aynen bende Türk zannettim :(
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