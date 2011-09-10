Alibaba işletim Aliyun'u İngilizce olarak da yayınlayacak

Dünyanın en kalabalık nüfusu ve 450 milyon internet kullanıcısıyla kapalı bir ekosistem içerisinde yaşayan Çin'deki yerel teknolojik atılımlar Google, Twitter, Facebook gibi hizmetlerin yasak olması nedeniyle daha çok ilgi görüyor ve daha çabuk gelişiyor. Bu sayede küresel alanda mücadele edebilecek seviyeye geliyor.





Çin'in en büyük arama motoru Baidu'nun geçtiğimiz hafta Android kerneli üzerinde inşa ettiği mobil işletim sistemi Yi'yi duyurmasının ardından daha önce Çinli ticaret sitesi Alibaba tarafından geliştirilen Aliyun OS ile ilgili önemli bir haber daha geldi.





Aliyun OS firmanın bulut bilişim departmanı tarafından geliştirilen HTML5, Javascript ve bulut bilişim tabanlı bir mobil işletim sistemi. Bu işletim sistemini taşıyan ilk akıllı telefon da aynı anda piyasaya sürülmüştü.





Alibaba şimdi işletim sistemini küresel pazara açmaya hazırlanıyor. Firma Aliyun'un İngilizce versiyonunu bu ay içerisinde yayınlamayı düşündüğünü duyurdu. Bu versiyonu taşıyan yeni bir tablet modelini ise iki ay içerisinde piyasaya sürecek. Tablet modelinin adı K-Touch W700 olacak ancak fiyatlandırma ve donanım bilgisi henüz açıklanmadı. Alibaba donanım üreticileriyle görüşmelerini sürdürüyor.





Çinli firmaların yaşadığı bu hareketliliğin ilerleyen yıllarda Android ve Apple'ın karşısına nasıl bir rekabet çıkarabileceğini zaman gösterecek.