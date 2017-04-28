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Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu

Alibaba'nın finansal işlerinden sorumlu olan Art Financial tarafından 4 yıl önce kurulan fon JP Morgan'ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyük fonu oldu.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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E-ticaret devi Alibaba'nın finansal işlerinden sorumlu olan ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından kurulan Ant Financial, 2013 yılında online alışverişlerden artakalan parayı muhafaza etmek için Yu'e Bao isimli para piyasası fonunu kurmuştu. Kurulduğu tarihten beri sürekli değerlenen ve bankalara kıyasla daha yüksek faiz oranları sunan Yu'e Bao artık dünyanın en büyük fonu.


Financial Times'ın paylaştı verilere göre 150 milyar dolarlık JP Morgan'ı, 165.6 milyar dolarlık değeriyle geride bırakan Yu'e Bao dünyanın en büyük para piyasası fonu oldu. Diğer para piyasası fonlarına kıyasla da daha yüksek faiz oranları sunan ve böylece yatırımcıları kendisine çeken Yue Bao, özellikle Çin'de e-ticaretin artması ve Ant Financial'ın e-ticaret müşterilerini fona çekmesiyle gün geçtikçe güçlenirken JP Morgan ise geçtiğimiz yıl ABD'nin ekonomide aldığı düzenleyici önlemlerle baskılanmıştı.


Yu'e Bao'nun büyümesiyle birlikte fonun bir diğer kurucusu olan fon yönetimi şirketi Tianhong, 1 tilyon yuan sınırını aşan ilk fon şirketi olmuştu. Analistler, Ant Financial'ın bankalarla müzakere ederek yüksek likidite oranlarına ulaştığını belirtirken fonun boyutu da göz önünde bulundurulduğunda likidite riskinin diğer fonlara kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor. 

Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu

https://www.ft.com/content/28d4e100-2a6d-11e7-bc4b-5528796fe35c Yorum Yaz
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selmand 2 yıl en beğenilen
Bir kisi ancak bu kadar hızla boyle zengin olabilir. Muazzam birşey. Bu adamin beynini ona bolsen ve onda birini bizim ulkede bakan yapsan her halde turkiye isik hizinda uçuşa geçerdi.
Bir kisi ancak bu kadar hızla boyle zengin olabilir. Muazzam birşey. Bu adamin beynini ona bolsen ve onda birini bizim ulkede bakan yapsan her halde turkiye is...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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ankaland 2 yıl
bazı şeyler zekayla ilgili değildir veya kısmen ilgilidir.. bir fikrin veya ürünün ortaya çıkması için çok fazla etken vardır.. kişi sadece doğru zaman da doğru yerde ve doğru ön bilgilerle oradaydı.. bunun adına şans veya kısmet denir.. adam tefecilik yapıyor.. uluslararası tefecilik.. tefecilik emek sömürüsünün dünyadaki en büyük meşrulaştırılmış dişlisi faiz lobisidir.. özeti şudur, bir çeşit yüksek faizli para alan ve veren adı banka olmayan bankadır.. yüksek faizle para alınıyor, daha yüksek faizle başkasına borç veriliyor.. ortada dönen dişlide vahşi ve ahlaksız bir şekilde birilerinin kanınını teri geleceğini parçalayıp katılımcılara kâr payı olarak veriliyor.. bu adama hayranlık duyanlar nesine hayranlık duyuyorsunuz, milyonlarca insanın kanını emme fabrikası kurduğu için mi hayranlık duyuyorsunuz.. dünyada ki adil olmayan gelir dengesizliğinin ete kemiğe bürünmüş hali..
bazı şeyler zekayla ilgili değildir veya kısmen ilgilidir.. bir fikrin veya ürünün ortaya çıkması için çok fazla etken vardır.. kişi sadece doğru zaman da doğr...
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memotunc 2 yıl selmand
selmand
Bir kisi ancak bu kadar hızla boyle zengin olabilir. Muazzam birşey. Bu adamin beynini ona bolsen ve onda birini bizim ulkede bakan yapsan her halde turkiye isik hizinda uçuşa geçerdi.

Merak ediyorum acaba biliyorsanız cevap verin lütfen. Jack Ma Çin de hangi bakanlığı yönetiyor. ?
selmandBir kisi ancak bu kadar hızla boyle zengin olabilir. Muazzam birşey. Bu adamin beynini ona bolsen ve onda birini bizim ulkede bakan ya...
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Kerim5100 2 yıl
Varlık fonu ne güne duruyor :D
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merveyanar 2 yıl
onu varlıklı olunca alcaz daha değil
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ankaland 2 yıl
bazı şeyler zekayla ilgili değildir veya kısmen ilgilidir.. bir fikrin veya ürünün ortaya çıkması için çok fazla etken vardır.. kişi sadece doğru zaman da doğru yerde ve doğru ön bilgilerle oradaydı.. bunun adına şans veya kısmet denir.. adam tefecilik yapıyor.. uluslararası tefecilik.. tefecilik emek sömürüsünün dünyadaki en büyük meşrulaştırılmış dişlisi faiz lobisidir.. özeti şudur, bir çeşit yüksek faizli para alan ve veren adı banka olmayan bankadır.. yüksek faizle para alınıyor, daha yüksek faizle başkasına borç veriliyor.. ortada dönen dişlide vahşi ve ahlaksız bir şekilde birilerinin kanınını teri geleceğini parçalayıp katılımcılara kâr payı olarak veriliyor.. bu adama hayranlık duyanlar nesine hayranlık duyuyorsunuz, milyonlarca insanın kanını emme fabrikası kurduğu için mi hayranlık duyuyorsunuz.. dünyada ki adil olmayan gelir dengesizliğinin ete kemiğe bürünmüş hali..
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AvriL 2 yıl
cok zeki adam her okuduğumda imrenirim.
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merveyanar 2 yıl AvriL
hırsızın nesini beğeniyon dostum ya
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selmand 2 yıl en beğenilen
Bir kisi ancak bu kadar hızla boyle zengin olabilir. Muazzam birşey. Bu adamin beynini ona bolsen ve onda birini bizim ulkede bakan yapsan her halde turkiye isik hizinda uçuşa geçerdi.
2 Yanıt Yanıtla +11
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memotunc 2 yıl selmand
selmand
Bir kisi ancak bu kadar hızla boyle zengin olabilir. Muazzam birşey. Bu adamin beynini ona bolsen ve onda birini bizim ulkede bakan yapsan her halde turkiye isik hizinda uçuşa geçerdi.

Merak ediyorum acaba biliyorsanız cevap verin lütfen. Jack Ma Çin de hangi bakanlığı yönetiyor. ?
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