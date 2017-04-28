Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu

E-ticaret devi Alibaba'nın finansal işlerinden sorumlu olan ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından kurulan Ant Financial, 2013 yılında online alışverişlerden artakalan parayı muhafaza etmek için Yu'e Bao isimli para piyasası fonunu kurmuştu. Kurulduğu tarihten beri sürekli değerlenen ve bankalara kıyasla daha yüksek faiz oranları sunan Yu'e Bao artık dünyanın en büyük fonu.





Financial Times'ın paylaştı verilere göre 150 milyar dolarlık JP Morgan'ı, 165.6 milyar dolarlık değeriyle geride bırakan Yu'e Bao dünyanın en büyük para piyasası fonu oldu. Diğer para piyasası fonlarına kıyasla da daha yüksek faiz oranları sunan ve böylece yatırımcıları kendisine çeken Yue Bao, özellikle Çin'de e-ticaretin artması ve Ant Financial'ın e-ticaret müşterilerini fona çekmesiyle gün geçtikçe güçlenirken JP Morgan ise geçtiğimiz yıl ABD'nin ekonomide aldığı düzenleyici önlemlerle baskılanmıştı.





Yu'e Bao'nun büyümesiyle birlikte fonun bir diğer kurucusu olan fon yönetimi şirketi Tianhong, 1 tilyon yuan sınırını aşan ilk fon şirketi olmuştu. Analistler, Ant Financial'ın bankalarla müzakere ederek yüksek likidite oranlarına ulaştığını belirtirken fonun boyutu da göz önünde bulundurulduğunda likidite riskinin diğer fonlara kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor.