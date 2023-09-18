Tam Boyutta Gör Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın Türkiye’ye olan ilgisi büyümeye devam ediyor. Alibaba Group Başkanı Michael Evans, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Alibaba’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Bununla birlikte Alibaba, daha önce de Türkiye’de önemli yatırımlar yapmıştı. Alibaba, Trendyol aracılığıyla bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları da paylaştı. Evans, gelecek dönemlerde 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım planlarının olduğunu da aktardı. Ancak bu yatırımın ne zaman ve hangi spesifik alanlarda gerçekleştirileceği açıklanmadı. Alibaba’ya göre Türkiye, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip.

Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi 2 sa. önce eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sıralar BM Genel Kurulu'nun 78. oturumuna katılmak için ABD’de bulunuyor. Erdoğan, geçtiğimiz gün New York'taki Türkevi'nde Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayları hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilrisiniz.

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Alibaba, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor