Alibaba, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor

Alibaba’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Bununla birlikte Alibaba, daha önce de Türkiye’de önemli yatırımlar yapmıştı. Alibaba, Trendyol aracılığıyla bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.
Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları da paylaştı. Evans, gelecek dönemlerde 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım planlarının olduğunu da aktardı. Ancak bu yatırımın ne zaman ve hangi spesifik alanlarda gerçekleştirileceği açıklanmadı. Alibaba’ya göre Türkiye, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sıralar BM Genel Kurulu'nun 78. oturumuna katılmak için ABD’de bulunuyor. Erdoğan, geçtiğimiz gün New York'taki Türkevi'nde Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayları hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilrisiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.