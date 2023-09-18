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    Alibaba, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor

    Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Başkanı Michael Evans, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.
    Alibaba, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın Türkiye’ye olan ilgisi büyümeye devam ediyor. Alibaba Group Başkanı Michael Evans, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

    Alibaba’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım

    Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Bununla birlikte Alibaba, daha önce de Türkiye’de önemli yatırımlar yapmıştı. Alibaba, Trendyol aracılığıyla bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

    Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları da paylaştı. Evans, gelecek dönemlerde 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım planlarının olduğunu da aktardı. Ancak bu yatırımın ne zaman ve hangi spesifik alanlarda gerçekleştirileceği açıklanmadı. Alibaba’ya göre Türkiye, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sıralar BM Genel Kurulu'nun 78. oturumuna katılmak için ABD’de bulunuyor. Erdoğan, geçtiğimiz gün New York'taki Türkevi'nde Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayları hemen üstteki bağlantıdan ulaşabilrisiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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