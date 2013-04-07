Alienware X51 Ubuntu versiyonu tanıtıldı

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Dell'in oyuncu kitlesine yönelik olarak ürettiği beğenilen Alienware X51 modeli, üretim tarihinde ilk kez bir Linux işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.
Bugüne kadar Windows işletim sistemi ile sunulan Alienware X51 modeli, Ubuntu işletim sistemini tercih ederek, Steam duyurusundan sonra Linux kullanıcılarının artan önemini bir kez daha göstermiş oldu.
Küçük form faktörlü oyun bilgisayarı şeklinde olan Alienware X51, 3. nesil Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri sunuyor. 8GB'a kadar RAM, 1TB depolama kapasitesi, NVIDIA GeForce GT545 veya GT555 ekran kartı, HDMI 1.4, USB 3.0, USB 2.0, 7.1 kanal ses sistemi, WiFi, gigabit Ethernet, Linux dostu NVIDIA sürücüleri şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model açık kaynak işletim sistemli en üst düzey oyun sistemi olarak tanımlanıyor.
Satışa sunulan Alienware X51 modelinin baz versiyonu 599$ fiyat etiketine sahip. En üst düzey versiyon ise 1049$ seviyesinde.
http://www.slashgear.com/alienware-x51-ubuntu-linux-compact-gaming-pc-unveiled-05276703/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bi anlamda; freedos veriyorum diyene kadar ubuntu ile göz makyajı yapmış adamlar.Hem linux kullanıcıları tarafına hemde ms işletim sistemine para vermek istemeyen lisansız kullanıcı gruplarına güzel gözükmek amaç
Parayla satılsa bile bir şey değişmez. GPL lisansı gereği kaynak kodlarını yayınlamak zorunda. Başkaları gider o kaynak kodlardan birebir aynı sistemi çıkartır. Yani endişelenecek bir şey yok.
Mesela Red Hat, kurumsal piyasaya oynayan ücretli bir Linux işletim sistemi. Parayı aslında işletim sistemi için değil, teknik destek için alıyorlar. Ama Fedora projesindekiler ise Red Hat'in kaynak kodlarından neredeyse aynı, hatta daha iyi bir sistemi çıkartıyorlar. Ve ücretsiz.
Linux bence oyun konusunda kullanıcı dostu bir seçim haline gelecek.