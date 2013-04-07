Alienware X51 Ubuntu versiyonu tanıtıldı

Dell'in oyuncu kitlesine yönelik olarak ürettiği beğenilen Alienware X51 modeli, üretim tarihinde ilk kez bir Linux işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.





Bugüne kadar Windows işletim sistemi ile sunulan Alienware X51 modeli, Ubuntu işletim sistemini tercih ederek, Steam duyurusundan sonra Linux kullanıcılarının artan önemini bir kez daha göstermiş oldu.





Küçük form faktörlü oyun bilgisayarı şeklinde olan Alienware X51, 3. nesil Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri sunuyor. 8GB'a kadar RAM, 1TB depolama kapasitesi, NVIDIA GeForce GT545 veya GT555 ekran kartı, HDMI 1.4, USB 3.0, USB 2.0, 7.1 kanal ses sistemi, WiFi, gigabit Ethernet, Linux dostu NVIDIA sürücüleri şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model açık kaynak işletim sistemli en üst düzey oyun sistemi olarak tanımlanıyor.





Satışa sunulan Alienware X51 modelinin baz versiyonu 599$ fiyat etiketine sahip. En üst düzey versiyon ise 1049$ seviyesinde.









http://www.slashgear.com/alienware-x51-ubuntu-linux-compact-gaming-pc-unveiled-05276703/