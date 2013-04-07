Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alienware X51 Ubuntu versiyonu tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
693
1
8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alienware X51 Ubuntu versiyonu tanıtıldı
 Dell'in oyuncu kitlesine yönelik olarak ürettiği beğenilen Alienware X51 modeli, üretim tarihinde ilk kez bir Linux işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar Windows işletim sistemi ile sunulan Alienware X51 modeli, Ubuntu işletim sistemini tercih ederek, Steam duyurusundan sonra Linux kullanıcılarının artan önemini bir kez daha göstermiş oldu.

Küçük form faktörlü oyun bilgisayarı şeklinde olan Alienware X51, 3. nesil Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri sunuyor. 8GB'a kadar RAM, 1TB depolama kapasitesi, NVIDIA GeForce GT545 veya GT555 ekran kartı, HDMI 1.4, USB 3.0, USB 2.0, 7.1 kanal ses sistemi, WiFi, gigabit Ethernet, Linux dostu NVIDIA sürücüleri şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model açık kaynak işletim sistemli en üst düzey oyun sistemi olarak tanımlanıyor.

Satışa sunulan Alienware X51 modelinin baz versiyonu 599$ fiyat etiketine sahip. En üst düzey versiyon ise 1049$ seviyesinde. 



http://www.slashgear.com/alienware-x51-ubuntu-linux-compact-gaming-pc-unveiled-05276703/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
TaLeNDiL
MSnin tekelinden her firma kurtulmak istediğinden bu tarz hamleler yapıyor ama Alienware ve Linux bambaşka kavramlar. Bunu alan adam ne yapsın Ubuntuyu, silip Windows kuracak zaten. Normal laptoplarına yüklese saygı duyacam ama burada anlamsız olmuş. Fazla reklam kokuyor Dellin bu hareketi bence.

Bi anlamda; freedos veriyorum diyene kadar ubuntu ile göz makyajı yapmış adamlar.Hem linux kullanıcıları tarafına hemde ms işletim sistemine para vermek istemeyen lisansız kullanıcı gruplarına güzel gözükmek amaç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TaLeNDiL 6 yıl
MSnin tekelinden her firma kurtulmak istediğinden bu tarz hamleler yapıyor ama Alienware ve Linux bambaşka kavramlar. Bunu alan adam ne yapsın Ubuntuyu, silip Windows kuracak zaten. Normal laptoplarına yüklese saygı duyacam ama burada anlamsız olmuş. Fazla reklam kokuyor Dellin bu hareketi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marjinal1st 6 yıl
karakaya_o
linuxa destek artınca bu sefer adamların gözleri açılacak ve parayla satacaklar işletim sistemini tek korkum bu linuxun gelişmesi konusunda

Parayla satılsa bile bir şey değişmez. GPL lisansı gereği kaynak kodlarını yayınlamak zorunda. Başkaları gider o kaynak kodlardan birebir aynı sistemi çıkartır. Yani endişelenecek bir şey yok.
Mesela Red Hat, kurumsal piyasaya oynayan ücretli bir Linux işletim sistemi. Parayı aslında işletim sistemi için değil, teknik destek için alıyorlar. Ama Fedora projesindekiler ise Red Hat'in kaynak kodlarından neredeyse aynı, hatta daha iyi bir sistemi çıkartıyorlar. Ve ücretsiz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 6 yıl
linuxa destek artınca bu sefer adamların gözleri açılacak ve parayla satacaklar işletim sistemini tek korkum bu linuxun gelişmesi konusunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
Ubuntuya steam geldi ortalık şenlendi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
İlginç olacak. Bence iki işletim sistemi aynı anda verilebilirdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Halkçı yatırımlar her zaman en faydalısı olmuştur.

Linux bence oyun konusunda kullanıcı dostu bir seçim haline gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Oyun var mı ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim