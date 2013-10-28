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Alienware'in yeni oyun canavarı dizüstü bilgisayarlarını kullandık

5 yıl
16,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda, kendisine has tasarımlarıyla ayrı bir yere sahip olan Alienware'in en yeni modellerini, Paris'te düzenlenen Dell Tech World etkinliğinde kullandık. Yenilenen tasarımları, artan donanım özellikleri ve geliştirilen özellikleri ile yeni Alienware modelleri, mobil sistemlerde yüksek performanslı masaüstü bilgisayarları aratmayacak performans vaad ediyor. Yeni bilgisayarların detayları özel videomuzda.
 

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Windmark 5 yıl en beğenilen
Ses tonu ve anlatma şekli sinirimi bozdu izleyemedim
Yanıtla +96
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fx57 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Boğazlarımda ufak bir rahatsızlık var, soğuk algınlığına bağlı olarak. Yavaş konuşmam da bundan kaynaklanıyor.

Gelen yorumlar sonrasında açıklama ihtiyacı olduğunu düşündüm.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.



Arkadaşlar merhaba,Boğazlarımda ufak bir rahatsızlık var, soğuk algınlığına bağlı olarak. Yavaş konuşmam da bundan kaynaklanıyor.Gelen yo...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi abi senin detaycı yönünü seviyorum. Her videon detay zengini, öğretici oluyor. Allah razı olsun senden.
2 Yanıt Yanıtla +15
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8 Avatar Avatar Avatar
alivepro 5 yıl
Ben şunu anlamıyorum, bu notebooklar alınırsa oyun için alınır, oyun oynayacak adam bu notebook ta bu kadar para sayana kadar daha geniş monitörlü daha güçlü donanımlı masaüstü pc almak dururken neden bu bilgisayarı alsınki.
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Aaron Paul 5 yıl
MSI varken böyle kıydırık ürünleri tercih etmem... Ayrıca zor durumda kalsam giderim monster alırım.
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TAG Heuer 5 yıl
Ne olursa olsun oyun için laaptop lar tırıvırı... masaüstü RULLAZ :D
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Deniztns 5 yıl
Benim gibi 2 haftada bir 1 hafta otel odasına mahkum olan , oyunsever biri için oyuncu laptopu elbette mantıklı. Yalnız tavsiyem 14inçlik modeller. Artık her otelde lcd ekran var ne de olsa. Taşıması da kolay olur. Ama açıkçası Alienware 14inçlik laptop almaktansa MSI ın GE14 ünü almayı yeğlerim. Daha düşük özellikleri olsa da yine de performansı oldukça tatminkar.
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bigboss_3x 5 yıl
ERDİ ABİ ÇOK GEÇMİŞ OLSUN GÜZEL BİR İNCELEME TEŞEKKÜR EDERİM.
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technoB 5 yıl
siz ruh hastasimisiniz ne vardi adamin anlatiminda kendinizi ne saniosunuz siz
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Recharged 5 yıl
Gerçekten güzel bir cihaz ancak kalın olması tasarımı kötü gösteriyor diye düşünüyorum.
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hhdk 5 yıl
fx57
Arkadaşlar merhaba, Boğazlarımda ufak bir rahatsızlık var, soğuk algınlığına bağlı olarak. Yavaş konuşmam da bundan kaynaklanıyor. Gelen yorumlar sonrasında açıklama ihtiyacı olduğunu düşündüm. Teşekkür ederim. İyi forumlar.

Arkadaş, adam sesindeki rahatsızlık için bile özür dileyecek kadar kibar, bi de yaptığınız yoruma bakın :D üşenmemiş fransaya gitmiş, en kritik soruları sormuş, bırak forumları, teknoloji medyasına taş çıkaracak işler yapmış, "sesi kötüydü dinleyemedim bıdı bıdı..." cık cık cık...
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gmyo31 5 yıl
erdi abi o ses tonu ne ya oyle hasta felan mı oldun :(
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senersongur 5 yıl
Şu dizüstü bilgisayarları 1500-2000 TL aralığında satsalar birçok kişi alabilir.
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doctor5945 5 yıl
ColomberMan
Video için teşekkür ederiz erdi abi... Böylesine ayrıntılı bilgi edinebileceğimiz yerleri dolaştığınız için teşekkür ederim... Ayrıcada bende ALIENWARE M18x kullanıyorum.Vede kimseye kesinlikle tavsiye etmiyorum.O laptobun 4 te biri fiyatına aynı performansı masaüstü platformunda elde edebiliyoruz. Evet diyeceksiniz biliyorum taşınabilirlik bakımından Laptop her an yanımızda olabilir diyor olabilirsiniz,Fakat ben pek olası bir durum olduğunu sanmıyorum. çünkü, Laptop gerçekten aşırı ağır durumda bu laptobu taşıyabilmek için öncelikle bir Body Building salonuna gidilmesi gerek diye düşünüyorum :) İnceleme için teşekkürler Gelecek incelemeleride bekliyoruz... İyi Forumlar...

neden bu cıhazı masaustu pc lerle kıyaslıyorsunuzkı bu farklı bır segmentte urun rakibide sadece oyuncu dizüstü bilgisayarlarıdır bugun turkıyede bu donanımı toshiba yada msı koysa asgari 10000 tl ye satar masaustu tabıkı daha ucuz olacak tasınamıyor sonucta ev telefonuyla cep telefonu kıyaslanırmı hıc buna benzıyor bu kıyas.Artı parasının hesabını bılmeyene vertu 10000 dolara cep telefonu satıyor satış sıkıntısıda hıc cekmıyor ama ozellıklerı bir s4 ün yarısı etmez ondan 20 kat pahalı,her malın bir kitlesi var ve adamlar baskalarının kasa yapısını ınceltmesı bızım umurumuzda degıl bızım bir çizgimiz var dısına cıkmıyoruz demiş bu söz zaten konuyu kapatır.
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