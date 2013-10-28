Alienware'in yeni oyun canavarı dizüstü bilgisayarlarını kullandık

Oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar söz konusu olduğunda, kendisine has tasarımlarıyla ayrı bir yere sahip olan Alienware'in en yeni modellerini, Paris'te düzenlenen Dell Tech World etkinliğinde kullandık. Yenilenen tasarımları, artan donanım özellikleri ve geliştirilen özellikleri ile yeni Alienware modelleri, mobil sistemlerde yüksek performanslı masaüstü bilgisayarları aratmayacak performans vaad ediyor. Yeni bilgisayarların detayları özel videomuzda.

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