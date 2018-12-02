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Alkoller, mikropları nasıl öldürüyor?

Bu yazıda, alkolün hangi mikroorganizmalara nasıl etki ettiğini, antiseptik ve dezenfektan kavramları arasındaki farkı, alkol oranının hangi düzeyde olması gerektiği gibi bilgileri edineceğiz.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan farklı alkol türleri vardır. Ancak en yaygın kullanılanları etil alkol ve izopropil alkoldür. Mikrop öldürücü maddeler, etki ettikleri ortamlara göre farklı şekilde isimlendirilirler. Canlı olmayan nesneler üzerine etki eden maddeler dezenfektan, canlı dokulardaki mikroorganizmalara etki eden maddeler ise anstiseptik olarak adlandırılır.
Alkoller, bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkilidir. Ancak zorlu koşullara karşı bir hayli dirençli olan bakteri sporları üzerinde kalıcı bir etkileri bulunmaz. Yani bakterilerin olumsuz koşullara dayanmasına yarayan endosporlar üzerinde etkileri yoktur.
Alkoller, hücre zarına zarar verir ve proteinlerin yapısını bozarak etkisini gösterir. Proteinler, tüm canlıların yapısında bulunur ve organizmaların canlılığını devam ettirebilmesi için bazı süreçlerde etkisi vardır. Etil alkol ve izopropil alkol, proteinlerin yapısındaki hidrojen bağlarını kırar ve protein ile alkol molekülü arasında yeni hidrojen bağları oluşur. Sonuçta proteinlerin yapısı değişmiş olur.

Alkol oranı en az %50 olmalı

Alkol miktarı hacimce %50'nin altına düşerse, mikroplar üzerindeki öldürücü etki de belirgin oranda düşmüş olur. Mikrobun türüne göre değişse de en büyük etki, %60-%90 aralığında görülür. 

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/alkoller-mikroorganizmalari-nasil-oldurur Yorum Yaz
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Tlg3 5 ay en beğenilen
Trakya ondan bu kadar temiz :D
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kartal172 5 ay
Trakya ya gel bak nasıl ölüyorlar mikroplar
1 Yanıt Yanıtla +13
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Mr. Jingles 5 ay
Esasında bu tür haberleri okumak çok keyif verici lâkin bu haberler için ayrı bir konu başlığı olmalı. Astronomi, tıp, tarih, ekoloji gibi konularla ilgili haberleri bilimsel haberler başlığı altında verin. Keza film fragmanları, diziler ve oyuncularla ilgili haberleri de sanat başlığı altında vermeniz daha doğru olacaktır.
Esasında bu tür haberleri okumak çok keyif verici lâkin bu haberler için ayrı bir konu başlığı olmalı. Astronomi, tıp, tarih, ekoloji gibi konularla ilgili hab...
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Mephalay 5 ay
Sacma sapan yorumlarla kirlenen bir baska gereksiz konu.
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DH Misafiri 5 ay
Eğer bakteri hücrelerine zarar veriyorsa cilde de ,vücuda da zarar verebilir. Netice de o da hücre.
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SiNaPSiS 5 ay DH Misafiri
Tebrik ediyor 3 evetle devamini bekliyoruz
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deoks 5 ay
Oo mikrobiyoloji derslerine de başlamışız.
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Sawasson 5 ay
Alkol mikropları öldürse dünyada alkolik kalmazdı :)
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V4LKyR 5 ay
Alkoller sporları yok edemiyor diyip bırakmışsınız... Peki sporları ne yok ediyor?
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01myavuz 5 ay
Neyse yıllardır alkol mikrobu öldürmez sabitler dediler, şimdi ne olduda ölüyor. Ağzıyla içse birşey olmaz.
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OverClocK1ng 5 ay
"Alkoller, mikropları nasıl öldürüyor?"
- Yavaş yavaş. O yüzden hızlı içmeyin...
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SalimAydogdu 5 ay
Derişimi 90 üstüne çıktığı zaman 70 derişimden daha az bakteri öldürmesinin sebebi ise etkinlik gösterebilmesi için su varlığına ihtiyaç duymasıdır. Bu da benden bir ek bilgi olsun.
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DarkHellKnightX 5 ay
"Yani bakterilerin çoğalmasını sağlayan sporları yok edemez."
Endospor demek istediniz sanırım. Lise biyoloji dersinden hatırladığım kadarı ile bakteriler bunu çoğalmak için değil hayatta kalmak için kullanıyor.
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zwanzig 5 ay
Dezenfektan ile antiseptiğin ne olduğunu bilmiyormuşum. Haber sayesinde öğrenmiş olduk.
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