"Alkoller, mikropları nasıl öldürüyor?"

Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan farklı alkol türleri vardır. Ancak en yaygın kullanılanları etil alkol ve izopropil alkoldür. Mikrop öldürücü maddeler, etki ettikleri ortamlara göre farklı şekilde isimlendirilirler. Canlı olmayan nesneler üzerine etki eden maddeler dezenfektan, canlı dokulardaki mikroorganizmalara etki eden maddeler ise anstiseptik olarak adlandırılır.

Alkoller, bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkilidir. Ancak zorlu koşullara karşı bir hayli dirençli olan bakteri sporları üzerinde kalıcı bir etkileri bulunmaz. Yani bakterilerin olumsuz koşullara dayanmasına yarayan endosporlar üzerinde etkileri yoktur.

Alkoller, hücre zarına zarar verir ve proteinlerin yapısını bozarak etkisini gösterir. Proteinler, tüm canlıların yapısında bulunur ve organizmaların canlılığını devam ettirebilmesi için bazı süreçlerde etkisi vardır. Etil alkol ve izopropil alkol, proteinlerin yapısındaki hidrojen bağlarını kırar ve protein ile alkol molekülü arasında yeni hidrojen bağları oluşur. Sonuçta proteinlerin yapısı değişmiş olur.

Alkol oranı en az %50 olmalı

Alkol miktarı hacimce %50'nin altına düşerse, mikroplar üzerindeki öldürücü etki de belirgin oranda düşmüş olur. Mikrobun türüne göre değişse de en büyük etki, %60-%90 aralığında görülür.

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/alkoller-mikroorganizmalari-nasil-oldurur