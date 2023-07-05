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    İngiltere'yi içkici eşek arıları sardı

    İçki tutkunu katil eşek arıları İngiltere'yi istila etmeye başlamış durumda. İçkili mekanları mesken tutan Asya dev eşek arıları özellikle şampanya, beyaz şarap ve biraya ilgi duyuyor.
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    İngiltere'yi içkici eşek arıları sardı Tam Boyutta Gör

    Birleşik Krallık'ta endişe verici bir şekilde yayılan Asya dev eşek arılarının sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Bu son derece tehlikeli böcekler, sadece yerel türleri değil insanları da tehdit ettiği için ülkede rahatsızlığa neden olmuş durumda.

    Katil eşek arılarının ilginç bir şekilde içkiye karşı alışılmadık bir düşkünlük gösterdikleri gözlemlendi. Dev eşek arıları yaz partilerinde, barbekülerde ve bar bahçelerinde bira bardakları, şampanya ve beyaz şarap kadehleri üzerinde görülüyor.

    İngiltere'yi içkici eşek arıları sardı

    Eşek arısı sokması ölüme bile yol açıyor

    Bu yırtıcı böceklerin bal arıları, kelebekler, yaban arıları ve eşek arıları gibi canlılara zarar vererek biyolojik çeşitliliği tehdit etmesi endişe verici bir durum. Ayrıca eşek arıları insanlara saldırarak trajik sonuçlara yol açabiliyor.

    Asya eşek arısı uzmanı Francis Russell, bu böceklerin çok saldırgan olduğunu ve yanlışlıkla yuvalarını bozan herkese saldırabileceğini vurguladı. Eşek arısı sokması oldukça acı verici olup, anafilaktik şok ve hatta ölüm dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

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    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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