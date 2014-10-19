Alpine ilk kulaklık ürününü duyurdu





Genelde araç içi ses sistemleri ile dünyada oldukça popüler markalardan birisi haline gelen Alpine, bu kez şansını tüketici elektroniği pazarında denemeye karar verdi ve ilk kulak-üstü kulaklık modelini duyurdu.





Alpine bu ilk ürünüyle kullanıcılara müziği sanki konser alanında dinliyormuşcasına bir his vermeyi amaçlıyor. Bunun için Full Frequency Immersion adında bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknolojide dönüştürücü yardımıyla kulaklık sürekli hafif darbeler yayınlıyor ve kullanıcı bu darbelerle müziğin ritmini vücudunda hissedebiliyor.





Level Play adlı iOS uygulaması ise 5 bant ekolayzır ayarlamanızı ve alışkanlıklarınıza göre müzik kütüphanenizden otomatik olarak oynatma listeleri oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca Bluetooth 4.0 üzerinden ayarlarınızı kulaklığa gönderiyor.





Alpine'nin yeni ürününde 24-bir dijitalden analoğa dönüştürücü de yer alıyor ve dahili bataryası yaklaşık 10 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Alpine kulaklıkları haftaya Apple Store mağazalarında 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.alpinefym.com/