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Alpine ilk kulaklık ürününü duyurdu

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Alpine ilk kulaklık ürününü duyurdu

Genelde araç içi ses sistemleri ile dünyada oldukça popüler markalardan birisi haline gelen Alpine, bu kez şansını tüketici elektroniği pazarında denemeye karar verdi ve ilk kulak-üstü kulaklık modelini duyurdu.

Alpine bu ilk ürünüyle kullanıcılara müziği sanki konser alanında dinliyormuşcasına bir his vermeyi amaçlıyor. Bunun için Full Frequency Immersion adında bir teknoloji geliştirmiş. Bu teknolojide dönüştürücü yardımıyla kulaklık sürekli hafif darbeler yayınlıyor ve kullanıcı bu darbelerle müziğin ritmini vücudunda hissedebiliyor. 

Level Play adlı iOS uygulaması ise 5 bant ekolayzır ayarlamanızı ve alışkanlıklarınıza göre müzik kütüphanenizden otomatik olarak oynatma listeleri oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca Bluetooth 4.0 üzerinden ayarlarınızı kulaklığa gönderiyor. 

Alpine'nin yeni ürününde 24-bir dijitalden analoğa dönüştürücü de yer alıyor ve dahili bataryası yaklaşık 10 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Alpine kulaklıkları haftaya Apple Store mağazalarında 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.alpinefym.com/ Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Sitesi güzel
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DH Misafiri 4 yıl
fakirler dışarı çıksın
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met@lrock 4 yıl
Apple ilk kulaklık ürününü duyurdu diye okudum
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SteveMeade 4 yıl
Şaka maka o paraya hi-fi ses sistemi kurulur, bunu almak için ya zengin ya da mal olmak lazım
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
apple :)
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laerrof 4 yıl
etme oğul öküz alırık biz o paraynan
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Üfler 4 yıl
vasat :))
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the_alien89 4 yıl
ya android kullanıcıları ?
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fatsa52 4 yıl
Kulakliklarin kar marji kanimca cok yuksek. Koskoca setler 1000 tl iken kulakliklarda bu seviyelerde dolasiyor.
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viper17 4 yıl
gözüm fiyat ararken "Apple Store" yazısına denk geldi ve umudum kalmadı
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LGSalesB 4 yıl viper17
viper17
gözüm fiyat ararken "Apple Store" yazısına denk geldi ve umudum kalmadı


Apple için üretilirse pahalı olur tabi
pis fakirler


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