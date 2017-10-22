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Altın veren yerli atm gelecek yıl kullanıma sunulacak

Yerli imkanlarla ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Altınmatik, 2018 yılında kullanıma sunulacak. Altınmatik, sertifikalı altın verebilen dünyadaki ilk cihaz olma özelliği taşıyor.
1 yıl
3,4b
2
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Altın veren yerli atm gelecek yıl kullanıma sunulacak
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Türk mühendisleri tarafından geliştirilen altın veren ATM cihazı Altınmatik, 2018 yılında ülkemizde kullanılmaya başlanacak.

Dijital altyapı ve akıllı şehir çözümleri ile öne çıkan firmalardan Elektronet tarafından geliştirilen Altınmatik, günün her saatinde para çeker gibi altın satın alma imkânı sunuyor. Hem donanımı hem de yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan makinenin geliştirilmesi Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle 2 yılda tamamlandı.

Altınmatik, 1 gramdan 50 grama kadar 24 değişik altın verebiliyor. Ödemeyi ister kredi kartıyla ister nakit vererek yapabiliyoruz. Dünyada Sertifikalı ve garantili altın verebilen ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Şuan var olan sistemler normal altınları verebilmekte, Altınmatik ise sertifikalı ve garantili altınları verebilmektedir.

Elektronet firmasının Türkiye’deki çalışmaları ve bankalar ile görüşmeleri devam ediyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Altınmatik’in 2018’in ortalarına doğru ülkemizde kullanıma sunmayı planladıklarını açıkladı. Altınmatik sadece ülkemizde değil küresel çapta da kullanılacak. Şuanda Dubai’de testleri sürerken Afrika Bölgesi, Pakistan ve Hindistan’da ticari görüşmeler devam ediyor.

Altın Alabilen Versiyonu 2020’de geliştirilecek

Firma, Altınmatik’in altın alabilen versiyonu üzerinde çalışıyor. Güncel kura göre altını alacak ve ücretini nakit olarak verecek. Altın alabilen versiyonun 2020 yılında geliştirileceği bilgisi veriliyor.

Elektronet’in Türk mühendisler ile geliştirdiği banka ATM’leri ABD, BAE, İngiltere, Almanya, Malta Gana ve ülkemizde kullanılıyor.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/sertifikali-altin-veren-atmler-2018de-hizmete-girecek/944446 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Kurulduğu ilk gün söküp götürürler %100.
1 Yanıt Yanıtla +40
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3qzotix 1 yıl Baelros
Baelros
Senelerdir olan bir seyi niye sanki hic kimse yapmamis gibi lanse ediyorlarki? Google API'sini calan ve 10 milyon TL harcanan Geliyoooo.com gibi bir sey cikartiyorlar sanirim.
gold-to-go.com/...
en.wikipedia.org/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şaka gibi. Sadece TR dil seçeneği için yıllar süren çalışma yapmışlar.
BaelrosSenelerdir olan bir seyi niye sanki hic kimse yapmamis gibi lanse ediyorlarki? Google API'sini calan ve 10 milyon TL harcanan Geliyooo...
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Baelros 1 yıl
Senelerdir olan bir seyi niye sanki hic kimse yapmamis gibi lanse ediyorlarki? Google API'sini calan (edit Herkese acik olan Google API'sini kullanan) ve 10 milyon TL harcanan Geliyoooo.com gibi bir sey cikartiyorlar sanirim.
gold-to-go.com/... en.wikipedia.org/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Senelerdir olan bir seyi niye sanki hic kimse yapmamis gibi lanse ediyorlarki? Google API'sini calan (edit Herkese acik olan Google API'sini kullanan) ve 10 mi...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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1 Avatar
Cem 1 yıl
Sadece altin veriyorsa bi espirisi yok. Ama ayni zamanda altini paraya ceviriyorsa tamam derim. Eminim fiyati kuyumcudan daha yuksek tutacaklardir.
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Dehşetengiz 1 yıl
vardi zaten haberlere cikmisti
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Krone 1 yıl
2 yılda tamamlandı.

Bu kadar basit bir şey için uzun bir süre ?
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Leipold 1 yıl
15 gun icinde tecavuz ederler o ATM ye. Gercek anlamda tecavuz eden cikar mecaz yok
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OrQuN 1 yıl
Ledli ekmek dolabından sonra iç açıcı gelişmeler.
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eraglises 1 yıl
çeyrek 164 lira


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Mephalay 1 yıl
Donanimi ve yazilimi 100% yerli. Isletim sisteminden fpga programlamasina kadar, islemcisinin termal macununa kadar biz yaptik. Turkiye disinda Dunyadaki tum ulkeleri bir anda yok et, bu makineden istedigimiz kadar uretebiliriz. Cunku 100% yerli. Yakinda yerli aracimiz da turuncu formasiyla top kosturmaya baslayacak.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Tugrul_512bit 1 yıl Mephalay
Mephalay
Donanimi ve yazilimi 100% yerli. Isletim sisteminden fpga programlamasina kadar, islemcisinin termal macununa kadar biz yaptik. Turkiye disinda Dunyadaki tum ulkeleri bir anda yok et, bu makineden istedigimiz kadar uretebiliriz. Cunku 100% yerli. Yakinda yerli aracimiz da turuncu formasiyla top kosturmaya baslayacak.

Fpga pahalı değil mi? Fpga üretebildiğimizi bilmiyordum. Bu güzelmiş. Neden fpga ihraç etmiyoruz? İyi para kazandırmaz mı?
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Hunter_Soldier 1 yıl
öyle diyorlar ama boş diyorlar, NCR kullanıyorlar
NCR satın aldılar da biz mi bilmiyoruz


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fractal design 1 yıl
Elalem oyuncak araba gibi milyon $'lık arabaların otomatlarını yapsın bizimkiler "altın matik" icat etsin. Zikir matikten sonraki en büyük buluşları bu olsa gerek.
İlgilisine ABM Auto

ntv.com.tr/...
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İroniMan 1 yıl
Kuveytturkte 2 senedir var bildigim kadariyla
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