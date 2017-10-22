Altın veren yerli atm gelecek yıl kullanıma sunulacak

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Türk mühendisleri tarafından geliştirilen altın veren ATM cihazı Altınmatik, 2018 yılında ülkemizde kullanılmaya başlanacak.

Dijital altyapı ve akıllı şehir çözümleri ile öne çıkan firmalardan Elektronet tarafından geliştirilen Altınmatik, günün her saatinde para çeker gibi altın satın alma imkânı sunuyor. Hem donanımı hem de yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan makinenin geliştirilmesi Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle 2 yılda tamamlandı.

Altınmatik, 1 gramdan 50 grama kadar 24 değişik altın verebiliyor. Ödemeyi ister kredi kartıyla ister nakit vererek yapabiliyoruz. Dünyada Sertifikalı ve garantili altın verebilen ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Şuan var olan sistemler normal altınları verebilmekte, Altınmatik ise sertifikalı ve garantili altınları verebilmektedir.

Elektronet firmasının Türkiye’deki çalışmaları ve bankalar ile görüşmeleri devam ediyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Altınmatik’in 2018’in ortalarına doğru ülkemizde kullanıma sunmayı planladıklarını açıkladı. Altınmatik sadece ülkemizde değil küresel çapta da kullanılacak. Şuanda Dubai’de testleri sürerken Afrika Bölgesi, Pakistan ve Hindistan’da ticari görüşmeler devam ediyor.

Altın Alabilen Versiyonu 2020’de geliştirilecek

Firma, Altınmatik’in altın alabilen versiyonu üzerinde çalışıyor. Güncel kura göre altını alacak ve ücretini nakit olarak verecek. Altın alabilen versiyonun 2020 yılında geliştirileceği bilgisi veriliyor.

Elektronet’in Türk mühendisler ile geliştirdiği banka ATM’leri ABD, BAE, İngiltere, Almanya, Malta Gana ve ülkemizde kullanılıyor.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/sertifikali-altin-veren-atmler-2018de-hizmete-girecek/944446