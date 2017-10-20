TÜBİTAK’tan milli bulut hizmeti: Safir Depo [DH Özel Haber]

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Tübitak, Gebze’de yer alan veri merkezinde ülkenin başta stratejik kurumlarında olmak üzere ihtiyaç duyabileceği bulut hizmetleri için güvenli ve milli niteliklere haiz bir hizmete başlıyor. Safir Depo adı verilen ve şimdilik Tübitak’ın kendi içinde sunulan hizmet, denemeleri için bazı kamu kurumlarına da açılmış durumda.





Openstack tabanlı bir bulut bilişim alt yapısı ile kurgulanan veri merkezi üzerinden hizmet verecek olan Safir Depo, toplamda 1500 çekirdek işlemcilere, 7.5TB RAM’e sahip bir yapı üzerinden hizmet verecek. B3Lab bünyesindeki merkez, Tier 2+ bir data center olarak sınıflandırılmış.





Çevreci Özelliklere Sahip

Merkezin “yeşil” yani çevre dostu olarak sınıflandırılabilmesi adına da çalışmalar yapan B3Lab, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmaları ile sistemin verimli kullanılması adına da bazı çalışmalar yapmış. Bu sayede anlık olarak kullanılmayan makineler kapatılıp, yük dağıtımı yapılıyor, saatlik dilimlerdeki yoğunluğa göre çalışma şartları yapay zeka tarafından otomatik olarak ayarlanabiliyor.





Merkezdeki tüm izleme, analiz ve yönetim araçları Tübitak bünyesindeki B3Lab ekibi tarafından geliştirilmiş ve üzerindeki çalışmalar sürüyor. Tübitak, Safir Depo’nun güvenli bir şekilde hizmet sunması ve dış tehditlere karşı da mahremiyet sorunu yaratmaması adına özel olarak çalışıyor.

Google Drive, Dropbox Benzeri Hizmetleri

Şu anda responsive bir web sayfası üzerinden internete erişebilen tüm cihazlara hizmet sunan Safir Depo, çok yakında native mobil uygulamalar ile de kullanım yaygınlığını genişletmeyi planlıyor. Sisteme Elastic Search arama yetenekleri de içeride yapılan özel çalışmalar ile kazandırılmış.





Çoklu dosya yönetimi, Safir Depo dışından kişilerle dosya paylaşımı, Safir Depo içindeki farklı kurumlar ile ortak dosyalar üzerinde çalışma gibi özelliklere sahip olan sistem, ofisi yazılımları üzerinde düzenleme için Libre Office’in açık kaynak kodlu online hizmetini temel alarak bir kullanım ortamı sunmaya başlamış. Yani Google Docs’ta olduğu gibi örneğin iki farklı devlet kurumu çalışanları aynı dosya üzerinde çalışabiliyor olacak.





Donanım Haber olarak Tübitak tarafından düzenlenen Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu’na katıldık ve gelişmeleri size ilk ağızdan aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haberimizde Safir Depo’nun da üzerinde çalıştığı veri merkezinden farklı geliştiricilere yönelik sunulan farklı hizmetleri sizlere anlatacağız.