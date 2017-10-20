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TÜBİTAK’tan milli bulut hizmeti: Safir Depo [DH Özel Haber]

Tübitak, Gebze’de kurduğu veri merkezi ile Türkiye’ye milli bulut hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Şimdilik kamu kurumlarına açılan hizmete dair detaylar yazımızda:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TÜBİTAK’tan milli bulut hizmeti: Safir Depo [DH Özel Haber]
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Tübitak, Gebze’de yer alan veri merkezinde ülkenin başta stratejik kurumlarında olmak üzere ihtiyaç duyabileceği bulut hizmetleri için güvenli ve milli niteliklere haiz bir hizmete başlıyor. Safir Depo adı verilen ve şimdilik Tübitak’ın kendi içinde sunulan hizmet, denemeleri için bazı kamu kurumlarına da açılmış durumda.


Openstack tabanlı bir bulut bilişim alt yapısı ile kurgulanan veri merkezi üzerinden hizmet verecek olan Safir Depo, toplamda 1500 çekirdek işlemcilere, 7.5TB RAM’e sahip bir yapı üzerinden hizmet verecek. B3Lab bünyesindeki merkez, Tier 2+ bir data center olarak sınıflandırılmış.


Çevreci Özelliklere Sahip

Merkezin “yeşil” yani çevre dostu olarak sınıflandırılabilmesi adına da çalışmalar yapan B3Lab, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmaları ile sistemin verimli kullanılması adına da bazı çalışmalar yapmış. Bu sayede anlık olarak kullanılmayan makineler kapatılıp, yük dağıtımı yapılıyor, saatlik dilimlerdeki yoğunluğa göre çalışma şartları yapay zeka tarafından otomatik olarak ayarlanabiliyor.


Merkezdeki tüm izleme, analiz ve yönetim araçları Tübitak bünyesindeki B3Lab ekibi tarafından geliştirilmiş ve üzerindeki çalışmalar sürüyor. Tübitak, Safir Depo’nun güvenli bir şekilde hizmet sunması ve dış tehditlere karşı da mahremiyet sorunu yaratmaması adına özel olarak çalışıyor.

Google Drive, Dropbox Benzeri Hizmetleri

Şu anda responsive bir web sayfası üzerinden internete erişebilen tüm cihazlara hizmet sunan Safir Depo, çok yakında native mobil uygulamalar ile de kullanım yaygınlığını genişletmeyi planlıyor. Sisteme Elastic Search arama yetenekleri de içeride yapılan özel çalışmalar ile kazandırılmış.


Çoklu dosya yönetimi, Safir Depo dışından kişilerle dosya paylaşımı, Safir Depo içindeki farklı kurumlar ile ortak dosyalar üzerinde çalışma gibi özelliklere sahip olan sistem, ofisi yazılımları üzerinde düzenleme için Libre Office’in açık kaynak kodlu online hizmetini temel alarak bir kullanım ortamı sunmaya başlamış. Yani Google Docs’ta olduğu gibi örneğin iki farklı devlet kurumu çalışanları aynı dosya üzerinde çalışabiliyor olacak.


Donanım Haber olarak Tübitak tarafından düzenlenen Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu’na katıldık ve gelişmeleri size ilk ağızdan aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haberimizde Safir Depo’nun da üzerinde çalıştığı veri merkezinden farklı geliştiricilere yönelik sunulan farklı hizmetleri sizlere anlatacağız.


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Texassm0ke 1 yıl en beğenilen
bulut sisteminin tr için gereği yok, 0.80 uploadla mı buluta dosyalarını yükliceksin
3 Yanıt Yanıtla +45
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eraglises 1 yıl
bulut kullanıyorum artık
abur cubur dolu oluyor orası
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aycibin 1 yıl
başbakan anlatsın bu haberi :)
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ezimuse 1 yıl
Resmi kurumlar için önem taşıyor. Aslında belediyecilik uygulamalarına el atılmalı ve ortak bir yapı oluşturulmalı. Belediyecilik uygulamalarına serverlera yazılımlara her belediyenin trilyonlarca ödeme yaptığına bakarsak şimdilik iyi bir gelişme. Ayrıca başta resmi kurumlar olmak üzere demiş ki resmi kurumlarda simetrik metro internet ağı var :) Biz son tüketiciler için belki birkaç yıl daha beklemek gerekli.
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ipli jeton 1 yıl
Ulan doğru dürüst uploadımız yok. Yarım saatlik HD video için bile saatlerce yüklenmesini bekliyoruz. Tabi bu sırada diğer cihazların bağlantısının felç olmasını hiç hesaba katmadım bile.
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Vega 1 yıl
Şaşırdım. Tübitak'ın böyle bilimsel şeylerle uğraştığını bilmiyordum. Neden böyle bir şey yaptılar acaba?
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tunc@y 1 yıl
Bir tık ötesi yabancı futbolculardan oluşmuş milli futbol takımı olsa gerek 🙃
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programmer_onur 1 yıl
Hayaller Safir Depo.
Hayatlar 0.67 mbps upload!

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Hümiyettin 1 yıl
Devlet bulut depolama hizmeti vermeye başlayacaksa BTK'nın gönderme (upload) hızlarını en az 10 Mbit olacak şekilde düzenleyen bir kurul kararı çıkarması zorunlu hale gelmiş demektir.
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extinct 1 yıl
hee buda milli işlemci anakart sdd üreten bir ülkeyiz
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nexus can 1 yıl
ülke olarak çok gerideyiz proje yapacaklarına işlemci yapsınlarda kendi yazılımlarımızı yapalım %100.
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OverClocK1ng 1 yıl
Valla açıkçası ben Türk'lerin ciddiyetle, işine önem vererek doğru düzgün iş yapacaklarına inanmıyorum.
Hele ki yurt dışından ödüllerle dönen bir sürü projeyi reddettiği için ülkemizin başarısı sayılacak bir sürü ödülün başka ülkelere gitmesine sebep olan Tübitak'a hiç güvenmiyorum ve nefret ediyorum...
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