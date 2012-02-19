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Amazon, 2. nesil Kindle Fire üzerinde çalışıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Kindle Fire ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapan internet devi Amazon, pazardaki yerini sağlamlaştırmak için ikinci nesil Kindle üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ChinaTimes'ın haberine göre Amazon ve firmanın iş ortakları ikinci nesil Kindle Fire çalışmalarını sürdürürken; Foxconn imzası taşıyan 10 inçlik örnek model diğer iş ortakların çözümlerine göre bir adım daha öne çıkmakta. Çalışmaların Mart ayı içerisinde neticelenerek 2.Nesil Kindle Fire'ın ikinci çeyrek sonunda raflardaki yerini alması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl giriş seviyesindeki Kindle Fire'ın yanı sıra Amazon'un 10 inçlik daha bir tablet üzerinde daha çalıştığı iddia edimiş; Pacific Crest'in analistlerinden Chad Bartley Amazon'un 2012 yılının ortalarına doğru 7 inçlik güncellenmiş ve 9 inçlik yeni olmak üzere iki tableti satışa sunacağını ifade etmişti.


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sertacarslan 7 yıl
Kindle fire'a custom rom atılabiliyormuş.
Türkiye'de Amazon içeriğinden çok fazla faydalanılamıyor olsa da (Türkçe içerik vs. nedeniyle) custom rom ile f/p galibi bir tablet olarak kullanılabilir.
Gerçi Amazon bu tableti içerik satışından para kazanmak için üretiyor, custom rom etik olur mu, onu da düşünmek lazım...
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haymatloshan 7 yıl
Geçenlerde Kindle Touch aldım,Amazon'a olan bakış açım olumlu olarak değişti.Belki birde tabletlerini almaya niyet ederim.
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Psydia 7 yıl
Hic degilse apple'in sacma sapan davalarina konu olmayacak kadar yaratici fikirlerle urun cikariyorlar. Urunlerin devaminin gelmesi her zaman oldugu gibi biz kullanicilarin yararina olacaktir.
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlara ilhammı geldi nedir şu aralar takır takır çalışıp ard arda modeller çıkartıp çıkartmayada devam ediyorlar bunun da karşılığını alırlar heralde kullanıcıyı tatmin ederlerse..
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