Amazon, 2. nesil Kindle Fire üzerinde çalışıyor

Kindle Fire ile tablet pazarına hızlı bir giriş yapan internet devi Amazon, pazardaki yerini sağlamlaştırmak için ikinci nesil Kindle üzerindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ChinaTimes'ın haberine göre Amazon ve firmanın iş ortakları ikinci nesil Kindle Fire çalışmalarını sürdürürken; Foxconn imzası taşıyan 10 inçlik örnek model diğer iş ortakların çözümlerine göre bir adım daha öne çıkmakta. Çalışmaların Mart ayı içerisinde neticelenerek 2.Nesil Kindle Fire'ın ikinci çeyrek sonunda raflardaki yerini alması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl giriş seviyesindeki Kindle Fire'ın yanı sıra Amazon'un 10 inçlik daha bir tablet üzerinde daha çalıştığı iddia edimiş; Pacific Crest'in analistlerinden Chad Bartley Amazon'un 2012 yılının ortalarına doğru 7 inçlik güncellenmiş ve 9 inçlik yeni olmak üzere iki tableti satışa sunacağını ifade etmişti.