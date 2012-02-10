Amazon, 9-inç boyutunda Kindle Fire tablet sunabilir

Kindle Fire ile tablet bilgisayar pazarında yüksek satış başarısı elde eden Amazon, yılın ilerleyen aylarında ürün gamını yenileyerek bu pazardaki iddiasını arttırabilir. Pacific Crest analisti Chad Bartley, Amazon ile ilgili 2012 beklentilerini güncellediklerini ve 12 milyon adetlik satış öngörüsünü 14.9 milyona çıkardıklarını ifade etti. Bartley ayrıca yılın ortalarına doğru Amazon'un yenilenmiş 7-inç Kindle Fire modelini piyasaya sunacağını ve ayrıca ürün gamına 9-inç ekrana sahip yeni bir Kindle Fire modeli ekleyeceğine inandıklarını söyledi.

7-inç boyutundaki modelde olduğu gibi fiyatın düşük tutulması halinde 9-inçlik yeni Kindle Fire modelinin de pazarda yüksek satış başarısı elde ederek iPad'e doğrudan rakip olabileceği düşünülüyor. Yeni modelin fiyatıyla ilgili ilk yorumların 250$ seviyesinde olduğunu da belirtmek gerekiyor ki Çinli yerel üreticilerin sunduğu modelleri bir kenara bırakırsak eğer güçlü bir donanıma sahip olacağı düşünülen 9-inçlik modelin 250$ bandındaki fiyatı ile bu alandaki en ekonomik çözümlerden birisi olacağını söyleyebiliriz. Donanım tarafında hazırlıkları süren Amazon'un 9-inçlik modeli ile yazılım tarafında neler sunacağı ise şu an için bilinmiyor.

Mevcut Kindle Fire modelinde Android işletim sisteminin ileri düzeyde özelleştirilen sürümüne yer veren Amazon, 9-inçlik modelde aynı stratejiyi Android 4.0 üzerine kurgulayabilir. Şu anki Kindle Fire modelinin güncellenmiş sürümü olarak piyasaya çıkacak yeni Kindle Fire 7-inç modelinde ise donanım tarafında çok radikal değişikliklerin olmayacağı ancak pek çok yeni özellik ekleneceği ve yazılım odaklı çeşitli geliştirmelerin sunulacağı da konuşulan detaylar arasında.