Genel Yayın Yönetmeni
Yapay Zeka'nın işlettiği kasiyersiz süpermarket Amazon Go'yu kandırmayı denedik. Bakalım yapay zekanın kafasını karıştırıp fazla hesap yazmasını sağlayabilecek miyiz.
Yapay Zeka'nın işlettiği kasiyersiz süpermarket Amazon Go'yu kandırmayı denedik. Bakalım yapay zekanın kafasını karıştırıp fazla hesap yazmasını sağlayabilecek miyiz.
Paylaş Tweetle
Hataneye giden de hastalığın teşhisini ve ilacını yapay zekadan alacaktır. Fırın da ekmek....
Senin bıraktığını görüyor ( nasıl takip ediyor bilmiyorum) bundan dolayı fatura kesmedi sana.
Aklıma gelen diğer bir olay ise kameralar ile takip ediliyor sistem ve bu sistemin başında gerçek insanlar var.
Makinelerin yapacağı bir işe benzemiyor bu.
Youtube kanalımda videolar çekmeye başladım. Değerli vaktini ayırıp kanalımı inceler misin ?
Bu videoda kısa animasyon yapmaya çalıştım :https://www.youtube.com/watch?v=FQhs4z6B32E
Görüşlerin benim için çok değerli.
Selametle.
Forumda böyle bir konu açmak ban sebebimi bilmiyorum eğer öyleyse kaldırabilirim.