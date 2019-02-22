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Amazon Go'yu kandırmayı denedik

2 ay
9,8b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yapay Zeka'nın işlettiği kasiyersiz süpermarket Amazon Go'yu kandırmayı denedik. Bakalım yapay zekanın kafasını karıştırıp fazla hesap yazmasını sağlayabilecek miyiz.
Yapay Zeka'nın işlettiği kasiyersiz süpermarket Amazon Go'yu kandırmayı denedik. Bakalım yapay zekanın kafasını karıştırıp fazla hesap yazmasını sağlayabilecek miyiz. 

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kucukyenici 2 ay en beğenilen
Yerli ve Milli kafa. Kandırma odaklı. 😊
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Mr. Jingles 2 ay V4LKyR
Madem vazgeçtin doğrusu yerine koymaktır. Herkes senin gibi olsa marketlerin hali karman çorman olur. Bir de bunu sanki normal bir şeymiş gibi utanmadan söyleyebiliyorsun.
Madem vazgeçtin doğrusu yerine koymaktır. Herkes senin gibi olsa marketlerin hali karman çorman olur. Bir de bunu sanki normal bir şeymiş gibi utanmadan söyley...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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FrknEgeOztrk 2 ay
Bunu sizden taaaaaaaaa bilmem kaç ay önce linus sebastian denedi, olmadı. Isıtmaya gerek yok aynı şeyleri
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DH Misafiri 4 gün
Yapay zeka ile marketlerde ve fabrikalarda işçi sayısı azalır ürünlerin fiyatı ucuzlar. Çin ekonomisi ucuz işçi gücüne dayanıyordu. Bu yolla amerika ve avrupa sıfır işçi gücü ile çinden daha ucuz ürün üretecekler.Piyasanın ucuzlaması ürünlerin bollaşması ve makinelerin çalışması insanların da yeyip içip gezmesiyle sonuçlanacak yeni bir toplum ortaya çıkaracak.Paranın paylaşılmasında iş gücü bağlantısı kopacağından devlet kaynaklı aylıklar ve işsizlik maaşı gibi yeni çözümler önem kazanacaktır.
Hataneye giden de hastalığın teşhisini ve ilacını yapay zekadan alacaktır. Fırın da ekmek....
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DH Misafiri 2 ay
Yapay Zeka ocağımıza incir ağacı dikecek demedi demeyin...
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the_dedektif 2 ay DH Misafiri
Ocağınıza incir ağacı dikecek ne demek lütfen beni aydınlatın ?
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DH Misafiri 2 ay
Suyu içip, şiseyi kapatıp yerine geri koysaydın..
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-OFLU- 2 ay
Peki bıraktığın yerdekileri diğer kişi alınca o koyduğun ürünümü ödeyecek, yoksa o rataki ürünü mü?
Senin bıraktığını görüyor ( nasıl takip ediyor bilmiyorum) bundan dolayı fatura kesmedi sana.
Aklıma gelen diğer bir olay ise kameralar ile takip ediliyor sistem ve bu sistemin başında gerçek insanlar var.
Makinelerin yapacağı bir işe benzemiyor bu.
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Bukalemun 2 ay
Colombia :))
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DavidMessi 2 ay
Dostum Günaydın.
Youtube kanalımda videolar çekmeye başladım. Değerli vaktini ayırıp kanalımı inceler misin ?
Bu videoda kısa animasyon yapmaya çalıştım :https://www.youtube.com/watch?v=FQhs4z6B32E
Görüşlerin benim için çok değerli.
Selametle.
Forumda böyle bir konu açmak ban sebebimi bilmiyorum eğer öyleyse kaldırabilirim.
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Ürünü çantaya atıp çıksan ne olur?
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tarumar111 2 ay
Bu test olmamış. Türkiyedeki gibi paketi açıp yarısını bitirip tekrar rafa koyacaktınız. O zaman size mesaj atmaları ertesi günü bululrdu sanırım. Amazon go orayayı bir türkün trolleyebileceğini düşünememiştir.
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MHEC 2 ay
Kandırıldık.
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YirmiDortUzeriiki 2 ay
Bence algoritma %100 emin olduğu zamanlarda ürünleri sorunsuz hesaplayıp faturalandırma yapıyor fakat yapılan alışverişte sorun olabileceğini düşündüğü zaman bir operatöre gönderiyor yani bir insan durumu takip ediyor ve manuel takipten sonra faturayı kesiyor. Bir önceki alışverişe göre faturalandırmanın bu kadar uzun sürmesi de bu durumu açıklıyor.
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