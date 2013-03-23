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Amazon, Samsung'un e-kitap okuyucusu birimini satın alabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Shady
Haber Editörü
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Amazon, Samsung'un e-kitap okuyucusu birimini satın alabilir

IHS iSuppli'nin verilerine göre 2013 yılında yıllık bazda %27 düşüş ile yaklaşık 10,9 milyon elektronik kitap okuyucusunın satılacağı pazarda yakında önemli bir satın alım işlemi gerçekleşecek gibi görünüyor. İş dünyasının önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in iddiasına göre Samsung'un elektronik okuyucu biriminin satışı için Amazon'la bir süredir görüşmekte.

Samsung'un 2011 yılında Hollanda merkezli elektronik kitap okuyucularının ekran teknolojilerini üzerine çalışmalar yapan Liquavista isimli firmayı 100 milyondan daha düşük bir ücrete satın aldığını belirten kaynaklar, Samsung ile Amazon arasındaki anlaşmanın da benzer bir ücretle tamamlanabilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Amazon tarafından Bloomberg'in soruları yanıtsız bırakılırken; Samsung'un basın sözcüsü Chenny Kim, firma olarak satış fikrinin de yer aldığı birçok planı değerlendirdiklerini ancak şimdilik hiçbir şeyin netleşmediğini söyledi.


http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/samsung-said-to-be-in-talks-to-sell-liquavista-to-amazon.html Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl
beyler kusura bakmayın belkı yerı degıl ama dun telefonum androıd markete gırmedı hep baglantı hatası aldım.. ama ınternet vardı hem wıfı den hemde normal 3g den baglanmaya calıstım olmadı..telefonu fabrıka ayarlarına getırdım yıne olmadı.. google hesabımla ne gmaıl ne google+ nede google playa gırdı.... bu tur sorunla karsılasanlar var mı?
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haymatloshan 6 yıl
Samsung'un e-kitap okuyucusu mu varmış.Kindle ile çok güzel işler yapıyor.
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