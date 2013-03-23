Amazon, Samsung'un e-kitap okuyucusu birimini satın alabilir

IHS iSuppli'nin verilerine göre 2013 yılında yıllık bazda %27 düşüş ile yaklaşık 10,9 milyon elektronik kitap okuyucusunın satılacağı pazarda yakında önemli bir satın alım işlemi gerçekleşecek gibi görünüyor. İş dünyasının önde gelen yayın organlarından Bloomberg'in iddiasına göre Samsung'un elektronik okuyucu biriminin satışı için Amazon'la bir süredir görüşmekte.

Samsung'un 2011 yılında Hollanda merkezli elektronik kitap okuyucularının ekran teknolojilerini üzerine çalışmalar yapan Liquavista isimli firmayı 100 milyondan daha düşük bir ücrete satın aldığını belirten kaynaklar, Samsung ile Amazon arasındaki anlaşmanın da benzer bir ücretle tamamlanabilmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Amazon tarafından Bloomberg'in soruları yanıtsız bırakılırken; Samsung'un basın sözcüsü Chenny Kim, firma olarak satış fikrinin de yer aldığı birçok planı değerlendirdiklerini ancak şimdilik hiçbir şeyin netleşmediğini söyledi.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/samsung-said-to-be-in-talks-to-sell-liquavista-to-amazon.html