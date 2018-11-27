Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı

Amazon, “Siber Pazartesi” indirimlerine ilginç bir kampanya ekledi. Firma, kendi mühendislerini eğitmek amaçlı kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtı.
6 ay
14,7b
2
8
Programlama Dersleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı
Tam Boyutta Gör
Siber Pazartesi indirimlerinin sonuna gelmişken Amazon güzel bir fırsat daha sundu. Firmanın açıklamasına göre kendi mühendislerinin eğitildiği makine öğrenme kursları, tüm kullanıcıların kullanımına açıldı.

30 farklı kurs, toplam 45 saat

Derin öğrenme ve yapay zeka konusunda uzman Amazon yöneticisi Matt Wood, kursların toplam 45 saat sürdüğünü ve 30 dersten oluştuğunu belirtti. Geliştiriciler, veri mühendisleri ve profesyonellerin bu kurslardan istedikleri şekilde yararlanabileceği söylendi. Ayrıca Amazon;

“Kurslar makine öğrenme temelleri ile başlıyor ve gerçek dünya örnekleri yardımıyla gelişiyor. Bu da Amazon’da çözmemiz gereken bazı problemler aracılığıyla insanlara makine öğrenme kavramını öğretebilmemizi sağlıyor. Teslimat rotalarını optimize etmek, hediye paketine uygunluğu kontrol etmek vb. sorunların çözümü üzerinden dersler göreceksiniz. Hatta IMDb verilerinden yararlanarak filmlere ödül dağıtımı yapabileceksiniz. Kısacası size pratik yapabileceğiniz en uygun ortamı sunmak istiyoruz. AWS makine öğrenme servisleri hakkında da önemli tecrübeler sizleri bekliyor.”

 açıklamasıyla kursun geliştiricilere sağlayacağı kazanımlardan bahsetti. Amazon'a ait makine öğrenme sertifikası fiyatı ise yarı yarıya düşürüldü. Eğer sizde makine öğrenme konusuna meraklıysanız açıklamanın tamamına(ve ücretsiz kurslara) buradan ulaşabilirsiniz.


https://techcrunch.com/2018/11/26/amazon-says-its-making-freely-available-the-same-machine-learning-courses-that-it-uses-to-teach-its-own-engineers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
FrecoB 5 ay
Mesajım bulunsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 5 ay
takipteyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 5 ay
Haber için teşekkürler. Makine öğrenmesi konusunda az da olsa bir şeyler öğrenmek istiyordum. Umarım çok ağır gelmez de bir şeyler öğrenebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abeed 5 ay
Ben Udemy'de bir kaç Machine Learning ve AI dersi almıştım. Yalnız bu kurslardan bir şeyler kapmak için az biraz Python ve matematik bilgisi gerekiyor. Ama teşekkürler. Gerçekten güzel bir kaynak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Ben başka derslerini aldım fakat genelde kendi reklamlarını yapmak için kullanıyorlar. Bunun yerine udemy veya coursera tercih edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 5 ay
koca ülkede bunu kaç kişi alıpta öğrenir acaba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umit d 5 ay
helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 5 ay
adam .d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf 5 ay Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor 5 ay EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi" 5 ay Google AdSense ödemeleri gecikti 5 ay Giyilebilir teknolojiler pazarı büyüyor 5 ay Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı 5 ay Uçakların güvenliğini sağlamak için ilk küresel drone standartları açıklandı 5 ay vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda 5 ay Maceraperestlerin aklını çelecek: Rivian elektrikli pickup ve etkileyici özellikleri 5 ay 2019 Bentley Continental GT Convertible tanıtıldı 5 ay Yarın tanıtılacak Realme U1’in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 5 ay Apple'ın CEO'su Tim Cook artırılmış gerçeklikle ilgili görüşlerini açıkladı 5 ay Snapdragon 8150 ilginç bir küme tasarımı ile geliyor 5 ay 2019 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için yarışacak finalistler belli oldu 5 ay Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı 5 ay Dokuzuncu nesil mobil Core işlemciler ortaya çıktı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı Sonraki Xbox One için özel tasarım Razer klavye-fare seti ortaya çıktı 6 ay Zen 2 mimarisinin karşısına 14nm onuncu nesil Core ailesi çıkacak 6 ay Samsung Galaxy A8s özellikleri netleşiyor 6 ay Bu klavye en kalitelilerinden biri! "Corsair K70 MK.2 incelemesi" 6 ay SSD fiyatları GB başına 10 cente kadar indi 6 ay Saçları dökülmüş insanların kafası neden parlar? 6 ay Çin, 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor 6 ay Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz? 6 ay Pixel 3 Lite bu kez Nokia 3310 ile yan yana görüntülendi 6 ay Huawei de nokta çentikli telefonunu tanıtmak üzere 6 ay Bitcoin Cash SV ekibi mücadele etmeme kararı aldı, piyasalara etkisi sınırlı oldu 6 ay Asus’dan çerçevesiz VivoBook 14 6 ay Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı 6 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elektronik bağımlılık büyük bir tehdit” 6 ay NASA, InSight aracını iki saat içerisinde Mars yüzeyine indiriyor [Güncellendi] 6 ay Düşük iPhone satışları, Apple tedarikçilerini etkiledi 6 ay Volvo'nun otonom kamyonları kireç taşı taşıyacak 6 ay Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor 6 ay Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir 6 ay Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim