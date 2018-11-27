Amazon, kendi mühendisleri için kullandığı makine öğrenme kurslarını ücretsiz olarak paylaştı

Siber Pazartesi indirimlerinin sonuna gelmişken Amazon güzel bir fırsat daha sundu. Firmanın açıklamasına göre kendi mühendislerinin eğitildiği makine öğrenme kursları, tüm kullanıcıların kullanımına açıldı.

30 farklı kurs, toplam 45 saat

Derin öğrenme ve yapay zeka konusunda uzman Amazon yöneticisi Matt Wood, kursların toplam 45 saat sürdüğünü ve 30 dersten oluştuğunu belirtti. Geliştiriciler, veri mühendisleri ve profesyonellerin bu kurslardan istedikleri şekilde yararlanabileceği söylendi. Ayrıca Amazon;

“Kurslar makine öğrenme temelleri ile başlıyor ve gerçek dünya örnekleri yardımıyla gelişiyor. Bu da Amazon’da çözmemiz gereken bazı problemler aracılığıyla insanlara makine öğrenme kavramını öğretebilmemizi sağlıyor. Teslimat rotalarını optimize etmek, hediye paketine uygunluğu kontrol etmek vb. sorunların çözümü üzerinden dersler göreceksiniz. Hatta IMDb verilerinden yararlanarak filmlere ödül dağıtımı yapabileceksiniz. Kısacası size pratik yapabileceğiniz en uygun ortamı sunmak istiyoruz. AWS makine öğrenme servisleri hakkında da önemli tecrübeler sizleri bekliyor.”

açıklamasıyla kursun geliştiricilere sağlayacağı kazanımlardan bahsetti. Amazon'a ait makine öğrenme sertifikası fiyatı ise yarı yarıya düşürüldü. Eğer sizde makine öğrenme konusuna meraklıysanız açıklamanın tamamına(ve ücretsiz kurslara) buradan ulaşabilirsiniz.

https://techcrunch.com/2018/11/26/amazon-says-its-making-freely-available-the-same-machine-learning-courses-that-it-uses-to-teach-its-own-engineers/