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Amazon: iPad Mini'nin satışa sunulmasıyla birlikte Kindle Fire HD satışları arttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kindle Fire ile birlikte geniş bir kitleye ulaşan Amazon, Apple'ın 7.9 inç'lik tableti iPad Mini'yi satışa sunmasıyla birlikte Kindle Fire HD satışlarının üçe katlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak AllThingsD'ye konuşan Amazon yetkilisi Drew Hardener, iPad Mini'nin satışa sunulmasıyla birlikte Kindle Fire HD'nin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek satış rakamlarına ulaştığını ve bir önceki haftaya göre üç kat daha fazla sattıklarını dile getirdi. Her ne kadar satışların arttığı belirtilse de satış rakamlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

iPad Mini ile birlikte 7 inç'lik tablet pazarından dengelerin değişeceği düşünülse de Amazon tarafından yapılan bu açıklamaya göre, durumun pek de düşünüldüğü gibi olmadığı görülüyor.  

http://allthingsd.com/20121026/amazon-says-kindle-withstood-ipad-mini-assault/ Yorum Yaz
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DantevsVergil 7 yıl en beğenilen
Thin Lizzy
Herkes Apple mamüllerinin popüleritesinde pay almaya çalışıyor :).

Senle ayni dünyada miyiz? Steve Jobs kendisi 3,5 inc ekrani ideal gördü ve iphone hep o sekilde bir ekranla geldi. Diger firmalar büyütünce iphone'nun da ekranini büyüttüler. Ideal ekran 3,5di. Niye Apple diger üreticilerin "Ekran Büyüklügü Popülaritesinden" pay almaya calisiyor. Ipad icinde aynisi gecerli. 9.7 idealdi hemen bir mini cikti ortaya 7.9. Adam olanlari yorumlamis sende hemen atlamisin.
Thin LizzyHerkes Apple mamüllerinin popüleritesinde pay almaya çalışıyor :).Senle ayni dünyada miyiz? Steve Jobs kendisi 3,5 inc ekr...
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DH Misafiri 7 yıl
Kindle'i olanlara bir soru...
Arkadaslar, Kindle fire HD'ye amazon'dan nasıl program vs. indirebiliyorsunuz? bunun için yabancı ülkye kayıtlı kredi kartı gerekmiyor mu? Apple TV'ye kuulandığımız metod burad işlemiyor uyanmışlar...
tsk.
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mindtrap 7 yıl
Sorun aslında Türkçe satılan kitapların içeriklerinin zayıf kalması ve sipariş ettiğim kitapların 20 günden önce elime ulaşamıyor oluşu, bir çok kitapta webde ne yazıkki bulunamıyor özellikle bussiness management'le ilgili olanlar.Kindle ile her bir haltı yapıp ayrıca amazon üstünden kitaplarımın siparişlerini geçip anında okumaya başlayabilmek muhteşem, fiyatıda kitaplar üstünden kar yapılması planlandığından oldukça uygun sanırsam maliyetine satıyor Amazon
Niye gidip ipad ya da bir android tablet alayımki maliyetine satılan kindle dururken.
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symbiat 7 yıl
ipad mini dediğiniz cihaz, ipad2 den daha iyi bir ekrana ve daha kaliteli kameralara sahip bir ürün.
Bugün ipad2 belki 512mb ram e sahip ama performans anlamında yeri geliyor new ipad den bile daha ileride oluyor, neden ? çünkü çözünürlük new ipad den daha düşük de o yüzden.
Yani kimse ipad2 kulanmadan gelip burda ipad mini eski teknoloji yavaş vs demesin. ipad2 kullanırken hiç peformansından şikayet etmedim.
Gerek performansı gerek pil süresi olsun android tabletlerden çok daha iyi bir üründü. ipad mini ise bildiğiniz ipad2 nin daha taşınabilir hali gibi olmuş ki, bencede çok güzel olmuş.
Ayrıca kimse kalkıpda apple dan nexus 7 benzeri fiyat beklemesin. Pazarlamayı öğrenin ilk önce, bir yerde pazarın yegane hakimi var diğer yanda pazarda kar marjını sıfıra indirmek pahasına da olsa, pazarda tutunup yer edinmeye çalışan bir firma var. Apple'ın bu aşamada nexus gibi agresif bir fiyatlandırmaya gitmesini beklemek, kar odaklı bir şirket söz konusu olduğunda ancak naiflik olur.
Bunun dışında gönül isterdiki ipad mini 300 dolar bandının altında olsun, ama değil. Ram'in 512mb değilde 1gb olması aletin ömrünü epey uzatırdı orası ayrı. Ancak asıl müşteri kitlesi dediğimiz "normal" olan insanlar için cihazın özellikleri yetipde artacaktır. Tablet müşterilerinin çoğunluğu bu cihazda multi task multi tab dan ziyade tekli görevlere odaklanarak cihazlarını kullandıklarından peformans anlamında bir şikyetleri olmayacaktır.
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Selfroot 7 yıl symbiat
symbiat

ipad mini dediğiniz cihaz, ipad2 den daha iyi bir ekrana ve daha kaliteli kameralara sahip bir ürün.

Bugün ipad2 belki 512mb ram e sahip ama performans anlamında yeri geliyor new ipad den bile daha ileride oluyor, neden ? çünkü çözünürlük new ipad den daha düşük de o yüzden.


Yani kimse ipad2 kulanmadan gelip burda ipad mini eski teknoloji yavaş vs demesin. ipad2 kullanırken hiç peformansından şikayet etmedim.

Gerek performansı gerek pil süresi olsun android tabletlerden çok daha iyi bir üründü. ipad mini ise bildiğiniz ipad2 nin daha taşınabilir hali gibi olmuş ki, bencede çok güzel olmuş.

Ayrıca kimse kalkıpda apple dan nexus 7 benzeri fiyat beklemesin. Pazarlamayı öğrenin ilk önce, bir yerde pazarın yegane hakimi var diğer yanda pazarda kar marjını sıfıra indirmek pahasına da olsa, pazarda tutunup yer edinmeye çalışan bir firma var. Apple'ın bu aşamada nexus gibi agresif bir fiyatlandırmaya gitmesini beklemek, kar odaklı bir şirket söz konusu olduğunda ancak naiflik olur.

Bunun dışında gönül isterdiki ipad mini 300 dolar bandının altında olsun, ama değil. Ram'in 512mb değilde 1gb olması aletin ömrünü epey uzatırdı orası ayrı. Ancak asıl müşteri kitlesi dediğimiz "normal" olan insanlar için cihazın özellikleri yetipde artacaktır. Tablet müşterilerinin çoğunluğu bu cihazda multi task multi tab dan ziyade tekli görevlere odaklanarak cihazlarını kullandıklarından peformans anlamında bir şikyetleri olmayacaktır.

Yahu kimse iPad mini ye veya iPad 2 ye laf etmiyor ki tek sıkıntı Apple ın aptal fiyat politikası 16GB lik modeli 329$ dan kimse almaz 199$ a 16 gb nexus 7 dururken yada 299$ a 32gb 3g+wifi nexus 7 dururken yada amazon nun kindle fire hd si dururken
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StilMen 7 yıl
Apple'ın iPad Mini'yi çıkardıktan sonra olacak seçenekler arasında buda vardı, ya iPad Mini çok sevilecek çok beğenilecek ve satılacak ve Apple rakiplerinin tekerine ağır bir taş koymuş olacak yada iPad Mini'yi gören kullanıcıalr başka firmalara yönelmeye başlayacak. Bu düşük bir ihtimal diye düşünüyordum ama Amazonun söylediklerine göre farklı şeyler olmuş. Kanıt olmadan konuşmak kolay, bunun gerçeklik payını görmek isteriz yakın zamanda, satışların 3 kat artması şaşırtıcı.. Ancak böyleyse iPad Mini'nin hali kötüye gidecektir..
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FERFEROS 7 yıl
Amazon Türkiye açılsa harika olur.
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cengizhan1903 7 yıl
reklamın iyisi kötüsü olmaz hesabı
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pergamonist 7 yıl
Ne kadar satış yaptıklarını açıklasalar dı daha etkili ve bilgili bir haber olacaktı. İpad mini de tutmasın zaten. Apple apple diye alınan eski teknolojili cihazdan başka birşeyden değil. Bir de tanıtımında Nexus ile karşılaştırıldı. Fiyat ta karşılaştırılsaydı ya.
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Sebastian Bach 7 yıl
amazon.com'da da ipad mini ile kindle fire hd'yi karşılaştırmışlar ana sayfada
Çok basit hareket bunlar, gerçi havlayan köpek ısırmaz.
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DantevsVergil 7 yıl en beğenilen
Thin Lizzy
Herkes Apple mamüllerinin popüleritesinde pay almaya çalışıyor :).

Senle ayni dünyada miyiz? Steve Jobs kendisi 3,5 inc ekrani ideal gördü ve iphone hep o sekilde bir ekranla geldi. Diger firmalar büyütünce iphone'nun da ekranini büyüttüler. Ideal ekran 3,5di. Niye Apple diger üreticilerin "Ekran Büyüklügü Popülaritesinden" pay almaya calisiyor. Ipad icinde aynisi gecerli. 9.7 idealdi hemen bir mini cikti ortaya 7.9. Adam olanlari yorumlamis sende hemen atlamisin.
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Hobar 7 yıl
ipad mini uzun zaman sonra Apple'ın elinde patlayan ilk cihaz olabilir. Steve Reyiz in yokluğu belli olmaya başladı.
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Takeshi Kovacs 7 yıl
ipad mini türkiye fiyatları nekadar beyler
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haymatloshan 7 yıl
1.5 yıl öncesinin teknolojisini koyarsan cihaza öyle olur tabi,ipad mini kaybetmeye mahkum.Amazon birde Türkiye'ye mağaza açtığı zaman satışlarını artıracaktır.
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afavar 7 yıl
iPad mini pek benin ilgimi cekmesede mutlaka kullanıcısını bulacaktır. O boyutta tablet isteyenler icin gayet güzel olmuş. Ama burda ucuz tablet isteyen kavramına uymuyor.
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