Amazon: iPad Mini'nin satışa sunulmasıyla birlikte Kindle Fire HD satışları arttı

Kindle Fire ile birlikte geniş bir kitleye ulaşan Amazon, Apple'ın 7.9 inç'lik tableti iPad Mini'yi satışa sunmasıyla birlikte Kindle Fire HD satışlarının üçe katlandığını açıkladı.





Konuyla ilgili olarak AllThingsD'ye konuşan Amazon yetkilisi Drew Hardener, iPad Mini'nin satışa sunulmasıyla birlikte Kindle Fire HD'nin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek satış rakamlarına ulaştığını ve bir önceki haftaya göre üç kat daha fazla sattıklarını dile getirdi. Her ne kadar satışların arttığı belirtilse de satış rakamlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.





iPad Mini ile birlikte 7 inç'lik tablet pazarından dengelerin değişeceği düşünülse de Amazon tarafından yapılan bu açıklamaya göre, durumun pek de düşünüldüğü gibi olmadığı görülüyor.

http://allthingsd.com/20121026/amazon-says-kindle-withstood-ipad-mini-assault/