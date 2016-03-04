Amazon, işletim sisteminin son sürümünden şifrelemeyi sessizce kaldırdı

Amazon Fire cihazlarda yerel olarak depolanan veriler artık şifrelenmeyecek. Kindle Fire, Fire Phone, Amazon Fire HD ya da Amazon Fire TV Stick cihazlarını Fire OS 5'e yükselten herkesin yerel bilgileri siber saldırılara karşı savunmasız şekilde "düz metin" olarak saklanacak. Şifrelemenin kaldırılmasını ilk olarak Amazon forum üyeleri ortaya çıkarırken bu üyeleri daha sonra Twitter kullanıcısı David Scovetta takip etti.

Cihaz şifrelemesini kaldırmak temel siber güvenlik ilkelerine aykırı bir durum. Saldırgan ya da hırsız şifresiz bir cihazı ele geçirdiğinde ulaşmak istediği çoğu şey zaten ortada olacak. Bu sayede uygulama dataları, oturum ve kredi kartı bilgilerinin yanı sıra fotoğraflar, videolar, dokümanlar ve e-postalar dahil olmak üzere tüm yerel verilere kolayca erişilebilecek.

Şirketin şifreleme standartlarını kaldırmayı seçmesinin nedeni belirsiz. Bir Amazon sözcüsü konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışarak "Fire OS 5'i yayınladığımızda müşterilerin kullanmadıklarını tespit ettiğimiz bazı kurumsal özellikleri kaldırdık. Amazon'un bulut hizmetiyle iletişimde olan tüm Fire tabletler, şifrelemeye uygun kullanım da dahil olmak üzere gizlilik ve güvenlik için tüm yüksek standartlara kavuşuyor." dedi. Ayrıca bu kararın geçtiğimiz ay yayımlanan over-the-air (OTA) güncellemesinin öncesinde, 2015 sonbaharında alındığını kaydetti.

Konunun Apple - FBI savaşıyla ilgisi yok!

Kullanıcılar şifrelemeyi korumak için bir seçeneğe sahipler. Dileyenler güncellemeyi reddedebilir (ancak bu güvenlik yamaları nedeniyle daha sonra zorunlu hale gelebilir) ya da Fire cihazlarını kullanmayı bırakabilirler. Ancak iki seçenek de ideal görünmüyor.

Android cihazlar genellikle şifreleme uygulaması sorunlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Android Lollipop'un geçen yıl varsayılan olarak şifreleme etkin olacak şekilde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Google daha sonra daha ucuz cihazlar üzerinde "performans sorunlarını" gerekçe göstererek, sözünden dönmek zorunda kaldı. Ama kullanıcılar varsayılan olarak etkin olmamasına rağmen şifrelemeyi elle açabiliyorlardı. FireOS'da böyle bir seçenek yok.

Bazı eleştirmenler Amazon'un işletim sistemi kararıyla Apple'ın FBI'a karşı mücadelesi arasında bir bağlantı kuruyor. İstihbarat birimi teröristlere ait bir iPhone 5C'nin yerel verilerine erişmek için yardım istiyor ancak Apple bunu şiddetle reddediyordu. Ancak Amazon durumun bu konuyla ilgli olmadığını ve şifrelemeyi kaldırma kararının geçen sonbaharda alındığını ısrarla vurguluyor.

http://www.theverge.com/2016/3/3/11157752/amazon-fire-os-encryption-removed-upgrade