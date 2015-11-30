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Amazon, teslimatlarda yardımcı olacak yeni Drone'unu tanıttı

Uzun yıllardır drone ile ürün teslimatı konusunda çalışan Amazon envanterini yeniliyor. Yeni nesil drone'lar alışılmışın dışında bir görüntüye sahip olsa da taşımacılık için özel olarak geliştirildi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon, teslimatlarda yardımcı olacak yeni Drone'unu tanıttı
 
İnternet mağazası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Amazon oluyor. Dev şirket bu algıyı ilerleyen senelerde de devam ettirebilmek için ar-ge çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır Drone ile ürün teslimatı konusu üzerinde duran şirket yeni ve en gelişmiş drone'larını tanıttı.
Alıştığımız drone'lardan daha çok ufak bir helikoptere benzeyen yeni insansız hava aracı Prime Air hizmetinden yararlanan kullanıcılara hizmet verecek. Yaklaşık 25 km'lik bir alana teslimat yapabilen drone havadayken maksimum 90km/saat hıza ulaşabiliyor. Bu da Prime Air teslimatlarının yaklaşık 10 15 dakikada ulaşacağı anlamına geliyor. Ürünün hazırlanması ve drone'a yüklenmesiyle birlikte ortalama 30 dakikada sipariş evinizde oluyor.

Yeni drone'a ait videoda görüldüğü kadarıyla araç, havada giderken olası tehlikelere ve diğer uçan nesneleri tarayarak rotasını belirleyebiliyor. İniş yapılacağı sırada da yüzeyi taramaya başlayan araç inişi için bırakılmış Amazon logosunu gördüğü anda bu noktaya paketi bırakarak depoya geri dönüyor. 

Amazon, aşağıda yer alan videonun görsel efekt olmadığını ve gerçek bir uçuş sırasında kaydedildiğini de özellikle belirtiyor.

http://techcrunch.com/2015/11/29/amazon-shows-off-new-prime-air-drone-with-hybrid-design/ Yorum Yaz
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Mr.ED 4 yıl
Tr'de olsa kargoyu getiren Drone'u çalarlar paketi aldıktan sonra.
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muratbkk 4 yıl
Öyle Bahçeli evin olacak da , paket bahçeye inecek :) , yine zenginler için bir servis...
Bizim gibi fakir apartman dairesinde oturanlara Nasıl gönderecekler, onu merak ettim...
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Fenomenon 4 yıl
theyapici

Amerika devleti drone lara yaptırım aşamasında ama amazon kalitesini konuşturmuş adamlar amerikadan istanbula 8 dolara ürün yolluyor arada alışveriş ettiğim karacuma v.b günlerde ekstra indirim yapan güzel site 75 euroya kadar vergi de yokburaya gönderdiği ürünlerde (herşey gelmiyor) vergiyi kendileri hallediyor siz sadece kapıyı açıp paketinizi alıyorsunuz. helal amazona


Hocam yurt dışından fazla alışveriş yapan biri değilim zaten ama amazon'u site olarak hiç sevmiyorum. Öncelikle site bana çok karmaşık geliyor, saçma önerilerde bulunuyor mesela bir aksiyon kamerasına baktığımda aynı aksiyon kamerasının başka renkli versiyonunu "yanında bunu da alır mısınız?" diye öneriyor, ayrıca bir ürüne baktığımda oradan direk ürünün bulunduğu kategoriye geçiş yapamıyorum mesela sandisk flash belleğe baktım diyelim tüm flash belleklerin olduğu bölüme geçiş yapamıyorum, tüm ürünleri türkiye'ye göndermiyor, çoğunda kargo ücretinin ne kadar olduğu yazmıyor. Ayrıca ben daha geçenlerde 1$'a gearbest'ten orjinal mikey aldım, siz demişsiniz ki adamlar 8$'a yolluyor, çinli siteler 1$'a kargo bedava ürün yolluyor. Yani sonuç olarak amazon bana çok itici geliyor.
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Delikli Nane 4 yıl
oğlum içerden tüfeği getir
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Patren 4 yıl
anca 5 yıl sonra yaygınlaşır prime air şuan anca reklamını yaparlar
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theyapici 4 yıl
Amerika devleti drone lara yaptırım aşamasında ama amazon kalitesini konuşturmuş adamlar amerikadan istanbula 8 dolara ürün yolluyor arada alışveriş ettiğim karacuma v.b günlerde ekstra indirim yapan güzel site 75 euroya kadar vergi de yokburaya gönderdiği ürünlerde (herşey gelmiyor) vergiyi kendileri hallediyor siz sadece kapıyı açıp paketinizi alıyorsunuz. helal amazona
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