Amazon, teslimatlarda yardımcı olacak yeni Drone'unu tanıttı

İnternet mağazası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Amazon oluyor. Dev şirket bu algıyı ilerleyen senelerde de devam ettirebilmek için ar-ge çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır Drone ile ürün teslimatı konusu üzerinde duran şirket yeni ve en gelişmiş drone'larını tanıttı.





Yeni drone'a ait videoda görüldüğü kadarıyla araç, havada giderken olası tehlikelere ve diğer uçan nesneleri tarayarak rotasını belirleyebiliyor. İniş yapılacağı sırada da yüzeyi taramaya başlayan araç inişi için bırakılmış Amazon logosunu gördüğü anda bu noktaya paketi bırakarak depoya geri dönüyor.



Amazon, aşağıda yer alan videonun görsel efekt olmadığını ve gerçek bir uçuş sırasında kaydedildiğini de özellikle belirtiyor. Alıştığımız drone'lardan daha çok ufak bir helikoptere benzeyen yeni insansız hava aracı Prime Air hizmetinden yararlanan kullanıcılara hizmet verecek. Yaklaşık 25 km'lik bir alana teslimat yapabilen drone havadayken maksimum 90km/saat hıza ulaşabiliyor. Bu da Prime Air teslimatlarının yaklaşık 10 15 dakikada ulaşacağı anlamına geliyor. Ürünün hazırlanması ve drone'a yüklenmesiyle birlikte ortalama 30 dakikada sipariş evinizde oluyor.Yeni drone'a ait videoda görüldüğü kadarıyla araç, havada giderken olası tehlikelere ve diğer uçan nesneleri tarayarak rotasını belirleyebiliyor. İniş yapılacağı sırada da yüzeyi taramaya başlayan araç inişi için bırakılmış Amazon logosunu gördüğü anda bu noktaya paketi bırakarak depoya geri dönüyor.

http://techcrunch.com/2015/11/29/amazon-shows-off-new-prime-air-drone-with-hybrid-design/