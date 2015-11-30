Amazon, teslimatlarda yardımcı olacak yeni Drone'unu tanıttı

İnternet mağazası denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Amazon oluyor. Dev şirket bu algıyı ilerleyen senelerde de devam ettirebilmek için ar-ge çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır Drone ile ürün teslimatı konusu üzerinde duran şirket yeni ve en gelişmiş drone'larını tanıttı.
Alıştığımız drone'lardan daha çok ufak bir helikoptere benzeyen yeni insansız hava aracı Prime Air hizmetinden yararlanan kullanıcılara hizmet verecek. Yaklaşık 25 km'lik bir alana teslimat yapabilen drone havadayken maksimum 90km/saat hıza ulaşabiliyor. Bu da Prime Air teslimatlarının yaklaşık 10 15 dakikada ulaşacağı anlamına geliyor. Ürünün hazırlanması ve drone'a yüklenmesiyle birlikte ortalama 30 dakikada sipariş evinizde oluyor.
Yeni drone'a ait videoda görüldüğü kadarıyla araç, havada giderken olası tehlikelere ve diğer uçan nesneleri tarayarak rotasını belirleyebiliyor. İniş yapılacağı sırada da yüzeyi taramaya başlayan araç inişi için bırakılmış Amazon logosunu gördüğü anda bu noktaya paketi bırakarak depoya geri dönüyor.
Yeni drone'a ait videoda görüldüğü kadarıyla araç, havada giderken olası tehlikelere ve diğer uçan nesneleri tarayarak rotasını belirleyebiliyor. İniş yapılacağı sırada da yüzeyi taramaya başlayan araç inişi için bırakılmış Amazon logosunu gördüğü anda bu noktaya paketi bırakarak depoya geri dönüyor.
Amazon, aşağıda yer alan videonun görsel efekt olmadığını ve gerçek bir uçuş sırasında kaydedildiğini de özellikle belirtiyor.
http://techcrunch.com/2015/11/29/amazon-shows-off-new-prime-air-drone-with-hybrid-design/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim gibi fakir apartman dairesinde oturanlara Nasıl gönderecekler, onu merak ettim...
Hocam yurt dışından fazla alışveriş yapan biri değilim zaten ama amazon'u site olarak hiç sevmiyorum. Öncelikle site bana çok karmaşık geliyor, saçma önerilerde bulunuyor mesela bir aksiyon kamerasına baktığımda aynı aksiyon kamerasının başka renkli versiyonunu "yanında bunu da alır mısınız?" diye öneriyor, ayrıca bir ürüne baktığımda oradan direk ürünün bulunduğu kategoriye geçiş yapamıyorum mesela sandisk flash belleğe baktım diyelim tüm flash belleklerin olduğu bölüme geçiş yapamıyorum, tüm ürünleri türkiye'ye göndermiyor, çoğunda kargo ücretinin ne kadar olduğu yazmıyor. Ayrıca ben daha geçenlerde 1$'a gearbest'ten orjinal mikey aldım, siz demişsiniz ki adamlar 8$'a yolluyor, çinli siteler 1$'a kargo bedava ürün yolluyor. Yani sonuç olarak amazon bana çok itici geliyor.