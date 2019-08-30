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Amazon yangınları, solunum problemlerine yol açmaya başladı

Haftalardı devam eden Amazon yangınları, Brezilya'da yaşayan insanlarda sağlık sorunlarına sebep olmaya başladı. Yangın sonucu ortaya çıkan yoğun duman solunum hastalıklarını da beraberinde getirdi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Amazon yangınları, solunum problemlerine yol açmaya başladı
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Haftalardır devam eden Amazon yağmur ormanları yangınları, Brezilya’da yaşayan insanlarda sağlık sorunlarına da yol açmaya başladı. Geçtiğimiz yıla kıyasla %82’lik bir artış gösteren orman yangınları, özellikle çocuk ve yaşlılarda solunum problemlerine yol açmaya başladı.

Yangınların en yoğun görüldüğü bölge olan Rondônia’da söz konusu rahatsızlık nedeniyle hastanelere başvuran insanların sayısında gözle görülür bir artış yaşanmış. Cosme e Damia Çocuk hastanesinde görevli çocuk doktoru Daniel Pires bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Yangınlardan en çok çocuklar etkileniyor. Kuru hava ve yangınlar nedeniyle ortaya çıkan duman, çocuklarda zatürree gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir. Ağustos’un 1’i ila 20’si arasında hastanemize solunum şikâyeti kapsamında 280’den fazla başvuru oldu.” ifadelerini kullanmış.

Dünya’nın en büyük yağmur ormanlarına sahip olan bölgedeki yangın, aynı zamanda atmosferde yüksek miktarlarda karbon dioksit salınımına neden oluyor. Bu durum ise artan sıcaklıklar ve iklim değişikliği hadiseleri için hiçte iyi haber değil.

Soluduğumuz oksijenin beşti birini üreten yağmur ormanlarının insan kaynaklı olduğu değerlendirilen yangınlar sebebiyle bu derece zarar görmesi ise hadiseyi daha da üzücü hale getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın en kalabalık şehri olan Sao Paulo’ya ulaşan dumanlar sebebiyle gökyüzü, gün ortasında karanlığa bürünmüştü.



https://interestingengineering.com/respiratory-issues-rise-in-brazil-may-be-linked-to-the-amazon-forest-fires Yorum Yaz
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BatuhanXxX 16 dk.
Bir Dönem Sovyet ve Çin'in Solcuları problem idi Dünya için. Şimdi Sağ dünyanın en büyük problemi. Heryerde Halk Dalkavukluğu yapan Popülist Siyasetçiler seçiliyor.
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