Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yerli yapay zeka sistemi uluslararası ödüle aday

Karar ve Destek Sistemi ne işe yarıyor?
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka teknolojili Karar ve Destek Sistemi, 2022 yılından beri kullanılıyor. Meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını çıkma ihtimali ve meydana gelen orman yangınlarının sebebiyle ilgili tahminde bulunuyor. Orman yangını çıkması durumunda anlık meteorolojik ve coğrafik koşullar analiz edilerek en doğru müdahale şeklinin belirlenmesini sağlıyor. Yapılacak müdahale simüle edilerek etkisi önceden görülebiliyor. Değişecek koşullar sürekli analiz edilerek yangının anlık davranışı ve ilerleyişi öngörülüyor. Bu durum, tahliye edilmesi gereken yerleşim birimlerinin erkenden boşaltılmasına yardımcı oluyor.
Karar ve Destek Sistemi meteorolojik verilerin yanı sıra ORBİS verileri, İHA ve uydu görüntülerinden faydalanıyor. Tüm veriler bir araya getirilerek ortak kümede değerlendiriliyor.
Oy kullanabilirsiniz
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri (World Summıt On The Informatıon Socıety Prızes) kazananları halk tarafından seçilecek. 31 Mart 2024 tarihine kadar oy kullanabilecek. 18 kategoride yapılacak olan oylama sonucunda her kategoride en fazla oy alan projelerin sahiplerine ödülleri, 27-31 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan törenle verilecek.
Oylamaya aşağıdaki bağlantı üzerinden katılabilirsiniz:
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024
Giriş yaptıktan sonra "Voting Form" sekmesinin altındaki “AL C7 E – environment" kategorisinde “Forest Fires Support Desicion System” seçeneğini seçerek oy verebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...