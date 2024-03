Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yerli yapay zeka sistemi uluslararası ödüle aday

Tam Boyutta Gör Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan (OGM) yapay zeka sistemi, uluslararası ödüle aday gösterildi. OGM’nin kullandığı Karar ve Destek Sistemi, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri"nde yarışacak.

Karar ve Destek Sistemi ne işe yarıyor?

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka teknolojili Karar ve Destek Sistemi, 2022 yılından beri kullanılıyor. Meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını çıkma ihtimali ve meydana gelen orman yangınlarının sebebiyle ilgili tahminde bulunuyor. Orman yangını çıkması durumunda anlık meteorolojik ve coğrafik koşullar analiz edilerek en doğru müdahale şeklinin belirlenmesini sağlıyor. Yapılacak müdahale simüle edilerek etkisi önceden görülebiliyor. Değişecek koşullar sürekli analiz edilerek yangının anlık davranışı ve ilerleyişi öngörülüyor. Bu durum, tahliye edilmesi gereken yerleşim birimlerinin erkenden boşaltılmasına yardımcı oluyor.

Karar ve Destek Sistemi meteorolojik verilerin yanı sıra ORBİS verileri, İHA ve uydu görüntülerinden faydalanıyor. Tüm veriler bir araya getirilerek ortak kümede değerlendiriliyor.

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri (World Summıt On The Informatıon Socıety Prızes) kazananları halk tarafından seçilecek. 31 Mart 2024 tarihine kadar oy kullanabilecek. 18 kategoride yapılacak olan oylama sonucunda her kategoride en fazla oy alan projelerin sahiplerine ödülleri, 27-31 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan törenle verilecek.

Oylamaya aşağıdaki bağlantı üzerinden katılabilirsiniz:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024

Giriş yaptıktan sonra "Voting Form" sekmesinin altındaki “AL C7 E – environment" kategorisinde “Forest Fires Support Desicion System” seçeneğini seçerek oy verebilirsiniz.

