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    Anlık Bildirim

    Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yerli yapay zeka sistemi uluslararası ödüle aday

    Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangını tespiti ve müdahaleleri için kullandığı "Karar ve Destek Sistemi" isimli yapay zeka teknolojisi, uluslararası ödüle aday gösterildi.
    Orman yangınlarını önleyen yapay zeka uluslararası ödüle aday Tam Boyutta Gör
    Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan (OGM) yapay zeka sistemi, uluslararası ödüle aday gösterildi. OGM’nin kullandığı Karar ve Destek Sistemi, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri"nde yarışacak.

    Karar ve Destek Sistemi ne işe yarıyor?

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka teknolojili Karar ve Destek Sistemi, 2022 yılından beri kullanılıyor. Meteorolojik veriler doğrultusunda orman yangını çıkma ihtimali ve meydana gelen orman yangınlarının sebebiyle ilgili tahminde bulunuyor. Orman yangını çıkması durumunda anlık meteorolojik ve coğrafik koşullar analiz edilerek en doğru müdahale şeklinin belirlenmesini sağlıyor. Yapılacak müdahale simüle edilerek etkisi önceden görülebiliyor. Değişecek koşullar sürekli analiz edilerek yangının anlık davranışı ve ilerleyişi öngörülüyor. Bu durum, tahliye edilmesi gereken yerleşim birimlerinin erkenden boşaltılmasına yardımcı oluyor.

    Karar ve Destek Sistemi meteorolojik verilerin yanı sıra ORBİS verileri, İHA ve uydu görüntülerinden faydalanıyor. Tüm veriler bir araya getirilerek ortak kümede değerlendiriliyor.

    Oy kullanabilirsiniz

    Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri (World Summıt On The Informatıon Socıety Prızes) kazananları halk tarafından seçilecek. 31 Mart 2024 tarihine kadar oy kullanabilecek. 18 kategoride yapılacak olan oylama sonucunda her kategoride en fazla oy alan projelerin sahiplerine ödülleri, 27-31 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan törenle verilecek.

    Oylamaya aşağıdaki bağlantı üzerinden katılabilirsiniz:

    https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2024

    Giriş yaptıktan sonra "Voting Form" sekmesinin altındaki “AL C7 E – environment" kategorisinde “Forest Fires Support Desicion System” seçeneğini seçerek oy verebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 5 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    applecare türkiye"de geçerli mi kazada hasar kaydı hangi araca yazılır teslim alınmayan kredi kartı iptal olur mu superbox hattı telefonda çalışır mı karnımın sol tarafı kalp gibi atıyor

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