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3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı

Araştırmacılar kıl foliküllerinin 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen plastik kalıplar üzerindeki insan derilerine nakletti. Yeni çalışma ile sınırsız sayıda saç folikülü üretilebileceği iddia ediliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Columbia University kurumundan bir grup araştırmacı oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı. Araştırma ekibi kıl foliküllerini büyütmenin yeni yöntemini keşfetti. Kıl foliküllerinin 3 boyutlu yazıcılar ile üretilip büyütülmesi planlanıyor.

Yapılan araştırma ile kıl folikülleri laboratuvar ortamında ilk kez üretildiği bildiriliyor ve yeni araştırma kıl üretimi için potansiyel olarak büyük bir kaynak niteliği taşıyor. diğer bir deyişle kelliğin çözümü bulunmuş gibi gözüküyor.

Son dekatlar ( dekat = 10 yıl ) içerisinde saç ekimi ve kıl transplantasyonları oldukça büyük bir ivme kazandı ancak bu yöntemin bazı dezavantajları da bulunuyor. Kıl transplantasyonlarının temelini vücudun başka bir bölümünden alınan kılların istenilen bölgeye taşınması işlemi oluşturuyor.

Kıl üretimi için kalıplar oluşturuldu


Yeni araştırma birçok yeniliğin de öncülüğünü üstleniyor. Araştırmacılar ilk olarak 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla eşi benzeri görülmemiş, daha önceden üretilmemiş plastik kalıplar üretti. Kalıplar yarım milimetre genişliğinde olmakla birlikte küçük uzantıları sayesinde saç köklerinin büyümesini uyaran doğal çevreye uygun olacak biçimde tasarlandı.

Ekip, saç büyümesini uyarmak için büyüme faktörlerinden oluşan bir çeşit karışımı kullandı. Üretilen plastik kalıplar etrafında insan cildi büyütüldü ve gönüllülerden alınan saç folikül hücreleri bu derilere ekildi.

Yeni yöntem ile sınırsız miktarda saç üretilebilecek


Yeni yöntem ile saç greftlerine ihtiyaç duyulmadan, sınırsız sayıda saç folikülü ve saç üretilebileceği iddia ediliyor. Başka bir deyişle yeni yöntem ile kişilerin, başka bölgelerinden greftler yani kıl folikülleri alınmadan saçları üretilebilecek.

Yeni yöntemin klinik olarak uygulanmadan önce daha fazla çalışmaya tabi tutulması gerekiyor. Yöntemin sadece saç ekimi için değil, farklı çalışmalarda da kullanılması bekleniyor.

Araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/3d-printed-hair-follicles-restoration-surgery/60299/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaleyDeskop 1 dk.
koskoca insanlık bir kıl üretemiyorsa Allah o insanlığın belasını vermiş demektir :) bir kıl be arkadaş bunu üretemiyorsak kanser vb hastalıkların çözümü için daha bin yıl zaman geçmesi gerekecek galiba
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