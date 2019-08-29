3 boyutlu yazıcılar ile saç üretimi yapıldı

Columbia University kurumundan bir grup araştırmacı oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı. Araştırma ekibi kıl foliküllerini büyütmenin yeni yöntemini keşfetti. Kıl foliküllerinin 3 boyutlu yazıcılar ile üretilip büyütülmesi planlanıyor.

Kıl üretimi için kalıplar oluşturuldu

Yeni yöntem ile sınırsız miktarda saç üretilebilecek

Nature Communications

https://newatlas.com/3d-printed-hair-follicles-restoration-surgery/60299/

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ve yeni araştırma kıl üretimi için potansiyel olarak büyük bir kaynak niteliği taşıyor. diğer bir deyişle kelliğin çözümü bulunmuş gibi gözüküyor.Son( dekat = 10 yıl ) içerisindeveoldukça büyük bir ivme kazandı ancak bu yöntemin bazıda bulunuyor.Yeni araştırma birçok yeniliğin de öncülüğünü üstleniyor. Araştırmacılar ilk olaraküretti. Kalıplargenişliğinde olmakla birlikte küçük uzantıları sayesinde saç köklerininuyaranuygun olacak biçimde tasarlandı.Ekip, saç büyümesini uyarmak için büyüme faktörlerinden oluşan bir çeşit karışımı kullandı.Yeni yöntem ile saç greftlerine ihtiyaç duyulmadan,ve. Başka bir deyişle yeni yöntem ile kişilerin, başka bölgelerinden greftler yani kıl folikülleri alınmadan saçları üretilebilecek.Yeni yöntemin klinik olarak uygulanmadan önce daha fazla çalışmaya tabi tutulması gerekiyor. Yöntemin sadece saç ekimi için değil, farklı çalışmalarda da kullanılması bekleniyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.